Máme nový nejvyšší most planety! Má i kavárnu, ale kdo si tady dá kávu?
3. 10. 2025 – 11:01 | Zpravodajství | Alex Vávra
V Číně byl otevřen nejvyšší most světa – Huajiang Grand Canyon Bridge. Kolos nad řekou Beipan se tyčí do výšky 625 metrů a proměnil zdlouhavou horskou cestu v minutovou jízdu.
Čína se opět zapsala do dějin inženýrství. V provincii Guizhou se po více než tříleté výstavbě otevřel veřejnosti Huajiang Grand Canyon Bridge – visutý most, který se klenou 625 metrů nad řekou Beipan a stal se tak nejvyšším mostem světa. Pro srovnání: pod konstrukci by se pohodlně vešla celá Empire State Building, a ještě by zbylo 180 metrů volného prostoru. Most nejenže překonal rekord svého „souseda“ Beipanjiang Bridge, ale zároveň drží i titul největšího mostního rozpětí v horské oblasti.
Z cesty na hodinu pouhá minuta
Guizhou je jednou z nejhornatějších provincií Číny. Přes zdejší soutěsky se ještě donedávna cestovalo po klikatých silnicích, což zabralo hodinu i více. Nový most dokáže tuto cestu zkrátit na jedinou minutu. Není divu, že se stal okamžitě senzací – pro řidiče, pro turisty i pro místní obyvatele. Ti zaznamenali příval návštěvníků, jak potvrzuje majitel penzionu v Huajiangu Lin Guoquan: „Máme plně obsazeno už několik dní, všichni chtějí být u otevření.“
Most ale není jen praktickou stavbou. Turisty láká na rychlový prosklený výtah vedoucí do kavárny ve věži a v budoucnu i na bungee jumping z výšky, ze které se tají dech. Huajiang Grand Canyon Bridge je více než dvakrát vyšší než slavný Royal Gorge Bridge v americkém Coloradu a Čína se díky němu může pochlubit tím, že je dnes domovem hned sedmi nejvyšších mostů světa, z nichž tři stojí právě v Guizhou.
Výstavba kolosu začala v lednu 2022 a trvala tři a půl roku. Samotný most váží okolo 22 000 tun – tedy tolik, co tři Eiffelovy věže dohromady. Bezpečnost byla klíčová: ještě v srpnu probíhalo pětidenní testování, kdy inženýři najeli na konstrukci 96 nákladními vozy rozmístěnými na přesně určená místa. Teprve poté získal most zelenou pro provoz. Podle hlavního inženýra Yanga Jiana most proměňuje „neprůchodnou roklinu v cestu a pomáhá rozvoji celého regionu“. A právě o to jde – Čína investuje do infrastruktury obrovské prostředky, aby propojila odlehlé oblasti, snížila náklady na dopravu a otevřela nové možnosti pro byznys i turistiku.
Symbol čínského odhodlání i rizik
Huajiang Grand Canyon Bridge není jen chloubou inženýrů, ale také ukázkou čínského přístupu k rozvoji – masivní investice, rychlé tempo výstavby a důraz na výsledky. Tento přístup má ovšem i své stinné stránky. Jen letos v srpnu se v provincii Čching-chaj zřítil most ve výstavbě, při čemž zahynulo nejméně 12 dělníků. Kritici upozorňují, že důraz na rekordy a rychlost někdy převažuje nad bezpečnostními standardy.
Přesto nelze popřít, že právě tyto projekty posouvají Čínu dál. Podle odborníků je pro zemi klíčové zlepšit propojení mezi západními regiony a průmyslovými centry, protože mnohé oblasti zůstávají špatně dostupné. Jak říká inženýr Li Mingshui z Jihozápadní dopravní univerzity: „Na rozdíl od Spojených států, které už mají vysoce rozvinutý dálniční systém, zůstává mnoho oblastí západní Číny izolovaných. Naším cílem je tyto mezery překlenout a posílit nejslabší články.“
Huajiang Grand Canyon Bridge je tak víc než rekordní stavba. Je symbolem čínského odhodlání propojit místa, která byla ještě nedávno oddělena horami a roklinami. A pro všechny, kdo mají odvahu vstoupit na jeho vozovku nebo se podívat dolů z kavárny ve věži, je to také nezapomenutelný zážitek – most, který se opravdu dotýká oblaků.