Senzační objev na dně moře: Vědci odhalili skutečný účel prvního počítače na světě
28. 11. 2025 – 10:15 | Zpravodajství | Alex Vávra
Antikythérský mechanismus, nalezený před více než stoletím na dně Egejského moře, dodnes fascinuje vědce po celém světě. Tento starověký přístroj, považovaný za první počítač v dějinách, ukazuje, že technická genialita Řeků sahala mnohem dál, než si kdy kdo dokázal představit.
Antikythérský mechanismus patří k nejpodivuhodnějším objevům v dějinách archeologie. Když jej v roce 1901 vytáhli houbáři z mořského dna u ostrova Antikythéra, nikdo tehdy netušil, že drží v rukou zařízení, kterému dnes vědci říkají první počítač v historii. Nacházel se ve vraku řecké lodi z 1. století před naším letopočtem, spolu se sochami, sklem, mincemi a šperky určenými do Říma jako kořist po válečném tažení. Mezi těmito uměleckými díly se skrýval nenápadný zkorodovaný shluk ozubených kol, který měl změnit naše chápání starověkého světa.
Zařízení o velikosti krabice od bot bylo kdysi uzavřeno v dřevěné schránce a obsahovalo několik desítek bronzových ozubených kol o milimetrové přesnosti. Jeho účelem bylo vypočítávat polohy Slunce, Měsíce a pěti tehdy známých planet, předpovídat zatmění a sledovat různé kalendářní cykly. Mnozí vědci jej dnes označují za první analogový počítač, protože stejně jako moderní stroje dokázal převádět matematické modely přírody do mechanické podoby. Ačkoliv se dochovala jen třetina zařízení rozpadlá na 82 fragmentů, výzkum pokračuje už více než století a stále přináší překvapení.
Starověcí Řekové tímto mechanismem shrnuli své kosmologické poznání do jediného předmětu. To, co my dnes řešíme pomocí softwaru a digitálních výpočtů, oni dokázali vysvětlit bronzovým soukolím. Díky tomu můžeme nahlédnout do toho, jak se v helénistické době chápala nebeská mechanika, a zároveň obdivovat úroveň tehdejšího řemesla.
Zrození záhady: od potápěčů k vědcům
Loď, která mechanismus převážela, se potopila kolem poloviny 1. století před naším letopočtem, patrně při silné bouři. Když v roce 1900 narazili potápěči na vrak, vynášeli na hladinu těžké bronzové sochy i amfory obalené mořskými organismy. Až později si odborníci všimli zvláštního bronzového předmětu s ozubenými koly. Zpočátku byl považován za astrologický přístroj nebo obyčejný astroláb. Až německý klasicista Albert Rehm v roce 1906 navrhl, že jde o astronomický výpočetní stroj, což byla myšlenka pro svou dobu téměř absurdní.
Výzkum stagnoval až do 50. let, kdy britský fyzik Derek de Solla Price začal fragmenty podrobně studovat a jako první použil rentgen. Odhalil, že zařízení obsahovalo složité soukolí s epicyklickými prvky, tedy s ozubenými koly uloženými na dalších kolech. Takový systém dokáže znázornit proměnlivý pohyb těles po eliptických drahách a je nezbytný pro realistické zobrazení lunárního a planetárního pohybu. Price zveřejnil výsledky ve své zásadní práci Gears from the Greeks a upozornil svět, že máme před sebou technologii, která nemá ve starověku obdoby.
Moderní průlom: digitální skeny a nové rekonstrukce
Až roku 2005 přišel skutečný zlom. Tým vedený Tonym Freethem a Mikem Edmundsem použil vysokorozlišovací rentgenovou tomografii a technologii RTI, která snímá povrch předmětu pod mnoha světelnými úhly. Díky tomu se podařilo rozluštit desítky dříve nečitelných nápisů a získat trojrozměrné řezy skrz jednotlivé vrstvy mechanismu. Vědci odhalili, že zadní strana obsahovala spirálové stupnice pro Sarosův cyklus o 223 lunárních měsících a další pomocný Exeligmos, který určoval, o kolik hodin je třeba upravit předpověď zatmění.
Díky těmto objevům se podařilo pochopit, že mechanismus dokázal předpovědět každý typ zatmění, a to s mimořádnou přesností. Zadní strana byla tedy do značné míry vyřešena, ale přední panel s planetárními ukazateli zůstával dlouho záhadou. Teprve vědci z University College London vytvořili 3D model celého předního systému. Jejich rekonstrukce jako první odpovídala všem fyzickým dôkazům i nápisům na fragmentu. Ukazuje, jak starověcí konstruktéři dokázali mechanicky napodobit pohyby planet a Měsíce včetně nepravidelností jejich drah.
Velkou roli hrají i současné statistické metody. V roce 2024 využili vědci z University of Glasgow bayesovskou analýzu k odhadu počtu otvorů na kalendářním kroužku. Jejich výpočty naznačují, že mechanismus patrně pracoval s řeckým lunárním rokem o 354 dnech, nikoliv se solárním egyptským rokem o 365 dnech, jak se dříve předpokládalo. Tvrzení vyvolalo spor mezi odborníky, ale ukazuje, jak aktivní a dynamický je výzkum i po mnoha desetiletích.
Mechanický zázrak dvou tisíciletí
Starověcí konstruktéři vytvořili zařízení, které by se ve své době dalo přirovnat k dnešnímu superpočítači. Věděli, jak mechanicky zachytit nestejnoměrný pohyb Měsíce, jak zobrazit retrográdní smyčky planet a jak převést komplikované matematické cykly do soukolí o průměru několika centimetrů. Taková mechanická přesnost by byla obdivuhodná i ve středověku, natož ve stoletích před naším letopočtem.
Zůstává otázkou, kdo mechanismus vytvořil. Někteří vědci připisují zásluhy Archimédovi nebo jeho škole, jiní se domnívají, že šlo o práci helénistických řemeslníků z Rhodu či Pergamonu. Zajímavé je, že se nikdy nenašel žádný podobný mechanismus. Je pravděpodobné, že tento stroj nebyl první svého druhu, ale všechny jeho příbuzné pohltil čas, nebo byly roztaveny kvůli ceně bronzu.
Dnešní vědci vidí v mechanismu něco víc než jen technický objekt. Je to ztělesnění toho, jak lidé před dvěma tisíci lety přemýšleli o vesmíru. Miniaturní stroj napodoboval svět nad hlavou a dával svému uživateli možnost pochopit běh nebeských těles s nevídanou přesností. Stejně jako moderní věda se opíral o model, který se snažil vysvětlit složité jevy jednoduchými prostředky.
Výzkum pokračuje a nové objevy se stále objevují. Ať už jde o skryté nápisy, nové rekonstrukce nebo kontroverzní statistické analýzy, antikythérský mechanismus dokazuje, že jeho tajemství ještě zdaleka nebyla vyčerpána. Možná se další fragmenty skrývají stále na mořském dně. A možná že jednoho dne najdeme další podobné zařízení, které ukáže, že antikythérský mechanismus nebyl jen jedinečným zázrakem, ale vrcholem dávno ztracené tradice starověkého inženýrství.