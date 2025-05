Programem na karcinom plic v hradecké FN prošlo 1700 lidí, u 23 z nich odhalili zhoubný nádor.

7. 5. 2025 – 15:45 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Královéhradečtí lékaři v pilotním programu na odhalování karcinomu plic vyšetřili 1700 pacientů, přičemž u 23 z nich odhalili zhoubný nádor, který odoperovali.

Lékaři zároveň zachytili i další plicní nemoci nebo změny na játrech, ledvinách či zvápenatění tepen. ČTK o tom dnes informovali zástupci projektu. Zájem o vyšetření plic podle nich roste.

Od začátku screeningu v roce 2022 vyšetřili lékaři ve Fakultní nemocnici Hradec Králové (FN HK) 1773 pacientů. U 132 z nich zachytili pomocí nízkodávkového CT rizikový nález a poslali je k dalšímu vyšetření.

"Multidisciplinární tým následně doporučil operaci 35 pacientům, přičemž u 23 z nich se rakovina plic skutečně potvrdila. Díky včasnému zákroku jim kolegové nádor úspěšně odstranili," uvedl Michal Jiroušek z Plicní kliniky FN HK. Právě tam praktici i plicní lékaři z Královéhradeckého kraje pacienty v rámci programu posílají.

Program časného záchytu karcinomu plic cílí především na kuřáky ve věku 55 až 74 let, kteří kouří 20 cigaret denně po dobu 20 let nebo 40 cigaret denně alespoň deset let.

"Program záchytu rakoviny plic zatím zcela naplňuje naše očekávání. Osud pacientů, kteří se do něj zapojí, je zcela odlišný od těch, kteří screeningem neprošli. Rakovina plic nebolí, a proto je klíčové vyšetřit rizikové pacienty dříve, než se objeví první příznaky nemoci," uvedl přednosta Plicní kliniky FN HK a předseda České pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP Vladimír Koblížek.

Upozornil na to, že když pacient cítí obtíže, bývá nádor obvykle tak rozsáhlý, že operace není možná a ani další léčebné metody nebývají tolik úspěšné.

Zájem o vyšetření stále roste. "Jen v polovině března jsme provedli víc než 60 vyšetření. Pomocí zobrazovacích metod, jako je CT, zachytíme kromě obrazu plic okrajově také další orgány. U některých pacientů jsme tak odhalili kromě plicních nemocí i rizikové změny na slinivce nebo játrech," uvedla radioložka FN HK Eva Kočová. Častým nálezem podle ní bývá také zvápenatění tepen, což může vést až k srdečnímu selhání či infarktu.

Lékaři odhadují, že kouření způsobuje rakovinu plic až v 70 procentech případů. Rizikové je ale i užívání nikotinových výrobků, jako jsou elektronické cigarety, zahřívaný tabák nebo nikotinové sáčky. Plíce ohrožuje ale i prostředí, ve kterém lidé žijí. Podle odborníků splňuje normy pro čistý vzduch v Česku jen několik málo oblastí, například Šumava. Nebezpečné je podle zástupců programu zejména také vdechování malého polétavého prachu a ohroženi jsou nejvíce lidé, kteří bydlí nebo se pohybují u rušných dopravních křižovatek s tranzitní automobilovou dopravou.