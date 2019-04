Když křesťané pálí knihy: Co jim vadí na Harrym Potterovi?

MAGAZÍN - Magazín autor: Václav Štefan

Je Harry Potter nebezpečnou literaturou, která je proti křesťanství a zaslouží si být spálena? Propagují příběhy o mladém kouzelníkovi satanismus a čarodějnictví? Dostanou se kvůli jejich čtení miliony dětí do pekla? A co na to Vatikán?

Mnoho nemilé pozornosti si v posledních dnech vysloužili katoličtí kněží a věřící ze severopolského města Koszalin. Pustili se totiž do něčeho, co by málokdo v 21. století čekal - veřejného pálení "problematických" knih a dalších "nepřijatelných" předmětů.

V ohni ale neskončily žádné proticírkevní a satanistické texty, jak by člověk na první dobrou hádal, ale na hranici shořela převážně fantasy literatura pro mládež, jako například Harry Potter. Vedle světoznámého příběhu o mladém kouzelníkovi od J. K. Rowlingové pak byla v Koszalinu spálena třeba také známá upíří sága Stmívání od Stephenie Meyerové nebo knihy ze série Škola noci od spisovatelky P. C. Castové a její dcery Kristin.

Společně se západním fantasy, které kněží viní třeba z indoktrinace mládeže okultismem, pak při této absurdní akci vzplály rovněž věci spojené s africkou a asijskou kulturou. Například kniha pojednávající o čínském učení feng-šuej, dřevěná africká maska, keramické sošky slonů, nebo dokonce dětský růžový deštník s japonskou kočičkou Hello Kitty. Prý opět proto, že se jedná o talismany spojené s magií a okultismem. To by se asi ještě dalo chápat u různých tradičních sošek, ale jaký oslí můstek se musí vytvořit, aby se okultismus spojil s kreslenou postavičku roztomilé kočičky ze 70. let, je jen těžko představitelné.

Nikdo nečeká polskou inkvizici

Poslední březnovou neděli se na svém facebooku fotkami z akce pochlubila místní nadace SMS z nebe. Na snímcích je vidět, jak kněží s ministranty v kostele shromažďují inkriminované věci, které jim měli donést sami věřící, a následně je přenášejí na ohniště mezi panelovými domy a hromadně pálí. Sérii fotek pak nadace doplnila například o citát ze Starého zákona: "Sochy jejich bohů spal. Nesmíš zatoužit po stříbru ani zlatu, které je na nich. Neber si je, abys neupadl do léčky. Pro Hospodina, tvého Boha, je to ohavnost!" Což si evidentně vyložili až fanaticky doslova.

Fotky se následně na sociálních sítích staly těžce virálními. V pondělí pak titulky o "kněžích pálících Harryho Pottera" obletěly světová i česká média, což vzhledem k tomu, že bylo 1. dubna, působilo jako klasické smyšlené aprílové články. Na facebookovém profilu nadace SMS z nebes se pak objevila spousta pochopitelných rozhořčených reakcí kritizujících zpátečnictví a fundamentalismus tamních kněží.

Mnoho uživatelů ve spojení s akcí připomínalo například nacistické pálení "nepřijatelných" knih, nebo známý citát německého spisovatele Heinricha Heineho: "Tam, kde se pálí knihy, posléze se upalují lidé." Nadace nakonec během úterý sérii fotek ze svého facebooku smazala a hlavní iniciátor akce se omluvil. Událost odsoudil i polský primas.

Hony na mladého čaroděje

Není to ostatně poprvé, kdy se fantasy literatura dostala do střetu se zapálenými věřícími, kteří za ní místo fiktivních pohádek pro odrostlejší děti a dospělé paranoidně vidí skrytého satana a plíživou propagaci skutečného čarodějnictví. V České republice, kde nejsme naštěstí příliš zvyklí na řádění zaslepených náboženských fanatiků, je to až nepředstavitelné, ale například historie náboženských sporů kolem knižní série o Harrym Potterovi je opravdu až znepokojivě bohatá.

Nyní to ani nebylo poprvé, kdy knihy o mladém čaroději skončily v ohni. Do jejich pálení se například již v roce 2001 pustila ve velkém evangelická církev Alamogordo Christ Community Church v Novém Mexiku a v popel se obrátily stovky výtisků. Šéf církve Jack Brock tehdy prohlásil, že Harry Potter nabádá děti ke studování temné magie, ač přiznal, že sám nikdy žádný z příběhů ani nečetl. Knihy J. K. Rowlingové pak veřejně pálili i třeba pravoslavní Rusové v Moskvě.

Náboženské haló kolem Harryho Pottera se pochopitelně stalo i terčem řady vtipů. Známý satirický server The Onion tak například v roce 2000 vydal parodický článek o tom, jak fantasy série obrací malé děti k satanismu, kde je například fiktivní citace satanistického kněze, který říká: "Harry je pro nás hotový boží dar." Na článek následně naletěla řada fundamentalistů a mezi fanatickými křesťany byl sdílen jako důkaz, že Harry Potter je nebezpečná kniha. Na věc reagoval také populární seriál Simpsonovi, kde Homerův silně nábožensky založený soused Ned Flanders knihu spálí v krbu.

Odmítači Harryho Pottera, především z řad amerických evangelíků, často knihy spojují také s novopohanským náboženským hnutím Wicca. Úsměvné pak je, že na základě toho se křesťanští aktivisté v USA snažili knihy o Harrym Potterovi dostat ze státních škol, protože čtení náboženských knih je zde v rozporu s odlukou církví od státu. Pochopitelně nikdy neuspěli.

V rámci fundamentalistického boje proti Harrymu Potterovi je pak také svou bizarností zajímavý křesťanský komiks od evangelické společnosti Chick Publications Nervózní čarodějka, ve kterém je řečeno, že "knihy o Potterovi otevírají bránu, která přivede nespočetné miliony dětí do pekla".

Ne vždy se ale jedná o útoky od prakticky neznámých řadových věřících a kněží. Zneklidňující slova na účet fiktivních příběhů Harryho Pottera v minulosti zazněla i z vyšších církevních míst.

V roce 2003 tak například bývalý papež Benedikt XVI. (tehdy ještě jako kardinál Joseph Ratzinger ve funkci prefekta Kongregace pro nauku víry) obdržel od německé katolické socioložky Gabriele Kubyové její kritický text Harry Potter, dobro či zlo. Za ten jí následně v dopise poděkoval slovy: "Díky za vaši poučnou knihu. Vrhla jste světlo na Harryho Pottera, protože existují jemné svody, které působí bez povšimnutí, a to má hluboký dopad na rozklad křesťanství v duši ještě předtím, než se může správně rozvinout."

Šlo ovšem pochopitelně o soukromou korespondenci, nikoliv o oficiální prohlášení. A není ani jisté, zda psal dopis skutečně sám Ratzinger, nebo jiní členové kongregace, a prefekt pouze dodal svůj podpis.

Jinak je třeba říct, že přímo z Vatikánu na Harryho Pottera často zaznívala spíše chvála. Na konferenci k dokumentu "Ježíš Kristus, pramen živé vody. Křesťanská reflexe New Age" v roce 2003 se knih zastal například kněz Peter Fleetwood, bývalý člen Papežské rady pro kulturu, když prohlásil, že Harry Potter není pro katolíky žádný problém, a Rowlingovou naopak pochválil za to, že její knihy pomáhají dětem srozumitelně rozlišovat mezi dobrem a zlem. Filmové adaptace Harryho Pottera pak opakovaně chválil i vatikánský list L'Osservatore Romano.

Z mediálně známějších náboženských představitelů se pak do Harryho Pottera opřel také kontroverzní rakouský katolický kněz Gerhard Wagner. Mnozí si ho mohou pamatovat třeba jako muže, který v roce 2005 prohlásil hurikán Katrina za boží trest vůči hříšnému městu New Orleans. O potterovské sérii rovněž prohlašoval, že se jedná o bránu k okultismu a satanismu, a nechal se například slyšet, že "knihy se bouří proti Bohu a jsou v nich příklady zaklínadel, rituálů a jiného, a to povzbuzuje čarování a pomstu".

Místy tak asi skutečně doslova platí známá slova z písničky od kapely Lucie - "Středověk neskončil, středověk trvá".