Čtyři dobrovolníci se „odstěhovali na Mars“: Po měsíci prozradili překvapivé věci

21. 11. 2025 – 12:00 | Magazín | Jana Szkrobiszová

Když 19. října čtyři dobrovolníci uzamkli dveře za světem a vstoupili do červeně laděného modulu Mars Dune Alpha, čekal je rok úplné izolace. Bez čerstvého vzduchu, bez slunce, bez rodiny, jen 518 metrů čtverečních a prvních třicet dní, které už mají za sebou. A právě teď prozrazují, jaké to je žít v místě, kde se všechno chová jinak než na Zemi a kde se člověk musí přizpůsobit životu téměř bez tíže.

Po prvním měsíci, je jasné jedno: tohle není jen vědecký experiment. Je to test lidské psychiky, odolnosti a toho, co se stane, když máte rok žít s týmiž třemi lidmi… a nikam neodejdete.

Proč to vůbec dělají? Kvůli vám. A kvůli naší budoucnosti ve vesmíru

NASA se jasně vyjádřila: chce dostat člověka na Mars. Ideálně kolem roku 2033.Jenže před tím si musí být jistá, že to lidé zvládnou — nejen technicky, ale i lidsky.

Mise CHAPEA proto simuluje skoro všechny podmínky, které posádku na Marsu čekají:

  • omezené zásoby,
  • technické poruchy,
  • izolaci od společnosti,
  • opožděnou komunikaci,
  • nutnost sebeobsluhy i vzájemné závislosti,
  • práci v prostředí, kde je každý detail otázkou přežití.

Tahle „malá Mars kolonie“ stojí v Johnsonově vesmírném středisku v Houstonu. A i když reálně jsou stále na Zemi, psychicky jsou odříznutí úplně stejně jako lidé na jiné planetě.

Kdo jsou ti čtyři, kteří do toho šli?

NASA sestavila tým tak, aby simuloval reálnou budoucí posádku:

  • Ross Elder – zkušební pilot amerického letectva
  • Ellen Ellisová – plukovnice a důstojnice amerických vesmírných sil
  • Matthew Montgomery – expert na návrh vybavení
  • James Spicer – technický ředitel leteckých a obranných technologií

Každý z nich má výcvik na extrémní stres, řízení rizik i krizové situace — a přesto se o celém projektu vyjadřují jako o „největší osobní výzvě života“.

Jak to tam uvnitř vypadá? Po měsíci tady pomalu mizí pojem času

Mars Dune Alpha je malý dům budoucnosti, vytisknutý na 3D tiskárně. Má:

  • devět částí – od malé jídelny přes relaxační kout až po individuální kajuty
  • pískoviště na simulované marťanské „procházky“
  • laboratoř pro pěstování rostlin
  • modul pro řešení poruch a simulovaného „havarijního režimu“

Ale to nejdůležitější? Čas uvnitř běží jinak.Po měsíci izolace se prý začíná stávat jedno: všechno se zpomaluje. Ticho je intenzivnější, drobnosti výraznější a manévrování mezi osobními hranicemi je mnohem citlivější, než si umíme představit.

Kelly Gaston, která prožila předchozí 378 denní misi, to popsala přesně:

Každý den přišla nová výzva. A někdy šlo jen o to udržet si hlavu nad vodou.“

Co už po měsíci víme?

Podle NASA se ukazuje několik důležitých věcí:

1. Izolace funguje jinak, než vědci čekali

Dobrovolníci se rychleji než předpokládali začali opírat o rutinu — aby neztratili pojem o čase.

2. Komunikační zpoždění (simulované) mění povahu konfliktů

Když si nemůžete hned říct, co vás štve, musíte to… promyslet.A to vše zásadně mění dynamiku týmu.

3. Technické závady jsou zatím největší stresor

V modulu se uměle generují problémy — aby se testovala reakce posádky. Zatím se ukazuje, že stres z techniky je větší než stres ze samoty.

4. Péče o rostliny je překvapivě terapeutická

Posádka hlásí, že chvíle s „marťanskou zahradou“ jim stabilizují náladu. (NASA to mimochodem přesně čekala.)

Proč na tom záleží? Protože budoucí astronauti to budou mít ještě těžší

Mars je daleko. Opravdu daleko.

Cesta trvá 6 až 9 měsíců jedním směrem, komunikace má zpoždění až 22 minut, a když se něco pokazí, pomoc nepřijde.

Proto tato mise není žádnou reality show — je to nutný krok, bez kterého by lety s posádkou byly hazard.

A odborníci upozorňují, že první reálná kolonizační posádka bude pro lidstvo zlomový moment. Možná největší od přistání na Měsíci.

A co Mars jako planeta? Nové studie přidávají další dílek skládačky

Zatímco izolace běží, vědci na Zemi pracují na tom, aby Mars přestal být jen poušť. Tým z Texaské univerzity nedávno zjistil, že:

  • Mars mohl být mnohem teplejší, než si myslíme
  • na jeho povrchu mohla existovat stabilní kapalná voda
  • redukovaná síra mohla podporovat mikrobiální život

Jinými slovy — je možné, že Mars nebyl vždy mrtvá planeta.

Co bude dál?

Dobrovolníci zůstanou uvnitř ještě více než 300 dní. A i když nejde o skutečný Mars, každá minuta, kdy se dveře nezavřou kvůli selhání psychiky nebo techniky, nás přibližuje k tomu, aby se jednou otevřely… už ne v simulaci, ale na opravdové Rudé planetě.

Až se tak stane, budeme přesně vědět, co člověka čeká. Protože čtyři lidé to na Zemi prožijí jako první.

