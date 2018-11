Květiny, plyšáci i lahve s vodou: Na oběti z Beslanu se nezapomíná ani po letech

Strana zelených má už více než devět měsíců nového předsedu. Zatím se navenek příliš neprojevil. Přitom témat, na nichž by strana mohla ukázat, že ještě není odepsaná, je spousta. Dokonce se zdá, že oblast, která je Zeleným nejbližší, se stále více dostává do středu dění. Chopí se příležitosti? více

Vedení Křesťanskodemokratické unie (CDU) je dle německé kancléřky Angely Merkelové jasně pro pokračování vládní koalice se sesterskou Křesťanskosociální unií (CSU) a sociální demokracií (SPD). Platit by to mělo i pro nového šéfa strany, kterého si CDU vybere v prosinci. Merkelová, která v čele CDU končí, to prohlásila na tiskové konferenci v Berlíně v reakci na spekulace o budoucnosti koalice. více