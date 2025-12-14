Chyběl už jen pás cudnosti. Denisa Grossová dostala bizarní odměnu za život bez sexu
14. 12. 2025 – 10:00 | Magazín | Jiří Rilke
Rodiče se snažili ochránit počestnost dcery a přišli kvůli tomu s podivnou dohodou.
Denisa Grossová, dcera zesnulého politika Stanislava Grosse, zmínila nepříliš obvyklou dohodu, kterou uzavřela s rodiči ještě během puberty.
Silně věřícím rodičům se totiž nezamlouvalo, že by snad adolescentní dcerka mohla podlehnout tělesným touhám a mohla by se s někým pomilovat před osmnáctým rokem věku. A k zachování běloskvoucí čistoty svého potomka nezvolili bič, sáhli místo toho po cukru.
Dohoda zněla jasně: Pokud bude mít sex až jako právně dospělá, dostane za odměnu auto.
Denisa tvrdí, že to vážně dodržela a vůz pak opravdu dostala: „Ano, auto jsem darem nakonec dostala, rodiče slib poctivě dodrželi,“ prozradila Blesku.
Zda ale onen slib dodržela i ona, už takticky nezmínila. Předpokládejme totiž, že do středověku se niko nevracel, žádná kontrola netknutosti neproběhla a rodiče Denise její celibát prostě a dobře věřili.
Denisa si nicméně stojí za svým a tvrdí, že sex měla až v dospělosti, a že to tak bylo dobře: „Je to zkušenost, která mě v životě posunula,“ dodala.
Dnes už dva roky šťastně žije s partnerem Filipem Hořejším. Vztah si nemůže vynachválit, našla totiž pravděpodobně jediného muže na světě, který je schopen po sobě uklidit ponožky: „Žijeme spolu, bydlíme spolu. Je strašně hodný, zodpovědný. Neuklízím po něm fusky. Přijdu domů a třeba je uklizeno, umytá kuchyň. Je to hezký,“ chválila v rozhovoru pro magazín Super.