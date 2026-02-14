Trenér hokejistů Rulík: Musíme brát vítězství, bylo důležité zůstat v klidu
14. 2. 2026 – 0:29 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Kouč českých hokejistů Radim Rulík byl po výhře nad Francií 6:3 rád, že jeho svěřenci nakonec zvládli roli favorita a připsali si na olympijském turnaji v Miláně první bodový zisk.
Výpadek na začátku druhé třetiny, kdy Francouzi rychle otočili skóre z 0:2 na 3:2, přisoudil v rozhovoru s novináři české mentalitě, ale nebral ho na lehkou váhu.
"Takové zápasy někdy jsou… Musíme brát vítězství, Švýcaři je porazili 4:0, taky jim nijak nenasypali, hráli s nimi rovnocenně. Takové týmy se vzepnou k výkonům, že hrají na hranici sebeobětování. V momentě, kdy povolíme, jsou soupeři schopní to okamžitě využít," citoval Rulíka server hokej.cz.
Výpadek však národní tým dokázal rychle napravit a ještě do konce druhé části převážil misky vah dvěma trefami opět na svoji stranu. "Od půlky druhé třetiny jsme se naštěstí vrátili zpátky do hry. Určitě je to poučení. Proti těžším soupeřům by se nám tohle asi nestalo, ale projevila se trochu naše česká mentalita," míní Rulík.
A našel ještě jeden důvod. "Nešly nám nohy. I když jsme se tomu chtěli vyhnout a měli jsme dobrý vstup do zápasu. Druhá třetina bývá nebezpečná, chceme vždy stíhat střídat za hry, ale nešly nám nohy a Francouzi nás za to potrestali," doplnil.
Důležité podle něho bylo zůstat v klidu. "Nijak jsem nenadával. Mužstvu jsem věřil, že má na to, aby zápas otočilo. Do třetí třetiny jsme pak vstoupili mnohem lépe," připomněl Rulík dva rychlé údery zkraje závěrečné dvacetiminutovky, díky nimž Češi odskočili do tříbrankového vedení. "Nebyla to ale dobrá vizitka. Všichni si uvědomovali, co hrozí," dodal ještě k nepovedené pasáži.
Potěšilo ho naopak, že po přeskupení útoků oproti zahajovací sestavě pro duel s Kanadou, se dokázala gólově prosadit každá formace. "Takhle bychom chtěli, aby se prosazovala každá lajna. Chceme mít čtyři formace, které jsou všestranné. Aby se nespoléhalo na jednu formaci, ale aby mohl dát gól kdokoliv. Nejsou tady dané nějaké defenzivní úkoly. Ano, někdo je na oslabení, někdo na přesilovku. Jinak ale neděláme rozdíly," uvedl Rulík.
Mužstvo může stále pomýšlet na přímý postup do čtvrtfinále, který si zajistí vítěz každé ze tří základních skupin a nejlepší z týmů ze druhých míst. "My hlavně koukáme na to, abychom se zlepšili tam, kde si řekneme," podotkl Rulík. "Chtěli bychom neustále zlepšovat náš výkon. Se Švýcary chceme jednoznačně výhru, je to podobný tým jako my. Čeká nás velice silný soupeř," řekl Rulík, jehož svěřence čeká souboj s vicemistry světa v neděli od 12:10.
Šedesátiletý kouč, který v roce 2024 dovedl mužstvo ke zlatu na domácím mistrovství světa, ocenil i rychlobruslaře Metoděje Jílka, nového olympijského vítěze v závodě na 10 kilometrů. "Ohromná gratulace! Když byl smutný po závodu na 5000 metrů, byl jsem strašně překvapený, že se vůbec neraduje ze stříbra. Teď si to vynahradil. Mít z olympiády zlato a stříbro je neskutečné. Je neuvěřitelné, že Martina Sáblíková vozila medaile a teď je vozí Metoděj Jílek. Vážně obrovská gratulace," vzkázal na dálku Rulík.