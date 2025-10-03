Generace, která šetří na chlebu, ale kupuje kabelky za tisíce: Co pohání posedlost luxusem?
3. 10. 2025 – 11:30 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Na účtu často zbývá sotva na nájem a někdy ani to ne, vyřeší to rychlá půjčka. Přesto na rameni visí ikonická kabelka za desítky tisíc. Fenomén, který vystihuje generaci mileniálů a ještě výrazněji generaci Z, je stejně fascinující jako znepokojivý. Proč utrácíme za luxus v době inflace, drahých hypoték a rostoucích cen potravin? Odpověď se skrývá mezi psychologií touhy, chytrým marketingem a tvrdými daty výzkumů.
Pojďme si hned na úvod vysvětlit, o kom je vlastně řeč. Když mluvíme o mileniálech, máme na mysli generaci, která dospívala na přelomu tisíciletí. Patří sem lidé narození mezi roky 1981 a 1996, tedy dnešní třicátníci a čtyřicátníci. Pamatují si první mobilní telefony, internet na vytáčené lince nebo nekonečné konverzace na ICQ. Zároveň se ale dokázali rychle přizpůsobit světu chytrých telefonů, sociálních sítí a globálního trhu. Dnes řeší kariéru, bydlení a rodinu, přesto je pro ně stále důležitý životní styl, značky a pocit, že někam patří.
Generace Z je už jiný příběh. Jsou to lidé narození mezi lety 1997 a 2012, tedy dnešní dvacátníci a teenageři. Svět bez sociálních sítí nikdy nezažili – od dětství žijí na YouTube, Instagramu nebo TikToku. Jsou to praví digitální domorodci. Pro ně je prezentace sebe sama, vizuální identita a autenticita stejně zásadní jako to, co si skutečně oblékají. I když mnozí teprve studují nebo začínají pracovat, už dnes určují, co je „in“ a co naopak z módy mizí.
Společně tvoří sílu, která formuje celý spotřebitelský trh. Mileniálové jsou kupní silou současnosti, generace Z silou budoucnosti. A právě na nich dnes stojí byznys s módou a luxusem. Fenomén kabelky za třicet tisíc u lidí, kteří si občas půjčují na nájem, proto není žádnou zvláštností. Je to výpověď o generacích, které přepsaly pravidla spotřeby.
Paradox financí – když touha po luxusu předběhne výplatu
Na první pohled to působí jako šílený rozpor. Podle Bain & Company budou do roku 2030 tvořit mileniálové a generace Z až 80 % všech kupců luxusu. Jenže většina z nich zároveň přiznává, že žije od výplaty k výplatě. Úspory mizivé, účty vysoké – a přesto touha po luxusní kabelce, botách nebo hodinkách zůstává.
Jak to řeší? Čím dál častěji pomocí schématu BNPL – Buy Now, Pay Later, tedy „kup teď, plať později“. Funguje to jednoduše: vyberete si vysněný kousek, zaplatíte jen část a zbytek rozložíte do splátek. Podle dat Klarna by takto chtělo platit až 87 % mladých z generace Z. Je to jejich alternativa ke kreditkám – rychlá, jednoduchá a na první pohled nebolestná.
Jenže právě v té „bezbolestnosti“ se skrývá problém. Průzkum Bankrate ukázal, že dvě třetiny mladých lidí, kteří BNPL používají, se už dostaly do potíží – utratili víc, než si mohli dovolit, nebo nestihli splátku včas. A od roku 2025 se všechny tyto platby začnou propisovat i do kreditních skóre. Což znamená, že z pár impulzivních nákupů může být rázem dluhová spirála, která ovlivní i schopnost vzít si hypotéku nebo větší půjčku.
Luxusní značky to samozřejmě vědí – a tak paradoxně největší kupní sílu představují lidé, kteří mají reálně nejmenší finanční rezervy. Je to fascinující i znepokojivé zároveň.
Nové formy luxusu: když touha mění podobu
Luxus už dávno není jen o tom, vejít do butiku a odejít s taškou nového zboží. Mění se nejen to, co si kupujeme, ale i proč.
Luxus z druhé ruky se stal samozřejmou volbou i pro generace, které touží po ikonickém kousku, ale nechtějí nutně investovat celou výplatu. Kabelka s historií, hodinky s příběhem nebo šperk, který si už prožil svůj život, mají dnes stejné a někdy i větší kouzlo než zcela nový produkt. Je to vstupenka do světa značek, která zároveň působí udržitelně a „s menším profiněním“.
Pak je tu „lipstick effect“. V obdobích krize lidé sahají po malých luxusech, které nezruinují rozpočet, ale navodí pocit výjimečnosti. Může to být rtěnka Dior, hedvábný šátek nebo mini peněženka – drobnost, která se vejde do každého rozpočtu, ale v sobě nese kousek prestiže a radosti.
A nakonec „quiet luxury“, trend, který odráží únavu z logománie. Oblečení a doplňky, které nevysloví značku nahlas, ale prozradí o vás všechno, že víte, co je kvalita, že se nebojíte jednoduchosti a že nepotřebujete dokazovat status logem na každém rohu.
Psychologie touhy — proč chceme vlastnit to, co nás převyšuje
Luxusní nákup často nevzniká jako racionální rozhodnutí, ale jako emocionální odměna za zvládnutí stresu, nejistoty či dosažení cíle. Lidé si řeknou, že si „něco zaslouží“, a exkluzivní kabelka či hodinky pak fungují jako symbol sebeúcty. Studie ukazují, že toto chování je úzce spojené s napětím mezi vnitřními potřebami a tlakem okolí.
Generace, která vyrůstala v období finančních krizí a nejistot, má podle výzkumů paradoxně silnější potřebu vyjádřit kontrolu nad vlastním životem skrze materiální vlastnictví. Možnost koupit si něco výjimečného, i když to přesahuje běžné finanční limity, se stává způsobem, jak si potvrdit vlastní hodnotu v chaotickém světě.
Sociální sítě tento efekt ještě znásobují. V digitálním věku platí: co nezdokumentujete, jako by se nestalo. Luxusní produkt je tu nejen věc, ale i médium. Každý post je signál, že jste si mohli dovolit, že jste „tam“, že jste vidět. Vědecké práce zároveň varují, že vystavování luxusních věcí posiluje vnímání spotřebitele jako někoho, kdo zdůrazňuje status, a někdy je spojováno s negativními asociacemi, jako je narcismus.
Budoucnost luxusu — mezi zadlužením a redefinicí
Luxusní značky dnes už neprodávají jen zboží, ale také nový přístup k hodnotám. Mění se modely, přístupy i komunikace a v pozadí bublá otázka: budeme svědky generace zatížené dluhy, nebo definice luxusu přejde na jiné roviny?
Mikrokolekce, cirkulární přístupy a flexibilní platby
Značky už nespoléhají jen na velké sezónní kolekce. Na scéně se objevují mikrokolekce, které oslovují mladé originálními edicemi a vyprávějí příběh. Luxusní domy zároveň pracují s principy oběhové ekonomiky. Nabízejí opravy, re-use programy, recyklaci nebo možnost vyměnit starší kousek za nový. Produkty tak zůstávají v oběhu déle a dostávají nový život.
Do popředí se dostává také digitalizace. Certifikáty pravosti ověřené blockchainem zajišťují, že zákazník má jistotu autenticity své investice. Tento krok ukazuje, že luxusní svět se přizpůsobuje nejen estetickým, ale i technologickým nárokům nové generace.
Směřujeme k nové definici hodnoty
Tradiční měřítko luxusu bylo postaveno na ceně a exkluzivitě. Dnes však mladší generace požadují mnohem víc: etiku, transparentnost a smysl. To, co bylo dříve jen marketingovým bonusem, se stává základním požadavkem.
Otázka ale zůstává: Pokud lidé budou sahat po flexibilních platbách a stále dostupnějších mikrokolekcích, hrozí, že se vytrácí exkluzivita a roste riziko zadlužení. Luxus pak může ztratit část své výjimečnosti.
Na druhé straně se však otevírá prostor pro zcela novou definici luxusu. Takovou, kde nejde jen o cenu, ale o osobní kapitál identity. Luxus, který je spojený s vědomou volbou, dlouhodobou kvalitou a pocitem, že věc, kterou vlastníte, má smysl a trvalou hodnotu.