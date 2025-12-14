Omeleta se špenátem a bylinkami je rychlá, ale nutričně perfektní volba rána
14. 12. 2025 – 14:31 | Magazín | Natálie Kozak
Existuje jen málo pokrmů, které vám nabídnou tak rychlou a uspokojivou odměnu. Připojte se ke kulinářské tradici. S čerstvým špenátem a bylinkami je tato omeleta nejen krásná na pohled, ale dodá vše, co potřebujete pro energický start.
Tento recept je nejen lahodný, ale i flexibilní. Smetanu můžete nahradit kokosovým mlékem pro lehčí variantu, nebo použít jiný slaný sýr, pokud Fetu nemáte po ruce.
Potřebné suroviny
Pro přípravu lahodné a výživné omelety budete potřebovat:
- Vejce: 3 kusy. Doporučujeme je mít v pokojové teplotě.
- Smetana: 2 lžíce. Můžete ji nahradit kokosovým mlékem pro lehčí variantu.
- Sýr Feta: 30 gramů. Dodá pokrmu příjemný středomořský slaný akcent.
- Špenát: 1 svazek čerstvých mladých listů.
- Petržel: 1 svazek, pro svěží bylinkové aroma.
- Zelená cibulka: 1 stonek, pro jemně štiplavou chuť.
- Olivový olej: 1 lžička na smažení.
- Sůl: Podle chuti.
- Černý pepř: Podle chuti, ideálně čerstvě mletý.
Rituál Přípravy Vajec a Bylin
- Pokojová teplota je klíč: Vejce ponořte na několik minut do teplé vody z kohoutku. To je malý trik šéfkuchařů, vejce pokojové teploty se rychleji a rovnoměrněji uvaří, což vede k dokonale jemné textuře.
- Špenát a bylinky: Špenátové listy a bylinky (petržel, zelenou cibulku) pečlivě nasekejte najemno. Čím menší kousky, tím lépe se zapracují do vaječné směsi.
Smíchání a Provzdušnění
- Směs: Rozklepněte vejce do misky. Přidejte smetanu (nebo kokosové mléko) a nasekané bylinky. Ochuťte špetkou soli a čerstvě mletým pepřem.
- Šlehání: Šlehejte směs do hladka, dokud není mírně provzdušněná. Nemusí to být pevná pěna jako na sníh, ale lehkým šleháním zajistíte nadýchanou texturu.
Tepelná Úprava a Feta
- Pánev: Rozehřejte kvalitní nepřilnavou pánev a přidejte olivový olej. Jakmile je pánev horká, vlijte vaječnou směs.
- Míchání a usazení: Směs neustále míchejte, dokud se nezačne usazovat do krémové konzistence. Pak přestaňte míchat a nechte omeletu tvořit pevnou spodní vrstvu.
- Sýr: Do jedné poloviny tuhnoucí omelety přidejte sýr Feta nakrájený na malé kousky.
- Dokončení: Pečte, dokud vejce neztuhne, ale povrch je stále vláčný. Opatrně nadzvedněte okraj omelety a uzavřete ji přehozením prázdné poloviny přes sýr.
- Servírování:
Podávejte ihned, posypané čerstvými bylinkami. Podle chuti můžete lístky špenátu i naplnit.
Oslava jednoduchosti
Tato omeleta se špenátem připomíná, že skutečná kulinářská dokonalost spočívá v jednoduchosti a kvalitě ingrediencí. Ať už začínáte den s velkými plány, nebo jen potřebujete klidný start, tento pokrm vyživí vaše tělo a posílí vás na vaší cestě. Dopřejte si ráno tento zelený rituál a prožijte den plný energie a svěžesti.