Jak zmizel Tadeášek z kočárku. Případ, který otřásl celým Československem
14. 12. 2025 – 14:09 | Zprávy | Anna Pecena
V roce 1991 se zdál být každodenní nákup jako vždy klidný. Jenže šestitýdenní Tadeáš Kopecký zmizel během chvilky z kočárku před obchodem v Hradci Králové – a začalo jedno z nejdramatičtějších pátrání v novodobé historii.
Děsivý okamžik, který změnil běh běžného dne
Bylo září 1991, kdy běžná praxe nechávat kočárek s miminkem před obchodem skončila v krátké chvíli noční můrou. Maminka malého Tadeáška si šla na pár minut nakoupit do lahůdkářství na Ulrichově náměstí v Hradci Králové – a když se vrátila, před ní stál prázdný chodník. Kočárek byl pryč. A s ním i její syn, teprve šestitýdenní chlapeček.
V době, kdy ještě neexistovaly mobilní telefony, kamery byly výjimkou a pátrání se opíralo o výzvy přes rozhlas a letáky, se policie i soucitná veřejnost vrhli do jedné z nejrozsáhlejších akcí hledání uneseného dítěte v novodobé československé historii.
Desítky dní zoufalství a miliony očí hledajících odpovědi
Okamžitě po oznámení se jméno Tadeáše Kopeckého objevilo ve všech médiích. Policie vyhlásila pátrání po celém území, žádala o pomoc občany, rozhlas hlásal popis dítěte a připomínal podezřelé osoby. Počáteční naděje však brzy zkameněla do beznaděje – dny plynuly a stopy mizely.
Celých 25 dní roditelé prožívali nekonečné hodiny strachu, nejistoty a bezmoci. V této době se v České republice pohřešují různé děti – až 70 případů ročně se týká unesení dětí, i když většina z nich má jiné pozadí.
Statistiky z policejních materiálů ukazují, že drtivá většina pohřešovaných dětí je nakonec nalezena brzy. Ale v případech, kde se jedná o únos cizím pachatelem, je to vzácné a každý den bez zpráv přináší další úzkost rodičům.
Pozorná matrikářka a neuvěřitelný návrat domů
Když už to vypadalo, že pátrání nedopadne dobře, přišel nečekaný zvrat. Na městském úřadě v Chrudimi si matrikářka Jana Andrýsková všimla mladé ženy, která přicházela s podezřelým rodným listem na zápis novorozeného dítěte. Její instinkt ji nepřestal klamat – něco bylo špatně.
Po řadě kroků úřednice i doprovodné kontroly se podařilo identifikovat, že dítě není zapsané, jak má být. Policie byla okamžitě přivolána. A právě díky této bdělé kontrole našli malého Tadeáška o více než tři týdny později, zdravého a bez vážnější újmy. Pachatelkou se ukázala být mladá žena – zdravotní sestra – která si údajně dlouho před únosem představovala, že je těhotná, a nakonec v zoufalství vzala cizí dítě.
Šťastný konec, který změnil myšlení
Příběh skončil šťastně: Tadeáš se vrátil ke své rodině. Dnes žije jako dospělý muž v Praze a na dramatické dny svého dětství vzpomíná jen málo.
Ale událost z roku 1991 nezůstala bez následků: změnila povědomí rodičů o bezpečnosti jejich dětí a praktika nechávat miminka bez dozoru téměř zmizela z českých ulic.