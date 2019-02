Pinkfloydi mají vyděláno, teď se bude dávat na charitu. Ačkoliv...

VIDEO MAGAZÍN - Magazín autor: Lukáš Strašík

Legendární kapela Pink Floyd už se dohromady nikdy nedá. Část její hudební pozůstalosti se teď rozprodá fanouškům a celý výtěžek půjde na charitu. Ale jsou floydi opravdu takoví lidumilové, když na výstavě žádají tučné vstupné i od dvouletých dětí?

Pink Floyd začínali v polovině 60. let v londýnském undergroundu a ještě v roce 1967 dělali v Británii předkapelu Jimimu Hendrixovi. První opravdu velký úspěch zaznamenali v roce 1973 s deskou Dark Side of the Moon – jedním z nejprodávanějších alb všech dob. Od té doby byli něco jako král Midas: všechno, na co sáhli, se proměnilo ve zlato, plnili obrovské arény a stadiony po celém světě.

Dnes už se hudební alba dávno neprodávají jako kdysi. Pouhých 823 prodaných nosičů stačilo bohatě k tomu, aby se rapper A Boogie Wit Da Hoodie v polovině ledna dostal se svou novou deskou na první příčku žebříčku americké hitparády Billboard. A právě tam se floydovská Odvrácená strana Měsíce kdysi držela 1000 týdnů, z toho přes 700 týdnů v kuse.

Výtěžek z aukce Gilmourových kytar jde na charitu

Jeden by si myslel, že každý správný hudební fanoušek už "odvrácenou stranu" doma má. Ale dorůstají samozřejmě nové generace posluchačů, což třem ještě žijícím členům zajišťuje trvalý příjem.

Kytarista David Gilmour ale nejspíš myslel právě na své staré příznivce, když se rozhodl prodat v červnové aukci v newyorské síni Christie’s svou sbírku více než 120 kytar. Je mezi nimi i legendární černý nástroj Fender Stratocaster (známý pod označením Black Strat), který Gilmour od roku 1969 používal nejčastěji a u něhož se očekává, že se prodá až za 150 tisíc dolarů (skoro tři a půl milionu korun).

S touto kytarou nahrál Gilmour nejslavnější alba kapely - The Dark Side of the Moon, Wish You Were Here, Animals a The Wall – stejně jako své čtyři sólové desky David Gilmour, About Face, On an Island a Rattle That Lock. Mnohokrát také nástroj osobně upravil.

Podobnou prodejní cenu odhaduje Christie’s také u kytary Gretsch White Penguin 6134, padesát tisíc dolarů by měla přinést Gibson Les Paul z roku 1955, s níž Gilmour nahrál například zřejmě nejslavnější skladbu Another Brick in the Wall.

"Tyto kytary mi daly opravdu hodně a teď je načase předat je dalším lidem, kterým snad udělají radost a kteří s nimi snad vytvoří i něco nového," řekl Gilmour.

Jde o největší a nejúplnější sbírku kytar, jaká se kdy v aukci nabízela. Celá kolekce bude představena od 27. do 31. března v Londýně a později i v Los Angeles a v New Yorku. Samotná aukce se bude konat 20. června v New Yorku a její výtěžek poputuje na charitu.

Kočku snad ještě nějak nakrmíme

Gilmour, bubeník Nick Mason a někdejší frontman a baskytarista Roger Waters (klávesista Richard Wright zemřel v roce 2008) vydělali už dost peněz na to, aby si nyní mohli (potažmo mohl, neboť jde jen o Gilmourovy kytary) dovolit dát kompletní výtěžek z aukce na dobročinné účely.

Gilmour si ostatně už před lety udělal jméno jako filantrop. Podporuje mimo jiné projekty na pomoc londýnským bezdomovcům.

Pink Floyd prodali celkem na čtvrt miliardy desek, turné Division Bell v polovině devadesátek vydělalo kapele čtvrt miliardy dolarů, což překonal po odchodu až sám Waters. Dodnes je sólovým umělcem s nejúspěšnějším turné: Jeho koncertní prezentace alba The Wall z let 2010 až 2013 mu vydělala skoro půl miliardy dolarů. "Nedělej si starosti. Ještě mám na to, abych nakrmil kočku," odpověděl kdysi sarkasticky Waters na příslušné obavy svého muzikantského kolegy Dona Henleyho od Eagles.

Činí se i Mason, který vždy působil jako prostředník mezi rozhádanými členy kapely a dal je v červenci 2005 u příležitosti londýnského koncertu Live 8 po čtvrt století zase dohromady. Teď sbírá veterány a také s nimi závodí. Díky tomu také kapela v polovině devadesátých let mohla věrohodně propagovat auta značky Volkswagen. Podobné partnerství automobilka uzavřela i s dalšími rockovými legendami Genesis a Rolling Stones a uvedla na trh zvláštní modely, na jejichž vývoji se podílel i Mason.

Poslední, převážně instrumentální album The Endless River vyšlo v listopadu 2014 jako pocta Wrightovi a bylo postavené na dosud nezveřejněných nahrávkách, které trojice Gilmour, Wright a Mason nahrála v roce 1993 při přípravě na desku The Division Bell. Waters kapelu po rozporech opustil už v roce 1985.

Kojenci, plaťte!

Pink Floyd už nikdy nebudou vystupovat v původní sestavě a už nikdy nevydají žádné skutečně nové album. Přesto tu a tam překvapí své příznivce akustickými a vizuálními prezentacemi, jako je třeba multimediální výstava o jejich kariéře nazvaná Pink Floyd: Their Mortal Remains, která trhala v roce 2017 v Londýně rekordy návštěvnosti a nyní je k vidění v německém Dortmundu.

Expozice prezentuje to, co učinilo z Pink Floyd legendu: Skvělé kompozice s uměleckou zvukovou estetikou, kombinované se světelnou show a leckdy uhozenými vizuálními nápady. Výstava obsahuje stovky artefaktů, z velké části z Masonovy sbírky.

Nikdo samozřejmě netvrdí, že floydům při organizaci výstavy šlo hlavně o peníze. Ale fakt, že i její dvouletí návštěvníci musí zaplatit plné vstupné ve výši 23 eur (bezmála 600 korun), nutí člověka přinejmenším pozdvihnout obočí. Čili Grab that cash with both hands and make a stash, jak Mistři zpívali v písni Money už před téměř půl stoletím.