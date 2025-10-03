Kdo zaváhá, ten neušetří: Penny rozdává levné potraviny i alkohol
3. 10. 2025 – 12:34 | Magazín | Anna Pecena
V novém letáku Penny (2. 10. – 8. 10. 2025) se probojují ceny, které vás donutí běžet do obchodu – některé až neuvěřitelné nabídky se střídají s těmi drsnějšími realitami. Podívejte se, co si z Penny tentokrát odnesete za pár korun!
Cenová Jízda: od “tak levné, že to skoro bolí”
V letošním říjnu Penny skutečně zapřelo výhodami. Za pouhých 9,90 Kč tu kupujete konzervu pro kočky Micinka – pro domácí mazlíčky krmení, které nezruinuje rozpočet. Stejně šokující je cena mléka Boni 1,5 % za 11,90 Kč – skoro jak někde v akci roku minulého! Za 13,90 Kč pořídíte těstoviny San Fabio a anglická slanina Řezníkův talíř vás překvapí za 16,90 Kč.
V sekci nápojů si krenou srdce poutníků — světlý ležák Radegast 12° nabízí Penny za 17,90 Kč, a pokud dáte přednost domácímu, tak Kofola 4×2,25 l stojí v akci (balení) za cenu, která se mnoha konkurentům zdá utopická. A když už jsme u silnějších kalibrů – Vodka Královská Palírna 0,5 l je za 109,90 Kč a tuzemák Božkov za 139,90 Kč.
Ovoce, zelenina a maso: skvosty i provokace
V zeleninové části Penny nezahálí. Květák přijde na 24,90 Kč/ks, mandarinky na 27,90 Kč/kg, rajčata keříková za 29,90 Kč/kg. Ale maso? To je kapitola sama pro sebe: kuře chlazené za 59,90 Kč/kg, vepřová kýta bez kosti útočí na 89,90 Kč/kg, a panenka vepřová vcelku lezla až na 199,90 Kč/kg — ani zde však Penny nechybí slevové šílenství mezi běžnou nabídkou.
Mléčné výrobky, pečivo a ostatní perličky
V mléčném oddělení se masíruje konkurence: Hermelín Sedlčanský je za 29,90 Kč, mascarpone San Fabio za 38,90 Kč a Grana Padano 200 g za 79,90 Kč. V péctví zaujme závin Karlova Koruna 400 g a chléb bramborový 400 g — ideální dárek pro milovníky levného slastného pečení.
Do vaší koupelny nebo WC se dostanou slevy také — toaletní papír Wippy (8 rolí) za 34,90 Kč je v nabídce, a péče o hygienu: vložky Always za 39,90 Kč, deodorant Fa za 44,90 Kč, holicí strojek Gillette Sensor za 119,90 Kč.
A co pro relax? Sushi box za 49,90 Kč, pizza San Fabio za 36,90 Kč, mražené lasagne Penny To Go za 94,90 Kč – i pro hladové večery je nabídka.
Jasně, některé ceny vyznívají jako výprodej z poliček s vyřazeným zbožím. Ale právě tento mix extrémních slev a běžných položek dělá leták Penny 2. – 8. 10. tak jízdu, že si ho musíte prohlédnout. A pokud někde narazíte, že “to přece nemůže být pravda” — je to. Sbalte nákupní tašky a běžte do Penny, než vám někdo sebere vaše slevové poklady!