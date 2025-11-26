Tipnete si, kde se zpracovává nejvíc mléka na světě? Je to město, o kterém jste nejspíš nikdy neslyšeli
26. 11. 2025 – 17:35 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Když se řekne „světové hlavní město mléka“, většina z nás si vybaví švýcarské pastviny, holandské sýry nebo zelené kopce Nového Zélandu. Jenže skutečnost? Ta leží tisíce kilometrů odtud — v horkém, prachem provoněném Gudžarátu, kde stojí na první pohled nenápadné město Anand.
A právě tady vznikla myšlenka, která z chudého regionu udělala ekonomický zázrak a z celé Indie největšího producenta mléka na planetě.
Jak se to stalo, že jeden malý kout a zrovna Indie dokázal změnit životy milionů lidí?Příběh začíná překvapivě skromně.
Město, které nezměnilo svět přes technologie, ale přes mléko
Anand je na první pohled město v Indii jako každé jiné. Horký prach, ruch na ulicích, prodavači zeleniny, motorky a všudypřítomné vůně koření. Ale za zdmi místních družstev se odehrálo něco, co Indii posunulo o generace dopředu.
V roce 1946 se místní farmáři rozhodli, že už mají dost:
- nízkých výkupních cen,
- zprostředkovatelů, kteří je okrádali,
- a nejistoty, ze které se nedalo žít.
Spojili se. A vznikl Amul — dnes největší mlékárenské družstvo v Indii. Jejich mléko už nikdo neprodával za ně. Prodávali si ho sami. Spravedlivě. Společně.
Bílá revoluce: indický příběh, který předběhl dobu
Zlom nastal, když do města přišel muž, který změnil vše: Dr. Verghese Kurien, inženýr, vizionář a otec Bílé revoluce.
Jeho plán zněl skoro šíleně: „Když dáme farmářům technologii, vzdělání a férový systém, Indie nebude mít nedostatek mléka. Bude ho mít víc než kdokoli jiný na světě.“
A měl pravdu.
Kurien:
- zavedl kontroly kvality,
- budoval chladírenské linky,
- školil farmáře,
- rozšířil systém družstev po celé zemi,
- vytvořil logistiku, kterou dnes studují univerzity po celém světě.
Indie se během několika desetiletí ze země, která dovážela sušené mléko, stala největším producentem mléka na světě.
A všechno to začalo v Anandu — městě, které dnes právem nese přezdívku Milk Capital of India.
Co dělá Anand světovým mléčným centrem?
1. Amul – značka, kterou zná celá Indie
Mléko, máslo, sýr, zmrzlina…Amul je indický ekvivalent toho, co je u nás Madeta, Olma nebo Kunín — akorát mnohonásobně větší.
2. NDDB – Národní rada pro rozvoj mlékárenství
Tady vznikají moderní postupy, které se později rozšíří po celé Indii.
3. IRMA – instituce, kde se učí řídit venkovský rozvoj
Školí lidi, kteří pak pomáhají farmářským komunitám po celé zemi.
Jak mléčná revoluce změnila život milionům lidí
Pro venkovské rodiny to byla revoluce doslova:
- stálý příjem,
- přístup k veterinární péči,
- moderní technologie,
- jistota odbytů,
- a možnost žít důstojně.
Najednou se z mléka stala vstupenka k lepší budoucnosti.
A to je asi nejdojemnější část celého příběhu: mléko změnilo Indii zezdola — od obyčejných farmářů.
5 zajímavostí, které o mlečných velmocích skoro nikdo neví
- Indie produkuje víc mléka než USA a Čína dohromady.
- Každý druhý indický farmář má alespoň jednu krávu nebo buvola.
- Amul je jedno z největších potravinových družstev na světě.
- Do mlékárny v Anandu denně proudí miliony litrů mléka.
- Model „farmář → družstvo → spotřebitel“ dnes kopírují země po celé Asii i Africe.
Proč mělo mléko takovou sílu?
Protože v Indii není mléko jen potravina. Je součástí kultury, rituálů, rodinných tradic. A Anand našel způsob, jak z něčeho obyčejného udělat motor celé ekonomiky.