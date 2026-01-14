Sníh jako hnojivo? Co zahradě pod sněhovou pokrývkou skutečně pomáhá a co jí naopak škodí
14. 1. 2026 – 8:10 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Ráno otevřete okno a zahrada je jako z pohádky. Všechno tiché, bílé, čisté. Stromy se prohýbají, keře vypadají, jako by je někdo naaranžoval pro zimní katalog. Jenže zatímco vy obdivujete ten pohled, některé rostliny pod sněhem tiše bojují.
Dobrá zpráva? Sníh není nepřítel. Špatná zpráva? Když s ním nezacházíte správně, dokáže napáchat víc škody než mráz.
Sníh jako zimní hnojivo? Ano, opravdu
Zahrádkáři si to předávají po generace: „Sníh v lednu je lepší než hnůj.“ A není to jen pověra. Když sníh taje, obohacuje půdu o dusík a vláhu. Záhony se díky němu na jaře rychleji probouzejí a půda si lépe drží živiny.
Navíc funguje jako přírodní izolace. Pod sněhovou peřinou se teplota drží kolem nuly, takže kořeny mnoha rostlin jsou paradoxně chráněnější než na holém, promrzlém záhonu.
Kdy sníh pomáhá – a kdy už škodí
Ne všechny rostliny si sníh užívají stejně. Některé pod ním přežívají bez problémů, jiné se doslova lámou pod jeho vahou.
Sníh bez obav snesou:
- trvalky,
- jarní cibuloviny,
- listnaté stromy bez listí,
- skalničky a alpínky.
Pozor byste si měli dát hlavně na:
- jehličnany – těžký sníh láme větve,
- keře se širokými listy (kamélie, vavříny),
- bambusy, palmy a tvarované keře,
- rostliny v květináčích.
Co dělat hned, když napadne sníh
První instinkt bývá všechno odházet. To ale není vždy dobrý nápad.
Setřeste sníh z jehličnanů a křehkých keřů – jemně, ideálně rukou nebo lehkou tyčí. Začněte vždy odspodu směrem nahoru. Odlehčete květináčům a truhlíkům – nahromaděný sníh může po zmrznutí nádoby roztrhnout. Uvolněte cesty, po kterých chodíte, ať zbytečně nešlapejte po záhonech. Nechoďte po trávníku – zmrzlý sníh v kombinaci s tlakem bot ho může na jaře výrazně poškodit.
Po tání přichází největší riziko
Jakmile sníh rozstaje, zahrada se napije. A právě tehdy hrozí problém. Pokud po oblevě udeří silný mráz, mohou rostliny utrpět vážné poškození – mají v sobě hodně vody, která při zmrznutí ničí pletiva.
Jakmile sníh zmizí:
- odstraňte zlomené větve,
- spálené nebo poškozené části rostlin seřízněte,
- sledujte předpověď – návrat mrazů je kritický.
Malý bonus, který vás možná překvapí
Sníh, který odklízíte, nemusí přijít nazmar. Nechte ho roztát a použijte ho jako zálivku pro pokojové rostliny. Stejně jako dešťová voda je měkký a bez chemie. Jen pozor – vždy ho nechte ohřát na pokojovou teplotu.
Myslete i na zvířata
Sníh komplikuje život nejen rostlinám. Ptáci se k potravě dostávají mnohem hůř – semínka a tukové koule jim v zimě doslova zachraňují energii.
Máte jezírko? Zkontrolujte, zda není celé zamrzlé. Ryby potřebují alespoň malý otvor pro výměnu plynů. A hromada listí v koutě zahrady? Ideální úkryt pro ježky.
Tohle je dobré si zapamatovat
Sníh je dar, ale jen tehdy, když mu pomůžete zůstat spojencem, ne hrozbou. Jemná péče teď znamená silnou, zdravou zahradu na jaře.
Až se příště budete kochat pohledem na zasněžený dvorek, zkuste se na něj podívat jinak: ne jako na pohlednici, ale jako na živý organismus, který právě prochází tou nejtěžší zkouškou zimy.