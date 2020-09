Proč má Morgan Freeman v uších zlaté kroužky

MAGAZÍN - Magazín autor: Lukáš Strašík

Černošského herce Morgana Freemana lze jen zřídka spatřit bez zlatých kroužků v obou uších. Nejde ovšem o módní výstřelek, náušnice mají praktický důvod.

Z pěti oscarových nominací získal 83letý hollywoodský herec zlatou sošku za vedlejší roli ve snímku Million Dollar Baby, nejvíce jej ale zřejmě proslavily filmy Řidič slečny Daisy a Vykoupení z věznice Shawshank.

Od devadesátých let má Freeman v obou uších skoro vždy zlaté náušnice. Před pár lety prozradil, proč to tak je. Důvod je vlastně navlas stejný, proč dříve mívali zlaté kroužky v uších piráti či námořníci. Ani u nich to totiž nebyla ani tak ozdoba, jako spíše určitá forma pojištění.

Těžko říct, zda se Freeman v tomto ohledu nechal inspirovat postavou svého skorojmenovce Henryho Morgana, který se v 17. století proslavil především jako vůdce karibských pirátů, proti nimž později ve službách anglické koruny bojoval. Každopádně převzal americký herec starý námořnický zvyk nosit zlaté náušnice, které mají dostatečnou hodnotu na to, aby se za ně na kterémkoliv místě na zemi dala v případě úmrtí pořídit rakev a důstojný pohřeb.

Morgan Freeman tedy myslí na nejhorší, nicméně mu popřejme pevné zdraví a dlouhá léta života. A třeba ještě nějakého dalšího Oscara. Naposledy na něj byl nominován za roli Nelsona Mandely ve filmu Invictus: Neporažený z roku 2009.