Palčáky jsou passé: Tam, kam nemůžou, přicházejí opera gloves a zachraňují styl i teplo!
24. 9. 2025 – 13:05 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Palčáky má doma skoro každá žena a většinou leží nenápadně v šuplíku. Jenže, ruku na srdce – jsou tak trochu nuda. Přehlídková mola teď ovládl trend opera gloves, který dodá outfitu nejen hřejivé pohodlí, ale i neodolatelný šmrnc a dávku luxusu.
Doplňky nejsou nikdy “jen doplňky” – jsou malou revolucí, která dokáže z obyčejného outfitu udělat výjimečný. A co je na tom nejlepší? Jsou přístupné. Koupit si stylovou kabelku, elegantní opasek, šálu se zajímavým detailem nebo neotřelé brýle je mnohem jednodušší (a přímější) než investice do kabátu nebo kompletního kostýmu.
Proto právě rukavice dlouhé až nad loket – opera gloves – vstupují v sezóně AW 2025/26 do hry jako hvězdný doplněk roku. Vogue uvádí, že kožené opera gloves přinášejí na molu dramatický efekt a přitom elegantní rovnováhu mezi odvážností a noblesou.
Jak to všechno začalo
Ještě než se dlouhé rukavice staly hitem přehlídkových mol, měly úplně jiný příběh. V minulosti šlo o robustní pracovní ochranu – rukavice, které měly vydržet těžkou dřinu, chránit ruce při kontaktu s horkem nebo ostrými předměty. Právě tahle surová praktičnost, daleko od večerní elegance, dnes návrháře fascinuje nejvíc.
A právě z tohoto kontrastu vyrostl fenomén současných opera gloves. Tyhle rukavice, sahající vysoko nad loket, pronikly z červených koberců do každodenní módy a staly se symbolem noblesy i určité rebelie. Podle aktuálních módních podzimních a zimních kolekcí jsou dlouhé kožené rukavice jedním z nejžádanějších doplňků a to nejen pro večerní šaty, ale i pro styling s trenčkotem, oversized sakem nebo dokonce džínami.
Doplňky mají totiž obrovskou sílu měnit outfit. Kabelku, šálu nebo pásek si pořídíte kdykoli, ale opera gloves vnášejí do šatníku prvek dramatu a záblesk luxusu, který je jedinečný. Není divu, že se o nich v módních redakcích tolik mluví – od New Yorku přes Paříž až po Milán.
Kožené rukavice mění pracovní drsnost v módní statement
Módní domy už delší dobu zkoumají možnost vnést do svých kolekcí robustnější rukavice – výsledek? V sezóně 2024/25 „vystřelily“ kožené, objemné rukavice na výsluní. Patrně nejvíc pozornosti získaly vystoupení značky Miu Miu, která při svém podzimním představení stylizovala modely s „bulky leather gloves“.
Tyto rukavice se však neobjevily jen na molu – v rozhovorech s módními experty se označovaly za jeden z klíčových doplňků sezóny, a to když blogeři i časopisy začali doporučovat modely z kvalitní kůže či semiše jako „must-have“.
Postupně se totiž ukázalo, že rukavice, které kdysi sloužily čistě utilitárnímu účelu, dnes díky rafinovanému provedení ztratily svůj pracovní charakter. Na manžetách se objevují dekorativní prvky jako nýty nebo pásky, materiály se posunuly od plátna k jemné kůži a semiši. Rukavice, které působí elegantně, splývají s rukou a stávají se výrazným prvkem outfitu.
Z červeného koberce do street stylu: opera gloves jako nový jazyk sebevědomí
Nejde jen o večerní glamour – ulice už dnes zachycuje stylové kombinace opera gloves se saky, kabáty nebo dokonce s volnočasovým outfitem. Dlouhé rukavice tak fungují mimo červený koberec zcela přirozeně: nadčasově, ale s puncem originality.
A část z toho je i symbolika. Na Zlatých Glóbech 2025 slavné dámy jako Britt Lower, Ali Wong nebo Ariana Grande zvolily právě opera gloves jako výraz luxusu a sebevědomí v kontrastu k běžným rukavicím, které zůstávají praktickým základem, ale málokdy hvězdou večera. Takže jestli máte v rukávu (nebo ve skříni) pár šedých nebo neutrálních doplňků, je čas je odložit a sáhnout po rukavicích, které mluví samy za sebe.
Jak nosit opera gloves v každodenním šatníku
Opera gloves už dávno nejsou výsadou večerních rób. Dnešní trendy ukazují, že se dají kombinovat překvapivě všestranně – od business šatníku až po volnočasové kousky.
Jedním z nejelegantnějších řešení je spojení s dlouhým vlněným kabátem. Přiléhavá silueta a kožené rukavice v kontrastní barvě, například vínové k šedému kabátu, vytvoří outfit, který obstojí na schůzce i při večerním drinku. Podobně funguje i tradiční trenčkot, nejlépe s vyznačeným pasem a rozepnutými rukávy. Béžový model s krémovým rolákem, džínami a čokoládově hnědými opera gloves je ukázkou pařížského street stylu.
Pro ženy, které milují hravější módu, jsou ideální babydoll šaty doplněné saténovými nebo lakovanými rukavicemi. S hustými punčochami a kotníčkovými botami se takové šaty dají nosit i v chladnějších dnech a působí noblesně i bez večerního kontextu. Do kanceláře se hodí saka ve stylu Diora s výraznými rameny a projmutým pasem. V kombinaci s dlouhými rukavicemi a hedvábným šátkem vytvoří business look s jemným, ale jasným módním gestem.
Největší překvapení však nabízí minimalistický outfit s bílou košilí a džínami. Rozepnuté horní knoflíky odhalí krk a nechají kožené rukavice plně vyniknout. Černá kůže v kontrastu s bílou látkou vypadá nadčasově a nenápadně luxusně.
Díky těmto kombinacím se opera gloves proměňují z večerního doplňku na klíčový kousek denního šatníku. Dokážou dodat outfitu přesně ten punc originality, který odlišuje módní nadšence od davu a potvrzuje, že i rukavice mohou být středobodem módního příběhu.