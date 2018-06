Ještě jsme neskončili, vzkazuje Hradu Poche

AKTUALITA - Aktuality autor: luk

Nestandardní a trapné. Tak vesměs hodnotí pražští sociální demokraté nejmenování europoslance Miroslava Pocheho (ČSSD) ministrem zahraničních věcí. Občanské demokratické straně se dnes navíc nepodařilo zařadit na program sněmovní schůze debatu o okolnostech jmenování nového šéfa diplomacie. Sám Poche prohlásil, že spor s Pražským hradem nepovažuje za ukončenou záležitost.

ODS bude na vysvětlení trvat, třebaže její snahu zablokovaly vládní kluby hnutí ANO a ČSSD, jak jim to umožňuje jednací řád. "Před problémem prostě neutečete," řekl vládním poslancům předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura.

Prezident Miloš Zeman pověřil řízením diplomacie vicepremiéra Jana Hamáčka (ČSSD), který se stal ministrem vnitra. Premiér Andrej Babiš (ANO) přitom stále opakuje, že Hradu doručil jeden seznam navrhovaných kandidátů, na němž u ministerstva zahraničí figuroval nominant ČSSD Miroslav Poche . Zeman ho odmítal hlavně kvůli jeho vstřícným postojům k migraci či jeho minulosti údajně spjaté s korupčním prostředím pražské komunální politiky.

Poslanec ODS Martin Kupka, který zařazení nového bodu na program schůze navrhoval, ale podotkl, že není jasné, jaké jméno u kolonky ministerstva zahraničí stálo. Protože jmenování kabinetu je významný ústavní akt, je podle Kupky nezbytné, aby se sněmovna dozvěděla od aktérů skutečný stav. Není jasné, zda vláda není založena na lži, zdůraznil Kupka.

Odvolával se přitom na místopředsedu ČSSD Martina Netolického. Server Aktuálně.cz s poukazem na něj a na nejmenované zdroje z Hradu napsal, že Babiš Hamáčka navrhl poté, co Zeman definitivně odmítl jmenovat europoslance Pocheho.

Veto na návrh ODS vznesli jménem klubů ANO a ČSSD místopředseda a následně předseda frakce hnutí Roman Kubíček a Jaroslav Faltýnek. Blíže se k záležitosti nevyjádřili.

Stanjuru, jak uvedl, překvapil postoj poslanců ČSSD. Někteří podle něho kritizovali Zemana za "kreativní výklad ústavy". Nyní se k takovému výkladu podle Stanjury přidal i Hamáček, když tvrdí, že byl jeden seznam a jmenování bylo v souladu s ústavou. "Není to možné. Sociální demokraté nechtějí přiznat barvu," zdůraznil šéf frakce ODS.

Hamáček v čele diplomacie, Babiš jmenování nevysvětlil

I dnes Hamáček při svém uvedení na ministerstvo zahraničí řekl, že při jmenování vlády ústava porušena nebyla. Babiš na dotaz, na základě čeho byl Hamáček řízením Černínského paláce pověřen, neodpověděl s tím, že věc již několikrát komentoval. Ústava stanoví, že prezident na návrh premiéra jmenuje ostatní členy vlády a pověřuje je řízením ministerstev nebo jiných úřadů.

ODS se bude ptát na okolnosti ustavení Hamáčka do čela Čenínského paláce při dnešních interpelacích. V kladení dotazů bude pokračovat, dokud se od premiéra nedozví, že postup byl ústavní. Podle Stanjury Babiš i Hamáček záměrně mlží.

Poche bude působit jako politický tajemník

Poche by měl formálně začít působit na ministerstvu zahraničních věcí jako politický tajemník za několik dní. Novinářům v Černínském paláci řekl, že své budoucí postavení by přirovnal k pozici šéfa týmu poradců. Zároveň nepovažuje spor s Pražským hradem ohledně svého nejmenování za ukončenou záležitost a chce prezidenta přesvědčit o svých kvalitách.

"Já teď budu pracovat pro českou diplomacii, budu se snažit ukázat, že nejsem ani vítač, ani sluníčkář, ani amatér. Všechny ty nálepky, které mi pan prezident nebo jeho tiskový mluvčí za poslední dva měsíce dali, rád bych se jich zbavil a třeba potom pan prezident změní názor," prohlásil Poche.

Záležitost kolem svého nejmenování nepovažuje za ukončenou a sociální demokracie podle něj trvá na své nominaci. "Nemám žádné informace o tom, že by sociální demokracie plánovala ustoupit," řekl Poche. Zda může dojít i na kompetenční žalobu proti prezidentovi, komentovat nechtěl.

"Já myslím, že se nám podařilo najít řešení, které nijak neomezuje výkon diplomacie, ani postavení ČR v mezinárodním prostoru," řekl Poche. Soustředit se chce ve své nové funkci na výsledky summitu evropských lídrů v Bruselu a na přípravu k červencovému summitu Severoatlantické aliance. Členství v EU a NATO ráno označil za klíčové prvky české diplomacie i Hamáček.

Poche řekl, že dnes s náměstky na ministerstvu projednával zpracování návrhu, jak by mohly v zahraničí vypadat oslavy 100. výročí vzniku Československa. Jako svůj další úkol vidí informování veřejnosti o činnosti EU. "Za těch posledních 14 let je to obrovský dluh, který Česká republika vůči Evropské unii má," míní Poche. Vnímání EU v Česku lze podle něj zlepšit jen mravenčí prací.

S postavením politického tajemníka současný služební zákon nepracuje, na Pocheho by se tak jeho ustanovení neměla vztahovat. Předpis o státní službě mimo jiné uvádí, že do služebního poměru nelze přijmout poslance Evropského parlamentu. Poche ve středu serveru IHNED.cz řekl, že práci europoslance se bude věnovat dál, funkci na ministerstvu bude zastávat na základě dohody o pracovní činnosti jen za symbolickou odměnu.

Nejmenování Pocheho bylo podle členů ČSSD v Praze trapné

Nejmenováním Pocheho ministrem zahraničních věcí se bude zabývat předsednictvo krajského výkonného výboru ČSSD Praha. "Naši pozici budeme řešit dnes, kdy se musí vyjasnit, jak celá věc ve skutečnosti proběhla a jaké má ústavní implikace, takže zatím je předčasné dělat nějaké závěry," uvedl předseda pražských sociálních demokratů Petr Pavlík.

"Celá tato situace mi přijde trapná. Pan Poche měl být včera řádně jmenován ministrem. Vše ostatní je nedůstojné. I přesto, že nebyl pan Poche jmenován, jsem rád, že se bude podílet na tvorbě a řízení zahraniční politiky České republiky, a doufám, že pan premiér tuto situaci co nejrychleji vyřeší," řekl poslanec a náměstek pražské primátorky Petr Dolínek.

Stejně vidí situaci i radní hlavního města Irena Ropková, podle níž situace poškozuje dobré jméno Česka v zahraničí i důvěru občanů v ústavní systém. Prezident měl podle ní nominanta sociální demokracie jmenovat. "Pan premiér by měl co nejrychleji nalézt řešení, které bude v souladu s koaliční smlouvou, a ukončit tak tuto trapnou situaci," dodala Ropková.

Podle radního Prahy 3 a předsedy Mladých sociálních demokratů Radka Hlaváčka by ČSSD měla na situaci zareagovat. "Pro sociální demokracii a její poslance by měly být události posledních dnů a týdnů především velkým varováním. Potvrdilo se, že spolupráce s ANO a KSČM bude nesmírně náročná," řekl.

Hlasování o důvěře by podle zastupitelky ČSSD v Praze 6 Lucie Válové ale nemělo být odloženo. "Může přeci nastat situace (a v minulosti takové nastaly) že ministr nebo ministryně z nějakého důvodu nemůže déle svůj mandát vykonávat a řízením takového resortu je (dočasně) pověřen někdo jiný - v takovém případě přeci také nedochází k žádnému hlasování Poslanecké sněmovny o důvěře nebo nedůvěře," napsala.

Hamáček řekl, že při jmenování vlády nebyla porušena ústava. Podle ústavního právníka Jana Kysely ústava nebyla porušena, pokud premiér Andrej Babiš (ANO) po doručení původní nominace Pocheho dodal další návrh, ve kterém místo Pocheho navrhl do čela ministerstva zahraničí Hamáčka. Pokud však Babiš trval na Pochem a Zeman nominaci nevyhověl a navíc jmenoval Hamáčka místo Pocheho, šlo o vážné porušení ústavy ze strany prezidenta, uvedl ústavní právník. Babiš na dotaz, na základě čeho byl Hamáček řízením Černínského paláce pověřen, neodpověděl s tím, že věc již několikrát komentoval. Zopakoval, že na Hrad doručil jen jeden návrh.