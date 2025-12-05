Míša Ochotská porodila. Jméno dcery je tak neobvyklé, že ho musel nejdřív schválit úřad
5. 12. 2025 – 10:13 | Magazín | Jiří Rilke
Čekání je u konce, slavná moderátorka přivítala nového člena rodiny.
Moderování už sice spíš pověsila na hřebík, šmrnc ale čerstvé čtyřicátnici Miše Ochotské rozhodně vůbec nechybí. A ještě aby ne, když poslední dny tráví v radostném opojení: Právě se jí totiž narodila dcera.
Holčička přišla na svět 1. prosince v půl deváté ráno plánovaným císařským řezem.
Míša ještě před porodem vysvětlovala, že to tak bude lepší: „Stejně jsem to měla i u Andreáska, protože byl velké miminko. Já mám úzkou pánev a bylo mi řečeno, že by bylo lepší, kdybych rodila císařským řezem. Když vám je už nad čtyřicet, tak vám i kvůli věku císařský řez doporučí. U mě je to také z toho důvodu, že už císařský řez jednou byl, i z důvodu, že mám opět velké miminko,“ uvedla
Porod nakonec proběhl bez komplikací. Dcerka vážila tři a čtvrt kila.
„Moc děkujeme za všechny vaše zprávy. Teď jsme se na chvíli odpojili od mobilů a sociálních sítí a užíváme si tyhle krásné a neopakovatelné chvíle, které patří jen nám,“ děkovala Míša na sociální síti.
Rovnou i prozradila, že svou dceru pojmenovala netradičně: Arien. Jméno, které v kalendáři ani databázi českých jmen nenajdete, se přitom neobešlo bez zádrhelů. Musel ho dokonce nejdřív schválit Ústav pro jazyk český.
Ten nicméně neměl námitek a malá Arien se tak může bez obav radovat ze života spolu s maminkou a samozřejmě i tatínkem, záchranářem Davidem Rábem. S Míšou se vloni zasnoubili, veselka ale musela počkat právě kvůli těhotenství.