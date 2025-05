V Albertu jedou slevy šílenců, prodavači sotva stíhají doplňovat zlevněné věci na pulty

7. 5. 2025 – 6:11 | Magazín | Alexej Chundryl

Hledáte kvalitu, chuť a rozumnou cenu? Albert tento týden trefil do černého. Akce na máslo a další luxusní i základní potraviny.

Slevy v akci v Albertu vás přesvědčí, že i v běžném supermarketu se dá nakoupit jako pro gurmána – a bez utrpení peněženky.

Máslo levnější než kdy dřív

Když máslo zlevní, pozná to každá domácnost. A právě teď nabízí Albert kvalitní máslo za cenu, která se dlouho neviděla. Ať už pečete, vaříte nebo si jen rádi namažete pořádnou vrstvu na čerstvý chléb, máslo je základ. V Albertu nyní koupíte klasické máslo 82 % tuku ve výhodném balení, ideální jak na každodenní použití, tak i na zamražení do zásoby. A v době, kdy ceny potravin často rostou, potěší každá sleva – zejména na tak klíčový produkt.

Lindt Lindor: Čokoládový sen pro každého

Jednou za čas si každý zaslouží malou luxusní odměnu – a co je lepší než ikonické pralinky Lindt Lindor? Tyto hebké čokoládové kuličky s krémovou náplní teď najdete v Albertu za výhodnou cenu. Nabídka zahrnuje více variant, takže si přijdou na své jak milovníci mléčné klasiky, tak ti, kteří preferují intenzivní hořkou čokoládu. Ideální jako dárek, ale upřímně – možná je všechny sníte sami. A kdo by vám to měl za zlé?

Bratwursty z Alberta: Chuť Německa na českém talíři

Grilování, rychlý oběd nebo večeře pro celou rodinu? Bratwursty z vlastní řady Albert vás mile překvapí. Masité, šťavnaté a dochucené přesně tak akorát. Stačí pár minut na pánvi nebo na grilu a máte hotovo. Ať už k nim přidáte hořčici, zelí nebo je vsadíte do housky, kvalita a chuť vás nezklame. A dobrá zpráva? Cena je teď příznivější než jindy.

Vepřová kýta: Královna české kuchyně

Vepřová kýta patří mezi stálice české kuchyně – a teď ji v Albertu koupíte za skvělou cenu. Šťavnaté, kvalitní maso je ideální na pečení, dušení i grilování. Využijete ji jak na klasickou svíčkovou, tak na modernější recepty, třeba na vietnamské bun bo nam bo nebo asijské stir-fry. Díky slevě si můžete dovolit větší kus – a třeba i připravit jídlo na více dní nebo pro více hostů.

Tip na závěr: Kvalita se nemusí schovávat za cenou

Albert ukazuje, že kombinace značkové kvality, výhodných cen a poctivých vlastních produktů není jen marketingový trik. Každý ze zmíněných produktů má co nabídnout – a právě teď se vyplatí si pro ně zajít. Ať už hledáte základní suroviny jako máslo a maso, nebo si chcete dopřát něco navíc v podobě Lindt čokolády, z aktuální akční nabídky Albertu si vybere opravdu každý.