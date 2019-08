Sešívaní jsou blízko milionům, děsí je však 19 let staré vzpomínky

MAGAZÍN - Magazín autor: Petr Sobol

Vysněná meta je na dosah. Fotbalisté Slavie zvládli úvodní zápas play-off o postup do Ligy mistrů na půdě rumunské Kluže a k cestě do milionářské soutěže jim zbývá udělat poslední krok. Ten ale často bývá nejtěžší, o čemž v Edenu už něco vědí.

Sešívaní zvládli úterní zápas na jedničku. V Kluži díky krásné brance Lukáše Masopusta vyhráli 1:0 a před domácí odvetou mají ideální výchozí pozici. K postupu do hlavní fáze soutěže jim doma bude stačit i remíza.

Ve slávistické obci zavládla velká euforie, kouč Jindřich Trpišovský ale nadšení krotí. "Že jsme blízko postupu? Vůbec. Bude to strašně těžké. Kluž hraje výborně venku, jsou tam silnější než doma, takže šance vidím zhruba stejné jako před prvním zápasem. Odvetu rozhodne mentální rozpoložení," uvedl třiačtyřicetiletý trenér.

Slavia se musí mít na pozoru, vždyť Kluž dala čtyři góly na půdě Celticu a dvakrát se trefila i na hřišti Maccabi Tel Aviv. Pražská odveta tak za týden nabídne velké drama, v němž půjde o hodně. Tým, který postoupí do hlavní fáze Ligy mistrů, automaticky získá prémii ve výši 393 milionů korun a další miliony bude moct vybojovat v základní skupině. Pro příklad se stačí podívat na plzeňskou Viktorku, která si loni v soutěži přišla na rekordních 770 milionů korun.

Sešívaní si dosud zahráli v hlavní fázi soutěže jednou. V sezoně 2007/08 se ve skupině utkali se Sevillou, Steauou Bukurešť a Arsenalem. Svěřenci trenéra Karla Jarolíma tehdy získali pět bodů a ze třetího místa skupiny se přesunuli do tehdejšího Poháru UEFA.

Od té doby se hráči Slavie pokoušeli o postup do skupiny Ligy mistrů ještě čtyřikrát, pokaždé ale neúspěšně. Postupně nestačili na Fiorentinu, Tiraspol, APOEL Nikósii a před rokem vypadli po domácí remíze 1:1 a venkovní porážce 0:2 s Dynamem Kyjev. "Největší pozitivum je, že když se dvojzápas sečte, ani v jednom utkání jsme nebyli horším týmem. V některých fázích jsme i dominovali," uvedl před rokem trenér Trpišovský. Dále šel ale ukrajinský tým.

Zpackaná odveta

Nyní jsou šance Slavie výrazně vyšší, jednogólový náskok jim dává velkou naději. V Edenu se však mají na pozoru, všem se totiž ihned vybavily 19 let staré vzpomínky. Tehdy sešívaní hráli proti Šachtaru Doněck, na jehož půdě také vyhráli 1:0. Jediný gól zápasu dal Ivo Ulich.

V domácí odvetě slávisté nijak nedominovali a díky brankáři Radku Černému přečkali několik velkých šancí soupeře. Červenobílí byli pár vteřin od historického postupu, jenže v 90. minutě si hrdina Černý vybral slabší chvilku a Andrij Vorobjej poslal zápas do prodloužení. V tom domácí kolaps pokračoval, po sedmi minutách otočil skóre na 2:1 Serhij Atelkin a Slavia už na jeho branku nedokázala zareagovat. Z postupu se tak radoval Šachtar.

"V prodloužení jsme věřili, že si postup vybojujeme v penaltovém rozstřelu, ale přišla fatální chyba hráče, jenž do té doby hrál výborný zápas," poukázal trenér Cipro na minelu Libora Kollera, kterou hráči Doněcku nekompromisně potrestali. "Problémem tohoto mužstva je, že nezvládá důležité zápasy," kritizoval ještě Cipro své svěřence.

Jak se však v dalších letech ukázalo, klíčové bitvy o postup do Ligy mistrů dlouho nezvládali ani další hráči, kteří nosili sešívaný dres. Slávisté si o rok později vylámali zuby na Panathinaikosu, poté nestačili ani na Celtu Vigo a Anderlecht.

Postupové prokletí hráči Slavie prolomili před dvanácti lety, kdy díky dvěma gólům Stanislava Vlčka z domácí odvety přešli přes Ajax. "Nikdy jsem nic podobného nezažil. Tolikrát mi to v takových šancích nevyšlo a ten večer se mi to povedlo hned dvakrát. Byla to nádhera, na euforii po zápase budu vzpomínat celý život. A bylo o to hezčí, že na to všechno slávisté tak dlouho čekali," vzpomíná Vlček, jenž je v současné době vedoucím slávistického týmu.

Od té doby všichni fanoušci Slavie čekají na Ligu mistrů marně. Z dosavadních deseti pokusů sešívaní vybojovali jediný postup, teď však mají velkou naději - nejslavnější klubová soutěž je už hodně blízko.