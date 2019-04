Kardinál Duka přiznal: Duchovní páchal sexuální zneužívání, na kněze neměl být vůbec vysvěcen

MAGAZÍN - Magazín autor: red

Dominik Duka poprvé otevřeně přiznal, že duchovní, který byl vysvěcen na kněze v době, kdy byl dnešní kardinál představeným dominikánského řádu, se dopouštěl sexuálního zneužívání. Ze zpětného pohledu Duka přiznává i to, že pachatel vůbec neměl být na kněze vysvěcen, píše Robert Břešťan na webu Hlídací pes.

"Bohužel poté, co klášter jako vysvěcený kněz opustil a odešel působit do farnosti, tak se tam začal dopouštět sexuálního zneužívání. Jakmile se o tom další provinciál Alvarez Kodeda dozvěděl, zahájil proces, který vedl k ukončení jeho působení," odpověděl na dotaz HlídacíPes.org Duka.

Ze svědectví muže, který byl podle svých slov daným duchovním zneužíván mezi lety 1991 – 1994 (tedy od svých 16 do 19 let), však plyne, že zneužívání začalo už dříve – v klášteru dominikánů v Praze.

Je to každopádně poprvé, co kardinál a arcibiskup Duka veřejně připustil, že se konkrétní kněz J.H. sexuálního zneužívání dopouštěl.

Totožnost již zemřelého kněze redakce zná, i s ohledem na oběti zneužívání, které chtějí zůstat v anonymitě, jeho celé jméno zveřejňovat nebude.

Zpětně vzato bohužel...

"V podstatě jsem se toho neúčastnil, ležel jsem na břiše a ta osoba se ukájela nade mnou. Ten člověk se pokusil o velice bolestivý anální sex," říká o jednom z traumatizujících zážitků muž, který se rozhodl v kontaktu s médii používat zkratku pan P.

Když se odhodlal a v roce 1994 své zneužívání Dominiku Dukovi, tehdy provinciálovi řádu, oznámil, předvolal si Duka obě strany; věc uzavřel s tím, že jde o tvrzení proti tvrzení.

Pan P. musel nedlouho na to klášter, kde bydlel jako student konzervatoře, opustit – poté, co měl milostný vztah s jedním z noviců. I když s případem sexuálního zneužívání tato epizoda nijak nesouvisí, Dominik Duka dnes vysvětluje, že právě to v jeho očích panu P. i jeho předchozímu svědectví značně přitížilo.

"Bohužel jeho svědectví bylo do značné míry v mých očích provinciála znehodnoceno proviněním, kvůli kterému musel z klášterního ubytování okamžitě odejít společně s kandidátem, s nímž se ho dopustil," tvrdí Duka.

Naopak jáhen (v katolické církvi jde o předstupeň kněžství, pozn. red.), jehož pan P. označil za pachatele opakovaného zneužívání, se krátce poté dočkal vysvěcení na kněze. Z pozice tehdejšího představeného řádu musel toto svěcení odsouhlasit právě Dominik Duka.

"Ze zpětného pohledu je zřejmé, že ke svěcení jáhna, který byl obviněn ze zneužívání, nemělo dojít," říká dnes Duka s odstupem 25 let pro HlídacíPes.org. Zároveň tím mezi řádky připouští, že v době, kdy byl provinciálem, v řádu dominikánů existoval reálný problém.

To ostatně potvrzuje i kněz Benedikt Mohelník, mezi lety 2006 – 2018 další provinciál dominikánského řádu. Případ se totiž znovu otevřel v roce 2004. Na případ sexuálního zneužívání upozornil jiný svědek, který za pachatele též označil kněze J.H. "Vyšetřovalo se to, díky tomu jsme přišli na to, že další případy sahají až do 90. let," shrnuje Mohelník.

Můj nástupce měl výhodu

Tehdejší provinciál Alvarez Kodeda spustil takzvaný kanonický proces a případ začali dominikáni interně vyšetřovat. Obviněný kněz byl v rámci předběžného opatření zbaven výkonu kněžské služby a informace putovaly i do Říma.

Podle Duky měl ale jeho nástupce mnohem lepší pozici a k dispozici měl i více svědectví. "K rychlému spuštění kanonického procesu v roce 2004 vedla řada několika svědectví. Díky nim měl provinciál Kodeda více informací a mohl rozhodnout rychle, byl v lehčí situaci než jsem byl já jako provinciál o více než deset let dříve, kdy to bylo pouze slovo proti slovu a přísaha proti přísaze," hájí se Duka.

Při interním církevním šetření, které zahájili dominikáni, se ukázalo, že případů i pachatelů bylo více. Konkrétní kněz J. H. však zemřel v roce 2007 ještě před skončením soudu.

O dalším případu se dominikáni dozvěděli o něco později. "Ještě o dalším případu jsem se jako provinciál dozvěděl já v roce 2007 nebo 2008. V té době už ale byl i onen druhý kněz asi tři roky po smrti," říká Benedikt Mohelník. Jde o jiného kněze, s iniciálami S.G. Ani tím ale výčet nekončí.

"Máme důvod podezřívat asi šest pachatelů z řad dominikánů, jedná se o sexuální delikty z období devadesátých a začátku nultých let. Tyto odsouzeníhodné činy se v naprosté většině případů týkaly osob starších osmnácti let. To však nikterak nezlehčuje jejich závažnost, protože šlo o zneužití duchovní moci a nadřazeného postavení kněze. V jednom případě byla oběť mladší patnácti let," napsal ve veřejném prohlášení dnešní provinciál dominikánů Lukáš Jan Fošum.

Robert Břešťan pro Ústav nezávislé žurnalistiky