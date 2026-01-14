Pozor na "zázračnou" kosmetiku, paragrafy hovoří jasně
14. 1. 2026 – 11:01 | Magazín | Anna Pecena
Podivné kosmetické přípravky slibují léčení, které neexistuje a ohrožují zdraví i peněženku důchodců
Podívejte se kolem sebe, když si vaši známí prohlížejí letáky nebo surfují na internetu — najdou tam zázračné krémy, séra a „léčivé“ balzámy, které prý odstraňují vrásky, léč̌í ekzémy, odstraňují chronickou suchou kůži nebo dokonce posilují imunitu. Co je však skutečnost a co podvod? Označovat kosmetiku léčivými tvrzeními je v Evropské unii výslovně zakázáno — přesto se tyhle triky prodávají jako horké rohlíky a cílí hlavně na starší lidi. zdroj legislativy ukazuje, že kosmetické přípravky nesmí tvrdit léčebné vlastnosti bez registrace jako léčivý přípravek (EU Regulation 1223/2009).
Jak vás výrobci a prodejci obelhávají
Výrobci a hlavně distributoři kosmetiky často používají slova jako „léčí“, „napravuje kožní problémy“ nebo „posiluje zdraví“, aby vágně evokovali, že jejich produkty mají léčebný nebo terapeutický účinek. Z právního hlediska však kosmetické přípravky nemohou mít léčivé vlastnosti — jejich účelem je pouze čistit, vonět, měnit vzhled nebo chránit pokožku před běžnými vlivy. Jakmile produkt tvrdí něco, co by připomínalo léčbu nemoci nebo zdravotního stavu, jde o klamavou reklamu. zdroj EU kosmetických pravidel vysvětluje rozdíl mezi kosmetikou a léčivy a co je povoleno.
Nejhorší je, že tyto praktiky cíleně využívají nedostatku informací. Některé přípravky se prezentují jako „s bioaktivními složkami“, „klinicky testované“ nebo „doporučené dermatology“ bez jasného důkazu nebo oficiálního schválení. To může vést k tomu, že lidé věří, že kupují léčbu za stovky až tisíce korun, přičemž se ve skutečnosti jedná o obyčejné kosmetické produkty bez medicínského efektu.
Proč byste si měli dát pozor
Důvod je jednoduchý: pokud něco v reklamě zní jako lék, pravděpodobně to lék není. Evropská kosmetická legislativa jasně zakazuje uvádění terapeutických tvrzení pro kosmetické produkty, které spadají pod nařízení Evropského parlamentu a Rady (EC) č. 1223/2009 a normy pro tvrzení výrobků. To znamená, že výrobcům je zakázáno slibovat, že jejich krém „léčí ekzém“ nebo „odstraňuje chronickou suchou kůži“ — takové produkty by musely být klasifikovány jako léčivé přípravky.
Tato praxe však není jenom o tom, že utratíte peníze za něco nefunkčního — může mít i zdravotní následky. Mnoho přípravků obsahuje chemické látky, které nejsou vhodné pro citlivou nebo poškozenou pokožku, a jejich používání místo osvědčené odborné péče může zhoršit stav kůže. Navíc falešné zdravotní tvrzení odvádí pozornost od skutečných problémů, které vyžadují profesionální pomoc.
Jak se nenechat obalamutit
Než si něco koupíte nebo někomu doporučíte, ptejte se: má tento produkt oficiální schválení jako léčivo? Je tvrzení podložené klinickými studiemi, nebo jen marketingová propaganda? Pokud je na obalu nebo v reklamě slib „léčí“ nebo „pomáhá se zdravotním problémem“, jedná se pravděpodobně o klamavou nálepku a ne skutečný zdravotní produkt.
Shrnutí: kosmetika není lék a když vám někdo tvrdí opak, dáváte peníze za iluzi a riskujete svoje zdraví i peněženku. Legislativa zákaz takových tvrzení jasně stanovuje právě proto, aby vás ochránila.