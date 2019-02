Držte si klobouky: Sedmilhář Hašek žije a zachraňuje ČSSD

KOMENTÁŘ - Komentáře autor: Jaroslav Bican

Bývalý hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek se chce podílet na záchraně sociální demokracie. Poté, co Jiří Zimola pohořel jako statutární místopředseda, Hašek spolu s platformou Zachraňme ČSSD nabízí své zkušenosti a chtějí přispět k tomu, aby se sociální demokracie stala úspěšnou levicovou stranou. Mají ČSSD co nabídnout?

Spolu s blížícím se sjezdem sociální demokracie, který se koná 1. a 2. března v Hradci Králové, o sobě dala vědět nejen neformální diskuzní a programová platforma Zachraňme ČSSD, ale i bývalý jihomoravský hejtman a někdejší statutární místopředseda sociálních demokratů Michal Hašek. Ten se mimo jiné proslavil v minulosti tím, že urputně popíral konání tzv. lánské schůzky, aby následně přiznal, že se opravdu uskutečnila.

V posledních dnech se o něm mluvilo v souvislosti s tím, že ministr vnitra a předseda ČSSD Jan Hamáček žádal jeho jmenování do Legislativní rady vlády. Ministr spravedlnosti Jan Kněžínek návrh na jmenování Haška dokonce předložil na jednání vlády. Po vlně kritiky, kdy se proti němu ohradil otevřeným dopisem premiérovi třeba předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek, ho však Kněžínek zase stáhl.

Na bilanční tiskové konferenci názorové platformy Zachraňme ČSSD, která se konala více než rok od jejího založení minulý týden a na které její dosavadní nejviditelnější tvář Jiří Zimola vůbec nebyl (údajně vzhledem k jarním prázdninám, které v tu dobu zrovna zasáhly Jihočeský kraj), vystoupil jako první řečník právě Hašek.

Bývalý hejtman zdůraznil, že tiskovku svolali jednak jako bilanční, aby shrnuli to, čeho se platformě podařilo i nepodařilo dosáhnout, a také aby jasně ukázali, že platforma nadále existuje, žije a funguje a má plány pro své budoucí fungování uvnitř sociální demokracie.

"My nechceme sociální demokracii štěpit a rozdělovat, naopak chceme představit naše aktivity, které by měly spojovat sociální demokracii," uvedl Hašek a dodal: "Odmítáme nálepku nějakých černých ovcí, které univerzálně mohou za jakýkoli volební neúspěch ČSSD, a naopak se pokusíme přispět, aby ČSSD vstala jako fénix z popela a znovu do budoucna byla úspěšnou autentickou levicovou politickou stranou."

Balíčky od bratrů Slováků

Na svém facebookovém profilu Hašek následně doplnil, že chtějí, aby sociální demokracie usilovala o návrat tradičních voličů ČSSD a zároveň aby se snažila oslovit mladé voliče a městské voliče. Jak toho chce platforma dosáhnout? Po vzoru slovenského Směru-SD navrhuje přijít s prorodinným, proseniorským a protikrizovým balíčkem.

Někdejší statutární místopředseda sociálních demokratů tak opět hovoří o progresivním zdanění fyzických a právnických osob, sektorové dani či daňovém řešení vývozu kapitálu z České republiky, jehož součástí by podle něj měla být i motivace k reinvesticím u nás.

Vypadá to, že spolu s tím, jak se Zimola stáhl do pozadí a své ambice soustředí na Jihočeský kraj a krajské volby, které se konají příští rok, začal pro změnu vystrkovat růžky a hlásit se o slovo Hašek.

ČTĚTE TAKÉ: Až Zimola uloví bobříka mlčení

Zimolovi zřejmě došlo, že na přímý střet s Hamáčkem nemá ve straně dostatečnou podporu. A nejen to: svým působením coby statutární místopředseda a kritikou do vlastních řad sociální demokraty natolik popudil, že se do jisté míry stal přítěží i pro samotnou platformu Zachraňme ČSSD. Raději tak uvolnil místo Haškovi, který po něm, zdá se, převzal štafetu hlavního představitele platformy.

Bývalý jihomoravský hejtman volí jinou taktiku a tón než Zimola, když se vyjadřuje k aktuální situaci sociální demokracie. Dává najevo, že předseda Hamáček má v současné etapě, ve které se strana nachází, jasnou podporu i platformy Zachraňme ČSSD. Ani ona tak v tuto chvíli nepřichází s alternativou k Hamáčkovu vedení sociálních demokratů. Nikde ale není psáno, jak dlouho tahle etapa vydrží a co přijde po ní.

Matadoři a jejich zkušenosti k dispozici

Mezi Haškem a Hamáčkem zřejmě panuje dočasné příměří. Jinak by asi předseda ČSSD neměl potřebu tlačit Haška do Legislativní rady vlády, a ten by se zase nevyjadřoval tak smířlivě na Hamáčkovu adresu a neprojevoval by takovou snahu otupit ostří mezi platformou a dalšími proudy uvnitř sociální demokracie. Dokládá to i konání programového kulatého stolu různých názorových proudů uvnitř a kolem ČSSD, který se platforma rozhodla uspořádat a na nějž Hašek a spol. podle svých slov kromě Mladých sociálních demokratů pozvali třeba také Idealisty.cz nebo Oranžový klub.

Jediné, o čem Hašek v uplynulých dnech trochu mlžil, byla jeho případná kandidatura na řadového místopředsedu ČSSD na nadcházejícím sjezdu. Podle svého vyjádření v článku ze 7. února v Hospodářských novinách se měl v příštích dnech rozhodnout, zda bude kandidovat, a první, kdo se měl jeho rozhodnutí dozvědět, měl být Hamáček.

Na tiskové konferenci platformy 5. února Hašek pro změnu prohlásil: "Určitě vám tady dnes neoznámíme, že bych já nebo někdo z kolegů matadorů usiloval o nějaké funkce v sociální demokracii. My jsme si už funkcionaření užili dost a dost, ale chceme dávat naše názory, naše zkušenosti k dispozici těm, kteří povedou soc. dem., samozřejmě pokud o to budou stát." Také v rozhovoru pro Parlamentní listy z 11. února zopakoval, že na březnovém sjezdu nehodlá nikam kandidovat.

Je očividné, že Hašek zvažoval různé možnosti. I když nakonec do stranického vedení kandidovat nebude, neznamená to, že se on, Jiří Zimola a celá jejich platforma vzdá ambice nadále ovlivňovat směřování ČSSD. Naopak, Hašek a další by neradi, aby se na ně zapomnělo, proto připomínají, že tu stále jsou.

I když se může zdát, že se sociální demokracie mění a dostávají v ní prostor noví lidé z mladší generace, jako je Jana Maláčová a Tomáš Petříček, kteří se s velkou pravděpodobností oba po březnovém sjezdu stanou řadovými místopředsedy, strana jako taková zůstává z velké části stejná.

Kontinuita versus radikální změna

Dokladem toho je nejen platforma Zachraňme ČSSD, která prosazuje zájmy starých známých tváří a která slouží jako mocenská základna Haška, Zimoly, Zdeňka Škromacha a dalších. Příznačné je také to, že předsedou jihočeské sociální demokracie byl na konci ledna znovu zvolen Zimola, jehož politická kariéra tak zdaleka nekončí - naopak by rád zdejší ČSSD dovedl k vítězství v krajských volbách. V lednu se rovněž šéfem sociální demokracie v Plzeňském kraji opět stal Milan Chovanec.

Největší důkaz toho, že sociální demokraté sázejí spíš na kontinuitu než na radikální změnu, kterou by strana nutně potřebovala vzhledem k volebním výsledkům i průzkumům (podle toho nejnovějšího agentury Kantar CZ pro Českou televizi by získala pouhých pět procent), je pak to, že jejím předsedou i po sjezdu zřejmě zůstane Jan Hamáček.

Strategie, kterou představitelé ČSSD zmiňovali už v minulosti a která ožívá i nyní spolu s tím, jak se hovoří o posunu hnutí ANO doprava, spočívá v tom, že by sociální demokracie mohla těžit z toho, že by byla levicovou protiváhou Babišova hnutí. Na to zjevně sází i Haškova a Zimolova platforma se svými balíčky a daňovými změnami.

Nic z toho však nemusí fungovat, a to z jednoduchého důvodu: hnutí ANO je natolik hybridní a neuchopitelné, že jen levicovou či pravicovou politikou mu nelze čelit. Na to, uloupnout mu část voličů, zkrátka pouhá kritika zleva nebo zprava nestačí. Není bez zajímavosti, že nejlépe si ze všech uskupení hned po ANO vedou Piráti, kteří jsou minimálně zčásti stejný hybrid jako Babišovo hnutí.

Sociální demokracie se sice může snažit o autentickou levicovou politiku, jak navrhuje Hašek, ale dokud bude stranou starých struktur, bude pravděpodobně paběrkovat kolem pětiprocentní hranice. Stejně tak ODS se z toho nejhoršího vyhrabala ne proto, že by kritizovala hnutí ANO zprava, nýbrž protože se pokusila získat zpátky svoji důvěryhodnost a prodělala výraznou personální obměnu. I její růst preferencí však naráží na své limity, protože navzdory změnám stále zůstává příliš zajetá ve starých kolejí. Ovšem ČSSD je na tom výrazně hůř.