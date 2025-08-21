Dnes je čtvrtek 21. srpna 2025., Svátek má Johana
21. 8. 2025 – 16:50 | Magazín | Jana Szkrobiszová

Mini pro dvacítky je dávno jen mýtus: sukně z nejnovějších trendů, které unosíte jako stylová dáma
zdroj: ChatGPT
Mini sukně, džínové, kožené i plisované nejsou rozhodně jen výsadou mladých – to je jeden z největších módních omylů. Naopak, pokud se nebojíte otevřít dveře novým trendům, můžete je nosit klidně i po padesátce. Stačí si umět pohrát se symetrií, proporcemi a zvolit správné kombinace.

Léto je možná u konce, ale letní dovolené ještě mohou pokračovat  a s nimi i sukně, které se v roce 2025 staly symbolem ženskosti a módní hravosti. Do popředí se dostávají hned čtyři výrazné trendy: ruffle mini s volánky, které působí mladistvě a energicky, plisované sukně s luxusní a jemně svůdnou estetikou, kreativní sukně ze šátků s boho nádechem a scarf print modely inspirované hedvábnými šátky značek jako Versace či Etro, které přinášejí sofistikovanou extravaganci. Společně vytvářejí módní čtveřici, jež dokazuje, že ženskost může mít nespočet podob – od koketní hravosti až po vytříbenou rafinovanost.

WhatsApp Image 2025-08-20 at 20.11.43 zdroj: Viktoria Makarenko WhatsApp Image 2025-08-20 at 20.11.43 (2) zdroj: Viktoria Makarenko

Doll-core a boho v jednom: volánové sukně jako must-have roku 2025

Ruffle mini sukně jsou letos zpět a na výsluní, kde se  stávají jedním z nejsledovanějších trendů sezóny. Na molech i v ulicích dominují především ve světlých odstínech, jako je bílá či béžová, a nesou v sobě nádech romantiky i nostalgie. Jejich návrat připomíná ra-ra styl osmdesátých let, hravé vrstvení a lehce koketní siluetu, která se ale v moderním pojetí posouvá k sofistikovanějším kombinacím.

Volánové mini se staly součástí širšího hnutí, které v módě přináší oživení doll-core estetiky a boho revivalu. Hravost, ženskost a pohyb jsou v popředí, ať už jde o dramaticky vrstvené ruffle, nebo jemně řasené detaily, které dodávají každému kroku lehkost. Značky pracují s volány jako se základním prvkem, už to není jen ozdoba, ale stavební kámen celé siluety. Výsledkem jsou sukně, které okamžitě přitáhnou pozornost.

WhatsApp Image 2025-08-20 at 20.11.43 (1) zdroj: Viktoria Makarenko WhatsApp Image 2025-08-20 at 21.47.51 (1) zdroj: Viktoria Makarenko

Jak na ruffle mini  styl, aby vám přinesl maximum šarmu?

Volánový top v kombinaci s ruffle sukní je trefou do černého – outfit působí hravě, ženský a zároveň chic. Pokud oba kousky sladíte do jedné barvy, získáte elegantní monochromatický look, který nepůsobí přeplácaně. Volánový top navíc umí skvěle pracovat se siluetou – díky vrstvení a pohybu látky dokáže opticky skrýt drobné nedostatky postavy v oblasti břicha či hrudníku a dodat outfitu lehkost. Celkový dojem pak snadno doladíte minimalistickými botami a strukturovanou kabelkou, které dodají kontrast k hravosti volánů a posunou styling do sofistikovanější roviny.

Od školních uniforem po street style: proč je plisovaná mini sukně nejžhavějším kouskem sezóny

Po třicítce i výše může být plisovaná mini sukně na první pohled lehce zrádnou volbou, ale se správnou stylizací ji snadno proměníte v módní boom. Tento kousek je jedním z nejvýraznějších trendů současnosti, jehož popularita raketově vzrostla po roce 2022, kdy se stal virálním modelem značky Miu Miu a následně se objevil v kolekcích Tommy Hilfiger nebo Thom Browne. Podle módních stylistů je jeho hlavní předností variabilita – umí přecházet mezi rebelskou estetikou s těžkými botami a topem až po sofistikovaný preppy styl s loafers, vysokými ponožkami a dobře střiženým sakem.

WhatsApp Image 2025-08-20 at 21.37.57 (2) zdroj: Viktoria Makarenko

V koženém provedení působí silněji a odvážněji, vytváří sebevědomý kontrast k více elegantním prvkům. Do pracovního dne jej můžete kombinovat s hedvábnou halenkou nebo minimalistickým rolákem a doplnit o delší sako, na večer se skvěle hodí spojení s luxusním topem a podpatky, zatímco pro volný čas funguje báječně v kombinaci s tričkem, teniskami a oversized kabátem. Jak ukazují módní magazíny, plisovaná mini sukně není jen sezónní záležitostí, ale nadčasovým kouskem, který zvládne projít napříč věkem i stylem a vždy si zachová šmrnc i univerzálnost.

Šátek místo sukně: letní trik, který z vás udělá stylovou bohémku během pár vteřin

Trend „scarf skirt“ patří mezi oblíbené dovolenkové vychytávky: stačí větší hedvábný či bavlněný šátek, uvázat jej kolem pasu do asymetrického uzlu a hned vznikne originální kousek, který dokonale podtrhne letní atmosféru. Výhodou je jeho univerzálnost, dá se nosit přes plavky jako praktické pareo, ale stejně dobře i s topem a sandálky jako plnohodnotná sukně na procházku městem.

WhatsApp Image 2025-08-20 at 21.45.44 (1) zdroj: Viktoria Makarenko

Outfit oživte šátkovou sukní, která je skvělým příkladem, jak dodat letnímu stylu šmrnc. Velký šátek uvázaný kolem pasu do asymetrického uzlu působí svěže, lehce bohémsky a okamžitě navodí dovolenkovou atmosféru. Spolu se žlutým topem na ramínka získává celek jemný nádech slunce, slaměný klobouk dodává šmrnc francouzské riviéry a bílé sandálky outfit zjemňují a udržují v něm ležérní eleganci. Šátek můžete vyzkoušet i jako top a doplnit ho džínovými kraťasy nebo mini sukní. Tento rychlý stylingový trik je nejen praktický, ale i nesmírně moderní.

Scarf print v hlavní roli: dovolenkový hit léta, který musíte vyzkoušet

Inspirujte se scarf printem, kde dominuje souprava s krátkým topem a sukénkou do A, která může být klidně i v mini délce. Tento styl s potiskem připomínajícím luxusní hedvábné šátky, jaké proslavily značky jako Versace nebo Etro, přináší do letní módy šmrnc, eleganci i odvážný výraz. Kombinace zlatých a tmavých tónů působí sofistikovaně a výrazně, takže se jedná o tzv. „statement pieces“ – kousky, které samy o sobě utvářejí celý outfit.

WhatsApp Image 2025-08-20 at 21.53.14 zdroj: Viktoria Makarenko

Střih zvýrazňující pas a rozšiřující se linie sukně lichotí postavě, ať už zvolíte mini nebo klasickou délku, a dodává ženské siluetě nadčasový nádech. V kombinaci s jemnými sandálky a decentními doplňky se celý look promění v dovolenkovou eleganci, která dokonale zapadá do prostředí Benátek i dalších středomořských měst. Podle módních magazínů jako Vogue či Elle patří právě scarf print mezi klíčové trendy letních dnů, kdy se pohodlí propojuje s luxusním efektem a outfit přitahuje pozornost na první pohled.

Mini není jen na dovolenou a rozhodně není vyhrazena jen pro mladistvé. Své kouzlo dokáže rozvinout stejně dobře ve třiceti jako v padesáti, stačí ji správně stylizovat. V mladším věku podtrhne hravost a energii, zatímco ve zralejším přidá dávku sebevědomí a ženské elegance. Klíčem je kombinace s teniskami působí uvolněně a svěže, s košilí a sakem elegantně a s podpatky zase sofistikovaně a svůdně. Mini sukně tak není módním experimentem pro vyvolenou skupinu žen, ale nadčasovým kouskem, který se umí přizpůsobit osobnosti, věku i příležitosti.

