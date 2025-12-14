Jako bývalý předseda ODS se bude Fiala snažit být ke své straně loajální
14. 12. 2025 – 12:56 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Až v polovině ledna Petr Fiala opustí čelo ODS, bude se snažit být jako bývalý předseda strany loajální a nevytvářet problémy ve veřejném prostoru.
Uvedl také, že trvá na výhodnosti spolupráce středopravicových stran. Považoval by ale za neseriózní vstupovat před kongresem strany do debaty o směřování občanských demokratů.
S tím, že nezná projekt jihočeského hejtmana Martina Kuby, který se rozhodl s částí regionálních kolegů odejít z ODS a založit nové uskupení, odmítl i bližší vyjádření k dění v regionu. "Je mně líto, že Martin Kuba ve chvíli, kdy já jsem řekl, že nebudu kandidovat na předsedu, nepřišel s nějakým vlastním konceptem, protože je známo, že měl kritický postoj k některým věcem, že nepřišel s nějakou vlastní koncepcí toho, jak má ODS vypadat a nestřetl se v tom boji o o předsedu a místo toho volil cestu ven z ODS. To mě určitě mrzí," řekl.
Vedení strany je podle něj nyní v úzkém kontaktu s jihočeskými kolegy a snaží se dát dohromady sdružení tak, aby bylo zase konkurenceschopné a silné. Zatím to podle něj určitě nevypadá na to, že se odchody přelijí i do dalších krajů.
Po říjnové porážce koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) ve sněmovních volbách vidí Fiala ve všech stranách uskupení tendenci víc se věnovat sobě. Trvá na tom, že projekt Spolu byl úspěšný. "Jednak jsme s ním navzdory očekávání dokázali vyhrát jedny volby a v druhých jsme neudělali zas úplně špatný výsledek a budoucnost ukáže, jakým způsobem má probíhat spolupráce středopravicových stran. Moje přesvědčení je, že ta spolupráce probíhat má a že má být uvěřitelná pro veřejnost, tak abychom dokázali vytvářet sílu, která je schopná konkurovat té obrovské mocenské mašinerii, kterou vytvořil Andrej Babiš se svým hnutím ANO," uvedl.
Dodal, že je přesvědčen, že ve spolupráci středopravicových stran, ne v dalším a dalším vymezování se a dělení, je cesta, jak porazit populismus a extremismus.
Návrat k tomu, jaká byla ODS před rokem 2013, kdy do strany vstoupil, podle něj není možný. "Žijeme jinak, než jsme žili před deseti, 12, 15 lety. Proměna společnosti v rámci třeba jedné generace nemá v historii obdoby. A byla by trošku iluze si myslet, že se to netýká politiky," uvedl. Hodnoty podle něj zůstávají, ale obsahy a formy se musí proměňovat. "Neexistuje něco takového, jako že vezmu staré recepty, teď to tady nasadím a bude to fungovat. Nebude. A politika se mění dramaticky. Mění se způsob, jakým lidi vnímají politiku. Mění se způsob, jakým se píše o politice. Mění se způsob, jakým lidé přijímají informace o politice. A na to všechno musí politické strany reagovat," řekl.
Za jednu z důležitých věcí, kterou udělal, pokládá domluvy na spolupráci a koalice v senátních volbách. "To jsme dělali ještě dřív, než jsme vytvořili koalici Spolu. A dělali jsme to nejenom na půdorysu těch tří stran ODS, TOP 09, KDU-ČSL, ale i se STAN. A myslím si, že takováto rozumná forma spolupráce vedla k výrazným úspěchům," řekl. Poukázal na to, že ODS s TOP 09 má nejsilnější klub v Senátu a získala post předsedy Senátu. "Ale je to založeno na dobré spolupráci a strategickém uvažování, které někdy nebylo jednoduché, a zvlášť nebylo jednoduché pro ODS, která je poslední opravdu relevantní stranou s celostátní masovou členskou základnou," řekl.
Pro každý typ voleb je podle něj třeba vždy hledat adekvátní řešení. "Důležité, je, že středopravicový volič, a není jich tak málo, chce nějakou nabídku, která mu zajistí, že jeho hlas bude mít váhu. Ať už sílu v opozici nebo samozřejmě to, co všichni chceme, sílu při rozhodování. A proto si myslím, že nějaká forma spolupráce je důležitá," uzavřel.