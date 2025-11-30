6 nejčastějších chyb při hlazení psů. I laskavé gesto může být pro zvíře stres
30. 11. 2025 – 15:07 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Setkáte se v parku se psem, nadšeně se k němu skloníte, natáhnete ruku... a pes uhne, ztuhne nebo dokonce zavrčí. Ne nutně proto, že je „zlý“. Ale zato velmi často proto, že jsme udělali chybu my.
Veterináři a kynologové se shodují: většina lidí neumí číst psí řeč těla — a i nevinné pohlazení může zvíře vyděsit, ohrozit nebo přetížit.
„Psi nejsou na světě proto, aby je hladili cizí lidé,“ říká behavioristka Dr. Alexandra Horowitz (Barnard College, Columbia University).A má pravdu. Většina psů dává přednost prostoru, přirozené zvědavosti a vlastnímu tempu. Tohle jsou nejčastější chyby, kterým se vyhnout.
1) Hladíte cizí psy bez zeptání?
Je to sice lidské a lákavé. Ale je to špatně.
Podle RSPCA a American Kennel Club je to nejčastější chyba vůbec.Nikdo z nás neví:
- zda je pes vystresovaný,
- zda má bolest,
- zda se bojí dotyků,
- zda nemá špatnou zkušenost,
- nebo zda není ve výcviku (což je velmi časté).
Přiblížit se cizímu psovi a sáhnout mu na hlavu je z psího pohledu stejné jako kdyby se vám náhle naklonil nad obličej cizí člověk. Nečekané, nepříjemné, vtíravé.
Pravidlo je jednoduché:nejdřív se zeptejte majitele, až potom komunikujte se psem.
2) Saháte cizímu psovi na hlavu? Víte, že psi to nesnášejí!
Většina psů nemá ráda dotyk shora. Instinktivně to vnímají jako hrozbu. Takže zkuste místo hlazení po hlavě spíše tyto varianty:
- jemnému pohlazení po boku,
- po hrudníku,
- po ramenou,
- případně pod čelistí (pokud už důvěřují).
3) Nakláníte se nad psa – což je pro něj výhružné
Naklonit se nad psa znamená v psím světě dvě věci:
- „Chci tě ovládnout.“
- nebo „Chystám se zaútočit.“
Je to hluboko v jejich instinktech. Odborníci radí: přidřepněte si bokem, dívejte se dolů, ne přímo do očí.Je to pozice, která psa uklidní a nechá ho dýchat.
4) Díváte se psovi přímo do očí
Přímý pohled do očí patří mezi „psí vulgarismy“. V přírodě znamená:
- výzvu,
- napětí,
- vyhrožování.
Pes se může stáhnout, ztuhnout nebo bleskově reagovat.
Lepší je: dívat se jemně stranou, občas mrknout — signál, že nepřicházíte jako hrozba.
5) Objímáte psa — ale pro většinu psů je to stres
Tohle gesto nedělejte, rozhodně né se psem, kterého sotva znáte. Pro ně je to nepřirozené sevření. 82 % psů při objetí vykazuje jasné známky stresu:
- ztuhnutí,
- mhouření očí,
- odvracení hlavy,
- lízání čenichu,
- stažené uši.
Pouhých 8 % si objetí opravdu užívá. A 10 % toleruje jen kvůli lásce k majiteli.
6) Ignorujete signály, že pes o kontakt nestojí
Psi nejsou schopní říct „ne“. Ale umí to ukázat.
Signály NE:
- ztuhnutí,
- odvracení hlavy,
- olizování nosu,
- mhouření očí,
- ocas dole,
- zrychlené dýchání,
- odcházení.
Signály ANO:
- přichází sám,
- jemně se opírá,
- přitulí hlavu k vaší ruce,
- klidně dýchá,
- tělo má uvolněné.
Tady platí jediné pravidlo: Pes určuje tempo. Ne my.
Jak na správné mazlení, které pes miluje
- přidřepnout si,
- nechat ho přijít,
- dát mu čas,
- hladit jen tam, kde je mu to příjemné: boky, hrudník, ramena,
- přestat, když se odvrátí.
A hlavně: Nepřekvapovat spící psy. Nehladit během jídla — to si budou chránit. Neodměňovat mazlením nežádoucí chování.
Mazlení, která dodává našim mazlíčkům důvěru a nestresuje je základ.Pejsci jsou naši parťáci. Ale ne plyšáci. Když se naučíme číst jejich signály, dotýkat se jich s respektem a být pozorní, každý dotek se pro ně stane poselstvím bezpečí.