Kvíz, na kterém ztroskotali i vysokoškoláci: Poznáte význam těchto 10 českých slov?
11. 2. 2026 – 18:28 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Čeština je nádherný jazyk. Bohatý, hravý, někdy krutě přesný – a občas nečekaně zapomenutý. Zatímco dnes bez váhání používáme anglicismy, některá původní česká slova tiše mizí ze slovníků i z běžné řeči. Poznáte jejich význam, nebo byste se v rozhovoru našich předků úplně ztratili
Stačí otevřít starou kroniku, divadelní hru z 19. století nebo si poslechnout vyprávění prarodičů a člověk najednou tápe. Slova, která byla kdysi běžná, dnes znějí téměř cize. Čeština přitom patří mezi nejbohatší slovanské jazyky a její historická vrstva je plná výrazů, které mají přesný význam, barvu i atmosféru doby. Tento kvíz není jen testem slovní zásoby. Je malým návratem do času, kdy se nechodilo do vězení, ale do šatlavy, kdy pole neleželo ladem, nýbrž na úhoru, a kdy veřejná ostuda měla podobu skutečného pranýře.
Tak co, troufnete si? I bez pomocí internetu?