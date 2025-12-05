Nejkrásnější neznamená bez trémy! Miss Earth přiznala: "V zákulisí jsem si dala sklenku"
5. 12. 2025 – 11:00 | Magazín | Jiří Rilke
Světová kráska je pořád jen člověk a před vystoupením jí prý do zpěvu úplně nebylo.
Modelingová komunita i veřejnost stále ještě rezonuje fantastickým úspěchem, kterého dostáhla česká kráska Natálie Puškinová, když si podmanila nedávnou světovou soutěž krásy Miss Earth a vrátila se domů ozdobená korunkou pro absolutní vítězku.
Respektive ozdobená levnou maketou, protože onu skutečnou diamantovou krásky nedostávají, což Natálii mírně rozladilo, jak sama nedávno přiznala.
Na samotném úspěchu to ale nijak neubírá. A o tom, že ho sama Natálie nejspíš úplně nečekala, vypovídá skutečnost, že už před vystoupením během finálového večera české miss byla tak nervózní, že se musela posilnit.
„Teď na sebe prásknu, že v backstage jsem si tam dala trochu šampaňského, abych se uvolnila. Myslím si, že to nezabralo,“ prozradila v rozhovoru pro eXtra.cz.
V nejužším finále na světovém pódiu pak byla nejdřív spíš zmatená: „Říkala jsem si ‚ty jo, tak já nevím vlastně, jestli teďka postupuju nebo ne.‘ Mně trvalo asi tři vteřiny, než mi to došlo, že skutečně to vyhrála Česká republika,“ usmívala se překrásná zlatovláska.
Průběh světového klání byl přitom podle Natálie hladký a obešel se bez hašteření, intrik či jiných piklí, které, jak se občas proslýchá, na sebe modelky nezřídka kují.
„Hodně mě připravovali na to, ať nikomu nic neříkám, ať si všechno nechávám pro sebe, že to všechno můžou použít proti mně. Ať prý se tváří sebelíp ty slečny, že mi potom prý můžou dát kudlu do zad,“ vyprávěla Natálie.
„Pak jsem se trošku otrkala a jsem za to hrozně ráda,“ zamyslela se.
Soutěžící byly rozděleny do několika týmů, každý v jiném hotelu. A naše kráska měla dle svých slov obrovské štěstí, protože její tým byl přátelský a slečny si neměly problém navzájem pomoct.
„Jedna mi tam půjčila boty, další si tam potom roztrhla řetízek, protože jsme měly mít plavky s dotekem stříbrné. V deset večer jsme sháněly ještě v obchůdku plavky a jedna slečna si tam kvůli mně roztrhla náramek, nějaký řetízek a tu stříbrnou ozdobu mi potom vteřinovým lepidlem nalepila na ty plavky,“ popisovala kráska.
„Měla jsem skvělý tým a i díky tomu jsem se cítila tak uvolněná, a proto jsem se stala vítězkou,“ zakončila.
