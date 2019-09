Britská vláda už nemá většinu v parlamentu

Poslanec zamířil do řad opozičních proevropských Liberálních demokratů. Postup Johnsonovy vlády tvrdě zkritizoval. Podle Leeho Johnsonova vláda usiluje o zničující brexit a podkopává demokracii a roli Británie ve světě. Philip Lee byl členem konzervativců od roku 1992, od roku 2010 pak stranu zastupoval v Dolní sněmovně.

After a great deal of thought, I have reached the conclusion that it is no longer possible to serve my constituents’ and country’s best interests as a Conservative Member of Parliament. My letter to the Prime Minister: pic.twitter.com/0QreSbSdwR