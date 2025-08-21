Mini pro dvacítky je dávno jen mýtus: sukně z nejnovějších trendů, které unosíte jako stylová dáma
21. 8. 2025 – 16:50 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Mini sukně, džínové, kožené i plisované nejsou rozhodně jen výsadou mladých – to je jeden z největších módních omylů. Naopak, pokud se nebojíte otevřít dveře novým trendům, můžete je nosit klidně i po padesátce. Stačí si umět pohrát se symetrií, proporcemi a zvolit správné kombinace.
Léto je možná u konce, ale letní dovolené ještě mohou pokračovat a s nimi i sukně, které se v roce 2025 staly symbolem ženskosti a módní hravosti. Do popředí se dostávají hned čtyři výrazné trendy: ruffle mini s volánky, které působí mladistvě a energicky, plisované sukně s luxusní a jemně svůdnou estetikou, kreativní sukně ze šátků s boho nádechem a scarf print modely inspirované hedvábnými šátky značek jako Versace či Etro, které přinášejí sofistikovanou extravaganci. Společně vytvářejí módní čtveřici, jež dokazuje, že ženskost může mít nespočet podob – od koketní hravosti až po vytříbenou rafinovanost.
Doll-core a boho v jednom: volánové sukně jako must-have roku 2025
Ruffle mini sukně jsou letos zpět a na výsluní, kde se stávají jedním z nejsledovanějších trendů sezóny. Na molech i v ulicích dominují především ve světlých odstínech, jako je bílá či béžová, a nesou v sobě nádech romantiky i nostalgie. Jejich návrat připomíná ra-ra styl osmdesátých let, hravé vrstvení a lehce koketní siluetu, která se ale v moderním pojetí posouvá k sofistikovanějším kombinacím.
Volánové mini se staly součástí širšího hnutí, které v módě přináší oživení doll-core estetiky a boho revivalu. Hravost, ženskost a pohyb jsou v popředí, ať už jde o dramaticky vrstvené ruffle, nebo jemně řasené detaily, které dodávají každému kroku lehkost. Značky pracují s volány jako se základním prvkem, už to není jen ozdoba, ale stavební kámen celé siluety. Výsledkem jsou sukně, které okamžitě přitáhnou pozornost.
Jak na ruffle mini styl, aby vám přinesl maximum šarmu?
Volánový top v kombinaci s ruffle sukní je trefou do černého – outfit působí hravě, ženský a zároveň chic. Pokud oba kousky sladíte do jedné barvy, získáte elegantní monochromatický look, který nepůsobí přeplácaně. Volánový top navíc umí skvěle pracovat se siluetou – díky vrstvení a pohybu látky dokáže opticky skrýt drobné nedostatky postavy v oblasti břicha či hrudníku a dodat outfitu lehkost. Celkový dojem pak snadno doladíte minimalistickými botami a strukturovanou kabelkou, které dodají kontrast k hravosti volánů a posunou styling do sofistikovanější roviny.
Od školních uniforem po street style: proč je plisovaná mini sukně nejžhavějším kouskem sezóny
Po třicítce i výše může být plisovaná mini sukně na první pohled lehce zrádnou volbou, ale se správnou stylizací ji snadno proměníte v módní boom. Tento kousek je jedním z nejvýraznějších trendů současnosti, jehož popularita raketově vzrostla po roce 2022, kdy se stal virálním modelem značky Miu Miu a následně se objevil v kolekcích Tommy Hilfiger nebo Thom Browne. Podle módních stylistů je jeho hlavní předností variabilita – umí přecházet mezi rebelskou estetikou s těžkými botami a topem až po sofistikovaný preppy styl s loafers, vysokými ponožkami a dobře střiženým sakem.
V koženém provedení působí silněji a odvážněji, vytváří sebevědomý kontrast k více elegantním prvkům. Do pracovního dne jej můžete kombinovat s hedvábnou halenkou nebo minimalistickým rolákem a doplnit o delší sako, na večer se skvěle hodí spojení s luxusním topem a podpatky, zatímco pro volný čas funguje báječně v kombinaci s tričkem, teniskami a oversized kabátem. Jak ukazují módní magazíny, plisovaná mini sukně není jen sezónní záležitostí, ale nadčasovým kouskem, který zvládne projít napříč věkem i stylem a vždy si zachová šmrnc i univerzálnost.
Šátek místo sukně: letní trik, který z vás udělá stylovou bohémku během pár vteřin
Trend „scarf skirt“ patří mezi oblíbené dovolenkové vychytávky: stačí větší hedvábný či bavlněný šátek, uvázat jej kolem pasu do asymetrického uzlu a hned vznikne originální kousek, který dokonale podtrhne letní atmosféru. Výhodou je jeho univerzálnost, dá se nosit přes plavky jako praktické pareo, ale stejně dobře i s topem a sandálky jako plnohodnotná sukně na procházku městem.
Outfit oživte šátkovou sukní, která je skvělým příkladem, jak dodat letnímu stylu šmrnc. Velký šátek uvázaný kolem pasu do asymetrického uzlu působí svěže, lehce bohémsky a okamžitě navodí dovolenkovou atmosféru. Spolu se žlutým topem na ramínka získává celek jemný nádech slunce, slaměný klobouk dodává šmrnc francouzské riviéry a bílé sandálky outfit zjemňují a udržují v něm ležérní eleganci. Šátek můžete vyzkoušet i jako top a doplnit ho džínovými kraťasy nebo mini sukní. Tento rychlý stylingový trik je nejen praktický, ale i nesmírně moderní.
Scarf print v hlavní roli: dovolenkový hit léta, který musíte vyzkoušet
Inspirujte se scarf printem, kde dominuje souprava s krátkým topem a sukénkou do A, která může být klidně i v mini délce. Tento styl s potiskem připomínajícím luxusní hedvábné šátky, jaké proslavily značky jako Versace nebo Etro, přináší do letní módy šmrnc, eleganci i odvážný výraz. Kombinace zlatých a tmavých tónů působí sofistikovaně a výrazně, takže se jedná o tzv. „statement pieces“ – kousky, které samy o sobě utvářejí celý outfit.
Střih zvýrazňující pas a rozšiřující se linie sukně lichotí postavě, ať už zvolíte mini nebo klasickou délku, a dodává ženské siluetě nadčasový nádech. V kombinaci s jemnými sandálky a decentními doplňky se celý look promění v dovolenkovou eleganci, která dokonale zapadá do prostředí Benátek i dalších středomořských měst. Podle módních magazínů jako Vogue či Elle patří právě scarf print mezi klíčové trendy letních dnů, kdy se pohodlí propojuje s luxusním efektem a outfit přitahuje pozornost na první pohled.
Mini není jen na dovolenou a rozhodně není vyhrazena jen pro mladistvé. Své kouzlo dokáže rozvinout stejně dobře ve třiceti jako v padesáti, stačí ji správně stylizovat. V mladším věku podtrhne hravost a energii, zatímco ve zralejším přidá dávku sebevědomí a ženské elegance. Klíčem je kombinace s teniskami působí uvolněně a svěže, s košilí a sakem elegantně a s podpatky zase sofistikovaně a svůdně. Mini sukně tak není módním experimentem pro vyvolenou skupinu žen, ale nadčasovým kouskem, který se umí přizpůsobit osobnosti, věku i příležitosti.