Odstupme od dohody s ANO, žádá Štěch. Hamáček chce jména ministrů

Předseda Senátu Milan Štěch (ČSSD) je pro odstoupení od dohody o vniku menšinové vlády ANO se sociálními demokraty. Premiér Andrej Babiš (ANO) ji podle něj porušil, ještě než začala platit, když odmítl nominaci europoslance Miroslava Pocheho (ČSSD) na ministra zahraničí. Podobný názor jako Štěch mají i další senátoři ČSSD či exministr zahraničí Lubomír Zaorálek. Šéf ČSSD Jan Hamáček vyzval k dodržování dohod. Připomněl, že ANO o nominaci Pocheho vědělo předem.

Babiš se podle Štěcha chová nevyzpytatelně, myslí jen na své zájmy a neuznává partnerství. "Situace je velmi špatná, nesvědčí to o tom, že má Andrej Babiš schopnost dlouhodobě sebevědomě vést naši zemi, a je to jenom předzvěst dalších problémů, které přijdou," řekl předseda Senátu.

"Sociální demokracie udělala všechno to, co se od ní očekávalo, a udělala to transparentně. My jsme zveřejnili kandidáty na ministry, proběhlo referendum, naši členové věděli, kdo jsou naši kandidáti, věděl to i pan premiér. Teď je spíš na těch ostatních, aby dodržovali dohody," řekl Hamáček ke sporu o Pocheho.

S Babišem chce mluvit o tom, koho do vlády pošle ANO. Premiér zatím jména kandidátů na ministry nezveřejnil, i když je o víkendu představil prezidentovi Miloši Zemanovi.

Šéf pražské ČSSD Petr Pavlík, do jehož organizace Poche patří, Babiše také kritizoval. "Není to ale otázka konkrétního člověka, ale principu, protože když se nějaká dohoda uzavře a pak se hned zpochybní poté, co proběhne referendum, tak to není důvěryhodné," uvedl.

Babiš s odmítnutím Pocheho přišel několik hodin poté, co ČSSD vyhlásila kladné výsledky referenda o vstupu do vlády. Pavlík obvinil Babiše, Zemana i KSČM, která má vládu ANO s ČSSD podporovat, že odmítáním Pocheho zkoušejí, co si mohu k ČSSD dovolit.

Babiš se dnes k situaci nechtěl blíže vyjadřovat. "Nemám co dodat. Teď se čeká na termíny prezidenta s jednotlivými kandidáty. Pan Poche dostal termín od prezidenta, tak doufám, že se vysvětlí pozice a projekt dokončíme," řekl novinářům v Pardubicích.

Tomu, že schůzka Pocheho se Zemanem pomůže spor vyřešit, věří i Hamáček. Skutečnost, že Zeman odmítá europoslance jmenovat ministrem, považuje za nedorozumění a očekává, že si záležitost vyříkají na společné schůzce. "Myslím si, že ty otazníky či rozpaky by se daly rozptýlit, a opravdu si nemyslím, že zásadním problémem té budoucí vlády je Miroslav Poche, který napsal někdy nějaký článek," řekl Hamáček.

Zeman jako jednu ze svých výhrad vůči Pochemu uvedl, že europoslanec v roce 2015 napsal článek, který je podle prezidenta vstřícný k migrantům a ke kvótám na jejich přerozdělování. Poche ve svém tehdejším textu označil přijetí 525 osob v rámci kvót za symbolické humanitární gesto, kterému by se ČR neměla vyhýbat.

Komunisté při odmítání Pocheho svůj postoj zdůvodňují tím, že v Evropském parlamentu hlasoval proti zájmům Česka a pro rezoluci, jež podporovala rozdělování migrantů mezi země EU. Poche však v uvedeném hlasování byl proti.