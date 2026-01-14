Rusko zadrželo vedoucí lékaře sibiřské nemocnice, kde zemřelo devět novorozenců
Ruské úřady zadržely dva vysoce postavené lékaře nemocnice v Novokuzněcku na Sibiři, kde zemřelo devět novorozenců, informují dnes agentury Interfax a Reuters.
Lékaři jsou podezřelí z usmrcení z nedbalosti. Dalších 17 novorozenců jsou v kritickém stavu, z toho 16 jsou předčasně narození.
"V důsledku nesprávného plnění pracovních povinností... zemřelo mezi 1.prosincem 2025 a 12. lednem 2026 devět novorozenců," uvedli v prohlášení vyšetřovatelé. Zadrženi byli primář a zástupce vedoucího oddělení intenzivní péče.
Případ podle místních médií budí v Rusku velkou pozornost za situace, kdy politici, komentátoři i běžní Rusové řeší, jak v zemi zvýšit porodnost. To je především prioritou ruského prezidenta Vladimira Putina, na jehož rozkaz začala v únoru 2022 válka na Ukrajině. Obě strany během téměř čtyři roky trvající ruské invaze zaznamenaly velké ztráty na životech.
Rusko také od té doby přiškrtilo výdaje, které vyčleňuje na zdravotnictví. Z rozpočtu na letošní rok je na něj určeno 4,3 procenta, kdežto v roce 2021 to bylo šest procent. Výdaje na obranu loni představovaly 40 procent rozpočtu, v roce 2021 to bylo 24 procent. Letos to bude 38 procent.