Co mu je? Lékař promluvil o stavu Patrika Hezuckého
29. 11. 2025 – 11:20 | Magazín | Jana Strážníková
Oblíbený moderátor si nenechal ujít natáčení alespoň díky moderním technologiím.
Milovaný moderátor Patrik Hezucký je po náhlém zhroucení v nemocnici a fanoušci nemají chvilku klidu. Sám moderátor nechce prozradit, co ho trápí, na což má samozřejmě svaté právo.
Spekulace, že to není úplně dobré, však sílí. A to i přesto, že se sám moderátor i jeho věrný kamarád Leoš Mareš zaklínají, že bude všechno v pořádku.
Redakce magazínu eXtra.cz oslovila lékaře, který se z dostupných informací měl pokusit odhadnout Patrikův stav. A byť bylo velmi zřejmé, že se oslovený doktor vyjadřoval jen s největší opatrností, i tak šlo rozeznat, že tipuje spíše vážnou diagnózu.
„Předně musím zdůraznit, že z těch několika nahodilých střípků, které se k nám dostávají, se nedá jednoznačně určit, co dotyčného trápí. Víc se ale kloním k názoru, že bohužel nejde o žádnou banalitu,“ uvedl doktor.
„Už jen to, že v týdnech před hospitalizací dotyčný výrazně zhubl, nevěstí nic dobrého. A pokud jsou pravdivé informace o pravidelných klystýrech, může být původ toho všeho v trávicím traktu, ale například i v játrech. Z fotografie, kterou sám pacient zveřejnil, vyplývá, že má zaveden katetr. A působí to tak, že vede do páteře, kam mu mohou být podávána analgetika,“ pokračoval.
Podávané morfium také nevypadá dobře: „Morfin se aplikuje při nezvladatelných bolestech. Nevíme, proč je konkrétně tento pacient má. Sám tvrdí, že je v podstatě v pohodě, ale když mu musí tišit tak výraznou bolest, nemusí to tak bohužel být,“ vysvětlil.
Naplno odhadnout diagnózu na dálku samozřejmě nejde, může ale jít třeba o infekci, parazita či zhoubnou chorobu.
„To první se mi nezdá, to by nemocný většinou tak rapidně nezhubl. Člověk bývá spíš apatický a nemá tolik energie jako pan Hezucký, jak jsem ho slyšel v rádiu. I když zánět pankreatu je jedna z možných příčin problémů. Ale při normálním zánětu se nepodává morfin. Ani to další, tedy parazit, mi nepřijde příliš pravděpodobné,“ zamyslel se lékař.
„Existují například případy maligního nádoru s rozšířením, tedy metastázami do nervového systému, páteře, kostí a podobně, kdy se podávají léky utišující bolest. Pacientovi proces v jeho těle způsobuje takovou bolest, že dojde na morfin, jenž se podává většinou spíš v pokročilejších stadiích onemocnění,“ vyjádřil se ke třetí možnosti.
V ostrém kontrastu k pochmurným zprávám pak ale vystupoval sám Hezucký, který se účastnil podcastu Lepší už to nebude alespoň prostřednictvím videohovoru.
„Chtěl jsem být dnes s vámi hlavně proto, abych vám ukázal, jaký je progres s mým stavem. Chtěl jsem přiznat, že dnes piju s váma,“ smál se moderátor a ukazoval na kapačky. Tu s morfiem s potutelným úsměvem označil za "speciální vodku".
Publikum pak obrazně provedl po celém pokoji a došlo i na katetr, který má na hrudi: „Tady kluci mám další takovou udělávku. To kdybych potřeboval něco slabšího. Tohle mám na červený. Na doplnění energie,“ smál se.
„Jsem moc rád, že jste na mě nezapomněli, že mi voláte. Chtěl jsem poděkovat Leošovi, že se zúčastnil natáčení. Leoši, prachy dostaneš za rohem,“ vystřihl ještě vtípek na konec.