Jak zmizel Tadeášek z kočárku. Případ, který otřásl celým Československem

14. 12. 2025 – 14:09 | Zprávy | Anna Pecena

zmizení miminkazdroj: Blesk
V roce 1991 se zdál být každodenní nákup jako vždy klidný. Jenže šestitýdenní Tadeáš Kopecký zmizel během chvilky z kočárku před obchodem v Hradci Králové – a začalo jedno z nejdramat­ičtějších pátrání v novodobé historii.

Děsivý okamžik, který změnil běh běžného dne

Bylo září 1991, kdy běžná praxe nechávat kočárek s miminkem před obchodem skončila v krátké chvíli noční můrou. Maminka malého Tadeáška si šla na pár minut nakoupit do lahůdkářství na Ulrichově náměstí v Hradci Králové – a když se vrátila, před ní stál prázdný chodník. Kočárek byl pryč. A s ním i její syn, teprve šestitýdenní chlapeček. 

V době, kdy ještě neexistovaly mobilní telefony, kamery byly výjimkou a pátrání se opíralo o výzvy přes rozhlas a letáky, se policie i soucitná veřejnost vrhli do jedné z nejrozsáhlejších akcí hledání uneseného dítěte v novodobé československé historii. 

Desítky dní zoufalství a miliony očí hledajících odpovědi

Okamžitě po oznámení se jméno Tadeáše Kopeckého objevilo ve všech médiích. Policie vyhlásila pátrání po celém území, žádala o pomoc občany, rozhlas hlásal popis dítěte a připomínal podezřelé osoby. Počáteční naděje však brzy zkameněla do beznaděje – dny plynuly a stopy mizely. 

Celých 25 dní roditelé prožívali nekonečné hodiny strachu, nejistoty a bezmoci. V této době se v České republice pohřešují různé děti – až 70 případů ročně se týká unesení dětí, i když většina z nich má jiné pozadí. 

Statistiky z policejních materiálů ukazují, že drtivá většina pohřešovaných dětí je nakonec nalezena brzy. Ale v případech, kde se jedná o únos cizím pachatelem, je to vzácné a každý den bez zpráv přináší další úzkost rodičům. 

Pozorná matrikářka a neuvěřitelný návrat domů

Když už to vypadalo, že pátrání nedopadne dobře, přišel nečekaný zvrat. Na městském úřadě v Chrudimi si matrikářka Jana Andrýsková všimla mladé ženy, která přicházela s podezřelým rodným listem na zápis novorozeného dítěte. Její instinkt ji nepřestal klamat – něco bylo špatně. 

Po řadě kroků úřednice i doprovodné kontroly se podařilo identifikovat, že dítě není zapsané, jak má být. Policie byla okamžitě přivolána. A právě díky této bdělé kontrole našli malého Tadeáška o více než tři týdny později, zdravého a bez vážnější újmy. Pachatelkou se ukázala být mladá žena – zdravotní sestra – která si údajně dlouho před únosem představovala, že je těhotná, a nakonec v zoufalství vzala cizí dítě. 

Šťastný konec, který změnil myšlení

Příběh skončil šťastně: Tadeáš se vrátil ke své rodině. Dnes žije jako dospělý muž v Praze a na dramatické dny svého dětství vzpomíná jen málo. 

Ale událost z roku 1991 nezůstala bez následků: změnila povědomí rodičů o bezpečnosti jejich dětí a praktika nechávat miminka bez dozoru téměř zmizela z českých ulic.

Tagy:
děti případ zmizeni historie tajemno
Zdroje:
Blesk, medium.cz
Profilový obrázek
Anna Pecena
Novinářka z Prahy, která se věnuje spotřebitelským tématům a praktickým radám ze světa financí. Zajímá ji, jak se velká čísla promítají do peněženek jednotlivců - od každodenních nákupů až po dlouhodobé finanční plánování. Sleduje trh, trendy i pasti, které mohou ovlivnit běžné rozhodování domácností. Kromě novinářské práce studuje vysokou školu, ve volném čase se věnuje historii, japonské kultuře a profesionálnímu tanci. Věří, že i finance mohou být čtivým tématem - když za nimi hledáme lidi, jejich potřeby a životní příběhy.

