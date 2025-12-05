Trump vyměnil architekta projektu přístavby tanečního sálu k Bílému domu
5. 12. 2025 – 8:45 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Americký prezident Donald Trump vyměnil architekta, který dohlíží na jeho projekt přístavby tanečního sálu k Bílému domu.
Dnes to podle agentury Reuters oznámil prezidentův úřad. List The Washington Post před týdnem informoval o sporu mezi Trumpem a původním architektem Jamesem McCrerym, který odmítal prezidentův požadavek na výrazné rozšíření chystané stavby.
Trump nechal v říjnu zbořit východní křídlo Bílého domu, aby na jeho místě mohla vyrůst taneční sál. Média tehdy uváděla, že novostavba, která pojme asi 900 lidí, rozlohou o více než polovinu předčí hlavní budovu.
Prezident v minulosti opakovaně hovořil o tom, že Bílý dům postrádá důstojné prostory pro velké recepce, což v současnosti v případě potřeby řeší například velkokapacitními stany. Trump také hovořil o tom, že sál bude nejlepší stavební změnou Bílého domu od Oválné pracovny.
The Washington Post uvedl, že Trump vedl s McCrerym spory, neboť architekt, prezidenta vyzýval ke zdrženlivosti z obav, že by přístavba zastínila hlavní budovu. List poznamenal, že rozepře vycházely z nesouladu stavebních norem a Trumpovou grandiózní estetikou. Stanice CBS News s odvoláním na své zdroje informovala, že McCrery projekt zcela neopouští, protože zaujme roli konzultanta.
Mluvčí Bílého domu Davis Ingle sdělil podle agentury AFP a stanice CNN v prohlášení, že do týmu expertů, kteří se podílí na realizaci výstavby nové částí Bílého domu, vstoupil architekt Shalom Baranes. Baranes je zakladatelem důležité architektonické kanceláře se sídlem ve Washingtonu.
Představitelé Bílého domu už dříve uvedli, že Trumpův projekt budou financovat soukromí dárci, mezi nimiž jsou bohatí jednotlivci, ale také velké společnosti, které mají smlouvy s federální vládou. Jsou mezi nimi firmy Amazon, Lockheed Martin či Palantir Technologies. Finanční dary spravuje Nadace pro National Mall, nezisková organizace, jež v minulosti pomáhala s řízením projektů federální vlády, jako bylo restaurování Washingtonova monumentu poté, co jej v roce 2011 poškodilo zemětřesení.
Bílý dům byl postaven mezi lety 1792 a 1800. Jeho východní křídlo, ve kterém se tradičně nacházely kanceláře a salóny první dámy a začínaly tam prohlídky Bílého domu, bylo postaveno v roce 1902 a v roce 1942 prošlo zásadním rozšířením a renovací. Dvoupodlažní budova, kde první dámy utvářely dějiny, plánovaly státní večeře a propagovaly rozličné kauzy, je nyní sama minulostí, poznamenala dříve AP.