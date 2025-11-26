Dnes je středa 26. listopadu 2025., Svátek má Artur
Tipnete si, kde se zpracovává nejvíc mléka na světě? Je to město, o kterém jste nejspíš nikdy neslyšeli

26. 11. 2025 – 17:35 | Magazín | Jana Szkrobiszová

zdroj: Freepik.com
Když se řekne „světové hlavní město mléka“, většina z nás si vybaví švýcarské pastviny, holandské sýry nebo zelené kopce Nového Zélandu. Jenže skutečnost? Ta leží tisíce kilometrů odtud — v horkém, prachem provoněném Gudžarátu, kde stojí na první pohled nenápadné město Anand. 

A právě tady vznikla myšlenka, která z chudého regionu udělala ekonomický zázrak a z celé Indie největšího producenta mléka na planetě.

Jak se to stalo, že jeden malý kout a zrovna Indie dokázal změnit životy milionů lidí?Příběh začíná překvapivě skromně.

Město, které nezměnilo svět přes technologie, ale přes mléko

Anand je na první pohled město v Indii jako každé jiné. Horký prach, ruch na ulicích, prodavači zeleniny, motorky a všudypřítomné vůně koření.  Ale za zdmi místních družstev se odehrálo něco, co Indii posunulo o generace dopředu.

V roce 1946 se místní farmáři rozhodli, že už mají dost:

  • nízkých výkupních cen,
  • zprostředkovatelů, kteří je okrádali,
  • a nejistoty, ze které se nedalo žít.

Spojili se. A vznikl Amul — dnes největší mlékárenské družstvo v Indii. Jejich mléko už nikdo neprodával za ně. Prodávali si ho sami. Spravedlivě. Společně.

side-view-smiley-woman-petting-cow zdroj: Freepik.com

Bílá revoluce: indický příběh, který předběhl dobu

Zlom nastal, když do města přišel muž, který změnil vše: Dr. Verghese Kurien, inženýr, vizionář a otec Bílé revoluce.

Jeho plán zněl skoro šíleně: Když dáme farmářům technologii, vzdělání a férový systém, Indie nebude mít nedostatek mléka. Bude ho mít víc než kdokoli jiný na světě.“

A měl pravdu.

Kurien:

  • zavedl kontroly kvality,
  • budoval chladírenské linky,
  • školil farmáře,
  • rozšířil systém družstev po celé zemi,
  • vytvořil logistiku, kterou dnes studují univerzity po celém světě.

Indie se během několika desetiletí ze země, která dovážela sušené mléko, stala největším producentem mléka na světě.

A všechno to začalo v Anandu — městě, které dnes právem nese přezdívku Milk Capital of India.

Co dělá Anand světovým mléčným centrem?

1. Amul – značka, kterou zná celá Indie

Mléko, máslo, sýr, zmrzlina…Amul je indický ekvivalent toho, co je u nás Madeta, Olma nebo Kunín — akorát mnohonásobně větší.

2. NDDB – Národní rada pro rozvoj mlékárenství

Tady vznikají moderní postupy, které se později rozšíří po celé Indii.

3. IRMA – instituce, kde se učí řídit venkovský rozvoj

Školí lidi, kteří pak pomáhají farmářským komunitám po celé zemi.

milk-glass-jar-bottle zdroj: Freepik.com

Jak mléčná revoluce změnila život milionům lidí

Pro venkovské rodiny to byla revoluce doslova:

  • stálý příjem,
  • přístup k veterinární péči,
  • moderní technologie,
  • jistota odbytů,
  • a možnost žít důstojně.

Najednou se z mléka stala vstupenka k lepší budoucnosti.

A to je asi nejdojemnější část celého příběhu: mléko změnilo Indii zezdola — od obyčejných farmářů.

5 zajímavostí, které o mlečných velmocích skoro nikdo neví

  • Indie produkuje víc mléka než USA a Čína dohromady.
  • Každý druhý indický farmář má alespoň jednu krávu nebo buvola.
  • Amul je jedno z největších potravinových družstev na světě.
  • Do mlékárny v Anandu denně proudí miliony litrů mléka.
  • Model „farmář → družstvo → spotřebitel“ dnes kopírují země po celé Asii i Africe.
Proč mělo mléko takovou sílu?

Protože v Indii není mléko jen potravina. Je součástí kultury, rituálů, rodinných tradic. A Anand našel způsob, jak z něčeho obyčejného udělat motor celé ekonomiky.

