Dekolt, co závidí i bohyně! Svůdná misska Zedníková zářila v odvážném modelu
27. 11. 2025 – 6:00 | Magazín | Jiří Rilke
Půvabná modelka nechala na přehlídce naplno zazářit své přednosti.
Z určitého úhlu pohledu se prohlášení, které nedávno vypustil do éteru zpěvák Šimon Opp, dá pochopit. Expřítel Justýny Zedníkové totiž uvedl, že modelku už by doma mít nemohl.
Nesnášel totiž, jak se na ni všichni dívali a jak ji všichni chtěli.
Jenže pak se Justýna předvede tak, jak se jí to povedlo minulý čtvrtek v hotelu Fairmont u příležitosti 30. výročí značky TATIANA... A nelze se divit ničemu. Oči na ní totiž mohli nechat naprosto všichni.
Zedníková oblékla elegantní černé šaty a dlouhé rukavice. Model měl velmi odvážný výstřih a Justýna díky tomu předvedla tak vražedný dekolt, až se obecenstvu div nezastavoval tep.
Svůdníci si ale celkem pochopitelně mohou dát pohov: Jistě nikdo nečekal, že by taková kočka nikoho neměla. Je zadaná s předním českým youtuberem Janem Macákem.
View this post on Instagram