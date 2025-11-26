Babiš přinesl na Hrad seznam kandidátů na ministry, Turek má jít na MŽP
26. 11. 2025 – 19:01 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Pravděpodobný příští premiér Andrej Babiš (ANO) dnes přinesl prezidentovi Petru Pavlovi seznam kandidátů ANO, SPD a Motoristů na ministry.
Motoristé nově navrhují svého poslance Filipa Turka na ministra životního prostředí, ačkoliv jej původně chtěli do čela diplomacie. V Černínském paláci by měl naopak usednout předseda Motoristů Petr Macinka, který byl původně kandidátem na ministra životního prostředí. Prezident po schůzce s Babišem zopakoval, že trvají jeho výhrady vůči Turkovi jako členovi vlády. Podle Babiše jsou za tím právní důvody. Macinka řekl, že neví o žádných právních překážkách, Turek je podle něj bezúhonný člověk. Požádal prezidenta o schůzku.
Babiš po schůzce na Hradě řekl, že prezident je toho názoru, že Turek nemá být členem vlády. Přetrvávající výhrady poté potvrdila i prezidentská kancelář. Věc podle Babiše závisí na jednání s Motoristy, později koaliční rady ANO, SPD a Motoristů. Babiš označil za vstřícné gesto to, že se Motoristé nakonec rozhodli pro výměnu resortů mezi Turkem a Macinkou. Turek podle Babiše mohl dostat šanci, předseda ANO ale respektuje prezidentův názor.
Turek čelí kritice za kontroverzní rasistické či homofobní příspěvky na sociálních sítích. Za kritizované výroky se omluvil, u některých autorství odmítá. Policie v říjnu oznámila, že Turkovy výroky začala prověřovat jako možné trestné činy hanobení národa a rasy, podněcování k nenávisti a schvalování trestného činu.
Podle zástupců končící koalice výměna úřadů mezi Turkem a Macinkou situaci neřeší. Předseda STAN a ministr vnitra v demisi Vít Rakušan (STAN) považuje Turka za ostudu na jakémkoliv ministerském postu. Babiš jeho přesunem ze zahraničí na životní prostředí ukázal slabost, uvedl. Také podle poslance Jiřího Havránka (ODS) jsou Turkovy výroky nepřijatelné pro jakoukoliv ministerskou pozici a výtky prezidenta jsou pochopitelné. Podle šéfa Pirátů Zdeňka Hřiba pak nemají Turek ani Macinka pro práci v čele resortů žádnou reálnou kvalifikaci.
Ředitel českobudějovického biologického centra Akademie věd ČR Libor Grubhoffer označil nominaci Turka na ministra životního prostředí za výsměch odborníkům i veřejnosti. Podle něj je naprosto nelogické, aby resort vedl zástupce strany Motoristů. Také podle ekologů je jakýkoliv kandidát za Motoristy v čele životního prostředí nepřijatelný, protože by to znamenalo ohrožení ochrany přírody v Česku. Podle politologa Petra Bláhy z ústecké univerzity nejsou nominace Motoristů výsledkem odborného výběru, ale mocenské rozdělování pozic.
Do vlády by se za ANO měli vrátit Alena Schillerová na ministerstvo financí, Karel Havlíček na průmysl, Lubomír Metnar na vnitro, Robert Plaga na školství a Adam Vojtěch na zdravotnictví. Nováčky ve vládě za ANO by měli být poslanci Aleš Juchelka jako ministr práce, Zuzana Schwarz Bařtipánová jako ministryně pro místní rozvoj a bývalý sociální demokrat Jeroným Tejc jako ministr spravedlnosti.
Jména kandidátů za ANO oslovení odborníci vesměs označili za očekávaná. Například Havlíčkovi už profesní svazy představily své priority. Soudcovská unie i Unie státních zástupců nominaci Tejce uvítaly. Také nominaci Plagy hodnotí zástupci školských asociací a organizací ve vzdělávání pozitivně. Podle analytika se dá očekávat, že Schillerová jako ministryně financí zřejmě prohloubí schodky státního rozpočtu.
Za Motoristy by kromě Macinky a Turka mohl ve vládě usednout poslanec Oto Klempíř jako ministr kultury a sport by měl mít na starost předseda poslanců Motoristů Boris Šťastný. SPD navrhla bývalého zástupce náčelníka generálního štábu Jaromíra Zůnu na ministra obrany, ministrem zemědělství by měl být bývalý šéf Státního zemědělského intervenčního fondu Martin Šebestyán a ministrem dopravy bývalý šéf Českých drah Ivan Bednárik
Neformální konzultace s nominanty na ministry zahájí prezident v pátek, trvat by podle Hradu mohly do 10. prosince. Pavel je podle Hradu připraven jmenovat Babiše premiérem do týdne po zveřejnění způsobu řešení jeho střetu zájmů kvůli vlastnictví holdingu Agrofert a následně jmenovat do několika dní vládu jako celek.
Nová vláda by podle Babiše mohla vzniknout do poloviny prosince, což by odpovídalo době vzniku posledního kabinetu před čtyřmi lety.