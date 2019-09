Erdoganův muž v Praze: Nový turecký velvyslanec má škraloup z korupčního skandálu

Bağış jako bývalý turecký ministr pro evropské záležitosti rezignoval na funkci v prosinci 2013 poté, co turecká policie odhalila rozsáhlou korupčních síť spojenou s obcházením západních sankcí proti Íránu.

Obvinění z korupce sahala do nejvyšších kruhů vládnoucí strany Spravedlnosti a rozvoje (AKP). Bağış byl jedním ze čtyř ministrů podezřelých z úplatkářství, praní špinavých peněz a korupce.

Skandál mediálně nejvíc proslavily nahrávky údajných telefonních rozhovorů mezi tehdejším premiérem Recepem Tayyipem Erdoganem a jeho synem Bilálem, kde probírali možnosti ukrytí velkého množství peněz.

V přepočtu přes 90 miliónů korun ukrytých v krabicích od bot policie tehdy nalezla v bytě vysokého činitele turecké státní banky Halkbank.

