Míša Ochotská porodila. Jméno dcery je tak neobvyklé, že ho musel nejdřív schválit úřad

5. 12. 2025 – 10:13 | Magazín | Jiří Rilke

Míša Ochotská porodila. Jméno dcery je tak neobvyklé, že ho musel nejdřív schválit úřad
zdroj: Profimedia.cz
Čekání je u konce, slavná moderátorka přivítala nového člena rodiny.

Moderování už sice spíš pověsila na hřebík, šmrnc ale čerstvé čtyřicátnici Miše Ochotské rozhodně vůbec nechybí. A ještě aby ne, když poslední dny tráví v radostném opojení: Právě se jí totiž narodila dcera.

Holčička přišla na svět 1. prosince v půl deváté ráno plánovaným císařským řezem.

Míša ještě před porodem vysvětlovala, že to tak bude lepší: „Stejně jsem to měla i u Andreáska, protože byl velké miminko. Já mám úzkou pánev a bylo mi řečeno, že by bylo lepší, kdybych rodila císařským řezem. Když vám je už nad čtyřicet, tak vám i kvůli věku císařský řez doporučí. U mě je to také z toho důvodu, že už císařský řez jednou byl, i z důvodu, že mám opět velké miminko,“ uvedla

Porod nakonec proběhl bez komplikací. Dcerka vážila tři a čtvrt kila.

„Moc děkujeme za všechny vaše zprávy. Teď jsme se na chvíli odpojili od mobilů a sociálních sítí a užíváme si tyhle krásné a neopakovatelné chvíle, které patří jen nám,“ děkovala Míša na sociální síti.

Rovnou i prozradila, že svou dceru pojmenovala netradičně: Arien. Jméno, které v kalendáři ani databázi českých jmen nenajdete, se přitom neobešlo bez zádrhelů. Musel ho dokonce nejdřív schválit Ústav pro jazyk český.

Ten nicméně neměl námitek a malá Arien se tak může bez obav radovat ze života spolu s maminkou a samozřejmě i tatínkem, záchranářem Davidem Rábem. S Míšou se vloni zasnoubili, veselka ale musela počkat právě kvůli těhotenství.

Tagy:
mateřství dítě dcera moderátorka
Zdroje:
Extra.cz, iDnes.cz
Profilový obrázek
Jiří Rilke
Jiří Rilke je publicista s klasickým vzděláním, který se ve své práci věnuje především společenským tématům. Věří, že i složité otázky dneška lze zprostředkovat srozumitelně, aniž by se vytratil jejich význam. Ve volném čase rád čte filozofii, zajímá se o dějiny Evropy a vždycky jej fascinoval svět celebrit, který by podle něj posloužil pro nejednu sociologickou studii.

