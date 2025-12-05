Cenový kolaps v Penny: máslo za polovinu a další šoky týdne
5. 12. 2025 – 9:37 | Zprávy | Anna Pecena
Tento týden v Penny padaly ceny ještě rychleji než teplota venku. Nabídka od 4. do 10. prosince 2025 přináší několik překvapení, která mohou zásadně proměnit váš předvánoční nákupní košík. A některé slevy jsou tak výrazné, že působí skoro nedůvěryhodně.
Máslo za hubičku a sladkosti téměř zadarmo
Prvním velkým tahákem je máslo Boni za 27,90 korun, tedy sleva přes padesát procent. V době, kdy se běžné ceny tradičně šplhají nahoru, působí tahle část letáku jako malý zázrak. Stejnou logiku následují i sladkosti: Studentská pečeť spadla na 39,90, Toffifee na 26,90 a Biscoff sušenky na 24,90. Pro kohokoli, kdo chystá domácí cukroví nebo hledá drobné dárky, je tohle nabídka, která se dlouho nebude opakovat.
Ovoce a zelenina se v náletu slev drží statečně. Banány za 17,90, mandarinky za 18,90 a kiwi za necelých pět korun kus jsou předzásobením do mikrotunelu domácností. A kdo plánuje slavnostnější stůl, ocení i jablka růžová, granátová nebo čerstvý zázvor, který má cenu stlačenou na třicet korun.
Maso, pečivo a mléčné výrobky: velká předvánoční jízda
Na masových pultech Penny to tento týden vypadá jako předvánoční inventura. Kuřecí stehna za 69,90, vepřový bok s kostí za 99,90 a hovězí přední hluboko pod běžnou cenou jasně ukazují, že řetězec míří na domácnosti, které už teď plánují sváteční menu nebo prostě jen chtějí naplnit mrazák za rozumné peníze.
Nezůstává pozadu ani pečivo: levné donutky, makovky či rustikální bagety, to vše pod hranicí deseti korun. Na vánoční pečení se hodí i linecké rohlíčky nebo máslové koláčky v akci, které mohou posloužit jako rychlá záchrana všem, kteří letos nestíhají.
Potraviny denní spotřeby doplňuje mléko od Madety za 12,90 a další drobnosti, které bezpochyby zmizí z regálů ještě před víkendem.
Drogerie, hračky a domácnost: slevy, kde je nečekáte
Nejviditelnějším překvapením letáku je sekce s drogerií. Tablety do myčky Somat za 269 korun ve velkém balení, aviváže Lenor za 89,90 či prací gel Woolite za 179 korun posouvají předvánoční úklid do finančně únosné roviny. Neméně lákavé jsou i plenky Huggies s výraznou slevou nebo zubní pasty a ústní vody, u nichž se ceny propadají o desítky procent.
Pro děti nabízí Penny plyšáky a deky s beránkem, které se pravděpodobně stanou jedním z nejprodávanějších dárků letošního adventu. A kdo chce ozdobit byt nebo stůl, může sáhnout po čerstvě řezaných květinách a vánočních hvězdách v cenách, které poráží většinu květinářství.
Výsledek? Leták od 4. do 10. prosince je možná jedním z nejsilnějších předvánočních taháků Penny za poslední roky. Pokud jste plánovali velký nákup, tenhle týden byste rozhodně neměli minout.