Ludvík si stěžuje u Ústavního soudu na svou vazbu v kauze motolské nemocnice

7. 5. 2025 – 17:10 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Bývalý ředitel motolské nemocnice Miloslav Ludvík podal ústavní stížnost proti rozhodnutí soudů o jeho vzetí do vazby.

ČTK to dnes sdělila Ludvíkova advokátka Simona Kadlecová. Soudy podle ní porušily klientovo právo na spravedlivý proces, protože odůvodnění rozhodnutí jsou zcela vágní a neurčitá a nesplňují základní náležitosti, které vyžaduje trestní řád. Ludvík je ve vazební cele od konce února, a to v souvislosti s korupční kauzou, jež se týká nemocničních zakázek.

Policejní Národní centrála proti organizovanému zločinu stíhá Ludvíka za dotační podvod, poškození finančních zájmů EU, dvojnásobné přijetí úplatku a pokus o praní špinavých peněz. V případě prokázání viny mu hrozí až 12 let vězení. Do vazební cely jej poslal Obvodní soud pro Prahu 5, a to kvůli obavám z toho, že se muž bude skrývat před spravedlností, bude pokračovat v trestné činnosti nebo zkusí ovlivňovat svědky. Následnou Ludvíkovu stížnost zamítl pražský městský soud. Podle Kadlecové chybí v rozhodnutích obou soudů jakékoliv konkrétní skutečnosti, které by mohly vést k těmto obavám.