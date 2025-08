Stylově i v letním dešti? Tyhle módní triky zná jen málokdo – a nestojí majlant

Letos léto zatím šetří slunečními paprsky a místo horkých dnů nám servíruje déšť a zataženou oblohu. Šaty, lehké sukně a vzdušné topy tak zůstávají ve skříni a netrpělivě čekají na svou příležitost. Předpověď navíc nevypadá příliš optimisticky, mokré ulice a deštníky s námi zřejmě ještě chvíli zůstanou. Ale co kdybychom to vzali z druhé strany? Místo zklamání udělejme z deště módní výhodu. Protože i v pláštěnce, s vlasy pod kloboukem a v praktických botách můžete být neodolatelně šik a to v každém věku.

