Imoba vrací dotaci za Čapí hnízdo. Firmu nebaví čekat na rozhodnutí soudu

Kontroverzní kauza ohledně dotace na Čapí hnízdo se chýlí ke konci. Firma Imoba patřící pod Agrofert se rozhodla dobrovolně zaplatit padesát milionů zpět Regionálnímu operačnímu programu (ROP) Střední Čechy, jehož výbor dohodu dnes schválil. Mluvčí firmy Karel Hanzelka ale trvá na oprávněnosti přijetí dotace. Její vrácení je podle něho pouze výsledkem neochoty čekat na konec vleklého soudního rozhodování. Kvůli kauze je s majitelem Agrofertu a premiérem Andrejem Babišem vedeno další trestní stíhání.

Výbor Regionálního operačního programu Střední Čechy dnes schválil dohodu s Imobou. Dotaci, kterou využila na vybudování rekreačního a konferenčního areálu Čapí hnízdo na Benešovsku, by měla zaplatit do pěti pracovních dní. Pro podezření z dotačního podvodu kvůli sporné dotaci čelí stíhání premiér Andrej Babiš (ANO) a další lidé, včetně Babišových příbuzných.

"Není nám známo, že by doposud jakýkoli orgán autoritativně konstatoval, že by dotace byla udělena a čerpána neoprávněně. K dobrovolnému vrácení přistupujeme zejména proto, že nelze v dohledné době očekávat nezávislé a spravedlivé posouzení případu soudem," uvedl Hanzelka. Dalším důvodem je podle něj zkreslené informování o případu, což poškozuje pověst firmy. Roli hrálo i to, že případné daňové a správní spory by byly vleklé a složité a představovaly by pro obě strany značnou finanční i časovou zátěž, dodal.

Pokud by Imoba peníze nevrátila, hrozilo by jí zahájení správního řízení, které by mělo formu daňové kontroly. Kdyby po něm bylo vrácení dotace nařízeno, musel by podle pravidel platných v době přidělení peněz příjemce zaplatit také penále ve výši sto procent částky. Podle nyní platných pravidel se ale penále nevyměřuje.

Vlastní miliardová investice

Firma uvádí, že do výstavby kongresového areálu investovala více než miliardu korun ze svých prostředků. "Farma Čapí hnízdo na rozdíl od řady jiných projektů i po deseti letech stále plní svůj původní účel - stala se vyhledávaným turistickým cílem ve středních Čechách. Ročně ji navštíví více než 50 tisíc lidí, převážně jde o školní výlety a v poslední době i o turistiku seniorů. Na farmě taktéž vzniklo 82 pracovních míst, převážně pro obyvatele okolních obcí," zdůraznil mluvčí.

Společnost Farma Čapí hnízdo, tehdy ještě pod názvem ZZN AGRO Pelhřimov, patřila do přelomu let 2007 a 2008 do Babišova holdingu Agrofert, který je nyní ve svěřenském fondu. V prosinci 2007 se firma přeměnila na akciovou společnost s akciemi na majitele. V létě 2008 získala padesátimilionovou evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky. Po několika letech, kdy dodržovala dotační podmínku, se společnost vrátila pod Agrofert. Farmu Čapí hnízdo nyní vlastní Imoba.