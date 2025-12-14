Mýval vykradl obchod s alkoholem a dal si noční mejdan
14. 12. 2025 – 13:51 | Zpravodajství | Alex Vávra
Rozbité lahve, propadlý strop a spící mýval na toaletě. Noční vloupání do obchodu s alkoholem ve Virginii nemá na svědomí lidský pachatel, ale nečekaný chlupatý degustátor. Kuriózní případ ukazuje, jak daleko už se mývalové v městském prostředí dostali.
Neobvyklý případ noční kriminality řešili zaměstnanci obchodu s alkoholem ve Virginii. Když v sobotu ráno dorazili do práce, čekala je scéna, která by spíš odpovídala následkům divokého večírku než poklidné prodejně lihovin. Rozbité lahve whisky a skotské, alkohol rozlitý po podlaze, propadlý strop a výrazná stopa chaosu vedoucí až na toalety. Právě tam ležel viník celé akce – mýval, rozvalený na zemi a tvrdě spící.
Obchod byl během svátků zavřený, což nezvanému návštěvníkovi poskytlo ideální podmínky. Do budovy se dostal shora, když se propadl jednou ze stropních kazet. Jakmile byl uvnitř, nebloudil. Zamířil rovnou k dolním policím, kde byly uložené lahve s tvrdým alkoholem. Právě tam začala noc plná destrukce, klouzání po rozlitém alkoholu a zřejmě i velmi intenzivní degustace. Kolik toho mýval skutečně vypil, zůstává nejasné. Existuje pouze jeden rozmazaný záběr z bezpečnostní kamery, který spíš připomíná důkaz o existenci ducha než jasný dokument nočního řádění.
Noční návštěvník s chutí na whisky
Na místo byla přivolána Samantha Martinová z místního odchytu zvířat. I přes roky zkušeností přiznala, že podobné zásahy se nevidí každý den. Mýval byl dezorientovaný, očividně opilý a nijak se nebránil. Spíš to vypadalo, že by ocenil vodu, ticho a možnost dospat těžkou noc.
Zvíře bylo převezeno do útulku Hanover County Animal Protection and Shelter, kde dostalo přesně to, co v tu chvíli potřebovalo. Klid, několik hodin spánku a zdravotní kontrolu. Kupodivu neutrpělo žádná zranění. Pokud se tedy nepočítá solidní kocovina a možná i hluboké vnitřní přemýšlení o tom, kam až může vést špatná noční rozhodnutí. Jakmile se mýval probral a byl opět při smyslech, pracovníci útulku ho bez dalších komplikací vypustili zpět do volné přírody.
Celý zásah byl uzavřen s poznámkou, že šlo o další netradiční den v práci. Obchod zároveň poděkoval pracovníkům útulku za profesionální přístup a za to, že nezvanému hostu zajistili bezpečný návrat domů, byť tentokrát bez dalšího alkoholu.
Proč mývalové zvládají města lépe než lidé
Příběh opilého mývala ale není jen kuriózní historka vhodná pro sociální sítě. Zároveň ukazuje, jak dokonale se tato zvířata přizpůsobila životu po boku lidí. Mývalové patří mezi nejúspěšnější městské živočichy současnosti. Nevadí jim hluk, světla ani lidská přítomnost a lidský odpad považují za ideální jídelníček. Kam lidé přijdou, tam vznikne odpad, a kde je odpad, tam má mýval prostřený stůl.
V některých městech, například v kanadském Torontu, se jejich populace rozrostla natolik, že se mýval stal neoficiálním symbolem města. Místní si z toho dělají legraci, ale zároveň musí řešit realitu každodenního soužití se zvířetem, které je chytré, vynalézavé a nemá zábrany.
Vědci navíc upozorňují, že mývalové se ve městech mění i fyzicky. U městských populací byly zaznamenány kratší čenichy, menší zuby, menší mozek nebo klopenější uši. Jde o znaky, které připomínají rané fáze domestikace. Jinými slovy, mýval se postupně stává specialistou na život mezi lidmi, a to bez jakéhokoli formálního pozvání.
A alkohol v tom všem hraje překvapivě malou roli. Konzumace alkoholu je v přírodě běžná a týká se řady živočichů, kteří se živí přezrálým ovocem nebo nektarem. Mýval z virginského obchodu se tak vlastně jen přizpůsobil místním podmínkám. Tentokrát měl smůlu, že jeho přirozené prostředí tvořily regály plné whisky.