Nevídaný zvrat v Bacheloru: Kráska odmítla růži od pana dokonalého!
5. 12. 2025 – 8:45 | Magazín | BS
Že by některá z dívek odmítla náklonnost titulního mládence, jsme viděli nejspíš poprvé.
Žádná reality show by samozřejmě nebyla to pravé ořechové bez dramat, zvratů, emocí a nečekaných situací. Proto ona "realita" v názvu. A v druhé řadě Bacheloru zatím o city opravdu není nouze.
Občas přijde i pořádné překvapení: Snad poprvé jsme viděli, že by kráska odmítla růži od protagonisty. Situace má nicméně souvislost s také dříve neviděným konceptem dvou bachelorů.
Černovlasá kráska Sarah Vu se totiž, zdá se, zakoukala především do Mirka Dubovického a rozhodla se to dát najevo odmítnutím růže od jeho dvojčete Martina.
K Miroslavovi panují sympatie, však spolu byli jako jedni z prvních na rande. Během ceremoniálu růži si od něj květinu vzala mileráda, jenže když rudý květ nabídl i Martin, přišel šok.
„Sarah, přijmeš i ode mě mou růži?“ nabízel Martin.
„Já se omlouvám, ale já ji budu muset odmítnout,“ prohlásila Sarah po krátkém rozmyšlení.
K Miroslavovi chová věrnou náklonnost právě od jejich prvního rande: „Opravdu jsem netušila, že budu vlastně první, která půjde na sólo rande. Bylo to pro mě velké překvapení. Moc jsem si to užila, Míra je skvělý chlap,“ prohlásila nedávno pro eXtra.cz.
Její tah samozřejmě rozpoutal ve vile živou diskuzi a dívky se především zamýšlely, jestli je tedy lepší zvolit si jednoho z bratrů, nebo brát růže od obou.
„Já myslím, že není špatně ani jedna varianta, když některá z dívek cítí, že chce poznávat oba bratry,“ přemýšlela například Tereza.