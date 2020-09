Kypr svou blokádou sankcí proti Bělorusku škodí sám sobě

MAGAZÍN - Magazín autor: Lukáš Strašík

Jak souvisí potlačování lidských práv v Bělorusku s průzkumnou těžbou Turecka v kyperských vodách? Zdánlivě nijak, přesto velmi úzce.

Evropská unie stále neschválila nachystané sankce vůči čtyřem desítkám činitelů běloruského režimu Alexandra Lukašenka. Opatření blokuje Kypr, který požaduje, aby EU na oplátku rozšířila současný rámec sankcí proti Ankaře za průzkumnou tureckou těžbu u kyperských břehů.

Řecko i Kypr snad jako členské státy Evropské unie mohou – nebo by alespoň měly – počítat s tím, že se EU v jejich sporu s Tureckem jednoznačně postaví na jejich stranu. Jiná věc je, jakou formou a jakými prostředky to udělá, ale to už členské státy budou muset rozhodnout společně. Pokud se Kypr domnívá, že sankce proti Turecku jsou v tomto případě nezbytné, bude o tom své partnery muset přesvědčit. Ale rozhodně to nelze dělat formou vydírání ve stylu něco za něco. Zvlášť když v EU na protitureckých sankcích nepanuje jednoznačná shoda - především kvůli citlivým vztahům s Ankarou a kvůli tomu, že Turecko je členskou zemí NATO. Někteří ministři EU už v této souvislosti opět vyslovili názor, že by Unie měla v některých otázkách zahraniční politiky přejít od jednomyslného schvalování k většinovému.

Neústupnost Kypru nejen poškozuje image tohoto ostrovního státu, ale ve finále může být spíše kontraproduktivní. Kvůli zablokovanému postupu totiž pak Evropská unie působí dojmem organizace, který umí dělat leda bububu, ale není schopná konkrétní akce. Neschopnost shodnout se na potrestání lidí odpovědných za běloruské volební manipulace a násilné potlačování opozičních protestů nabourává důvěryhodnost EU, jak prohlásil šéf unijní diplomacie Josep Borrell.

Zablokovaný postup Evropské unie může posílit Turecko v tom, aby ve sporu o naleziště zemního plynu ještě pořádně přitvrdilo. Kypr tak svým postojem ve finále uškodí leda sám sobě. Není to koneckonců velký ani silný stát, který by bez podpory svých spojenců mohl dělat na Turecko ramena. Proto potřebuje, aby tito spojenci jednoznačně prokázali, že jsou schopni koordinované rázné akce.

Další šance na přijetí sankcí proti Lukašenkově režimu bude během čtvrtečního unijního summitu. Kypr sice sankce podporuje, požaduje ovšem, aby Unie vedle porušování lidských práv v Bělorusku trestala také narušování územní suverenity svých členských zemí.

Anebo že by za tím vším bylo něco jiného? Kypr má beztak máslo na hlavě kvůli tomu, že je oblíbeným a vyhledávaným daňovým rájem a sídlem pochybných firem manipulujících s penězi z tajemných zdrojů. A co když tu mají uložené peníze i běloruští funkcionáři, kteří figurují na sankčním seznamu?