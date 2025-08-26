Našli jsme 5 nejstylovějších džínů podzimu: Buďte připravené, unosíte je totiž každý den!
26. 8. 2025 – 10:45 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Milované a nesmrtelné džíny patří mezi věčné spojence, kteří dokážou každou sezónu pozvednout náš šatník. Jsou must-have kouskem na druhou, na který se můžete spolehnout, protože se dají kombinovat prakticky s čímkoliv. Letos navíc přichází pětice střihů, s nimiž půjde skládat stylové outfity snadno a rychle – od ležérních kombinací až po elegantní městský look.
O historii džínů už bylo napsáno tolik, že ji zná snad každý, kdo se jen trochu zajímá o módu – od jejich pracovního původu až po status globální ikony. To, co kdysi vzniklo jako praktický oděv dělnické třídy, se dnes vyhřívá na samém vrcholu módního luxusu. A právě teď přichází další kapitola: přední návrháři si pohráli se střihy a siluetami tak, že z obyčejných džínů udělali trend, se kterým tuto sezónu vykouzlíte skutečné módní „wow“.
Volnost, která má styl: baggy džíny se vrací do hry
Volné džínsy s nízko posazeným pasem se vrací jako ideální volba pro podzim, kdy chceme budovat outfity jedním až dvěma pohyby. Tento střih sází na pohodlí a nenucený šmrnc, ale umí být zároveň i elegantní – záleží na kombinaci. Experience z módních redakcí potvrzují, že baggy jeans patří mezi podzimní must-have trendy.
Nejlépe vyniknou v kontrastu se strukturálně odvážným kouskem – třeba přiléhavým topem, krátkou bundou nebo sakem, který dokáže vyvážit objem. Stylisté radí: „při výrazné siluetě udržujte horní část těla v čisté linii“ . Takhle získáte moderní, svěží vzhled, který působí precizně, ne přepláceně.
Baggy džínsy jsou navíc ideální pro vrstvení a přechodné počasí. Oblečte je s tenkým svetrem nebo košilí, přidejte sportovní vrstvu, jako je bomber či bomberová bunda, a máte look připravený i na proměnlivou teplotu.
Stylový tip? S balerínkami, westernovými botami nebo barevnými sneakers vytvářejí look, který je moderní a přitom pohodlně nadčasový
Retro revival, který působí nečekaně moderně
Nízký pas se navrací ze světa Y2K módy v elegantním a současném pojetí — tentokrát v lehčí, méně extrémní formě, která působí svěže a nositelně . Tento střih jemně zvýrazní linii boků a otevírá prostor pro kreativní vrstvení, zkombinujte ho s delší košilí, falešným sakem nebo přiléhavým topem, a získáte rovnováhu mezi výrazným a nositelným lookem.
Pokud máte pochybnosti, že by mohl působit příliš odvážně, nebojte se zvolit elegantnější styling: romantická halenka s volány, trenčkot nebo structured sako přidají džínsům sofistikovanost a promění je ve skutečný módní tahák
Návrat elegance s moderním šarmem
Střihy bootcut a flare se vrací do centra módního dění – přirozeně prodlužují postavu a sluší prakticky každé siluetě . Tento design – úzký v oblasti stehen s jemným rozšířením od kolen dolů – dokáže opticky prodloužit nohy a dodat outfitu šmrnc, který je jak pohodlný, tak elegantní.
Jedním z důvodů obliby je nadčasovost a jednoduché skloubení s dalšími kousky v šatníku. Tmavý odstín bootcut džínů, doplněný sukní nebo elegantním kabátem, přináší lehce „grow‑up“ vzhled – odpolední káva, pracovní meeting nebo večerní večeře? Vypadá to skvěle ve všech situacích.
A jak na to nosit stylově? Den v kanceláři? Stačí vysoké podpatky a zkrácené sako, aby se zvýraznila linie nohou. Naopak pro pohodový víkendový look stačí tenisky nebo westernové boty, které působí zároveň ležérně i autenticky.
Balónový střih - trend, který udává letošní tón
Barrel střih (balónový střih) – doslovný překlad „sudové džíny“ – těžkopádný název, ale dokonale trefný, jsou jedním z nejsilnějších denim trendů podzimu 2025. Vyznačuje se výrazným objemem v oblasti stehen, který se směrem k lýtkům elegantně zužuje – “geometric in motion”, vítejte v fashionové galerii šatníku .
„Barrel‑leg je ideální způsob, jak posunout běžné džíny na další úroveň,“ říká kreativní ředitelka LA značka Agolde. A právě ona, spolu s dalšími módními domy jako Totême, Frame a Madewell, pomáhají tomuto architektonicky působivému střihu prorazit mezi širokou veřejnost.
Stylisté poukazují, že barrel denim je sám o sobě výrazný – nepotřebuje další dodatek. Zkuste ho proto kombinovat se strukturálně čistými prvky: sabí top, oversized košile, kožený bomber nebo minimalistický kabát a střih jako takový získá prostor zazářit. Elegantně vypadá i v přechodném stylu: třeba s mokasíny nebo loafers a jemným trikem – rám této módy je promyšlený, ale nenásilný.
Jednoduchost, která drží módu ve své dlani
Navzdory popularitě oversize siluet se slim džínsy vrací s grácií a disciplínou — trend, který přirozeně propojuje minimalistickou eleganci se stále dosažitelným nošením. V roce 2025 je vidět nový, pohodlnější přístup: džíny těsně přiléhají, ale nejsou příliš těsné, ideální kompromis mezi stylem a pohodou.
Experti z Vogue ho přetvořili do siluety připomínající cigarette střih: „užší než klasika, ale uvolněnější než dřívější skinny střihy… čisté linie, které prodlouží a přidávají rafinovaný vzhled“. Tento střih je jako šperk šatníku, subtilní, ale srafovaný. Stylové blogerky zdůrazňují jejich spojení s balerínkami, tak se špičatými podpatky, zkrátka ideál pro ležérně elegantní kontrast.
Tip pro styling: Nechte slim střih převzít hlavní roli v outfitu, zkombinujte ho s oversize sakem, dlouhým kabátem nebo teplým svetrem, který dodá objem nahoře. Výsledek? Štíhlá, vyvážená silueta s nádechem nenucené elegance.