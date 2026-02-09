Ester Ledecká v Livignu ukázala lidskou tvář pod neúnosným tlakem
9. 2. 2026 – 17:38 | Zpravodajství | Jana Szkrobiszová
Ester Ledecká poprvé od roku 2017 poznala hořkost porážky na velkém snowboardovém šampionátu. Její cesta za olympijskou obhajobou skončila v čtvrtfinále, kde ji o pouhých šest setin sekundy vyřadila Rakušanka Sabine Payerová.
V slzách pak jedna z největších hvězd českého sportu odkryla, pod jakým obrovským tlakem veřejnosti a médií se dlouhodobě nachází, zatímco pomyslné žezlo v Livignu nečekaně převzala její zlatá krajanka Zuzana Maděrová.
Páté místo v Livignu skončilo slzami
Livigno mělo být místem dalšího suverénního triumfu „Snowboardové královny“. Místo toho se však stalo dějištěm jednoho z nejemotivnějších momentů její kariéry. Ester Ledecká po chybě na startu vypadla z bojů o medaile a obsadila konečné páté místo. Ačkoliv se od ní automaticky čekalo zlato, fanoušci v cíli místo zklamání skandovali její jméno. Šampionku, která dosud neúspěchy i napětí maskovala humorem a hláškami o „přáteláčku“, tento projev náklonnosti definitivně zlomil a vyvolal upřímný, bolestivý pláč.
Konec neporazitelnosti a tíha očekávání
Ledecká byla léta zvyklá vyhrávat. Od roku 2017 v této disciplíně na velkých akcích nenašla přemožitelku, ale v Itálii se do její dokonalosti vloudila chyba. „Udělala jsem chybu,“ přiznala bez vytáček a odmítla se vymlouvat na trať či podmínky. Po vyřazení si musela vzít dvacet minut v ústraní, aby zpracovala první emoce, než předstoupila před desítky novinářů. V následných rozhovorech se neustále omlouvala – týmu, fanouškům i prezidentu Petru Pavlovi, který její jízdě přihlížel přímo v hledišti.
Za úspěchy přichází obrovská očekávání
Právě v těchto momentech vyplula na povrch realita, kterou fanoušci přes záři zlatých medailí často nevidí. „Spousta lidí si neuvědomuje, jak je ten tlak obrovský. Po všech medailích je výrazně vyšší od médií i od veřejnosti,“ přiznala Ledecká. Přiznala dokonce, že jí před závody píší lidé, kteří se jí neozvali od minulé olympiády, což jen stupňuje pocit zodpovědnosti vůči okolí. Přestože její rodina a tým dělají maximum pro její komfort, Ester cítila potřebu jim vše vracet výsledky, a proto ji páté místo tak zasáhlo.
Střídání stráží a nová naděje na lyžích
Paradoxem dne se stalo, že zatímco jedna česká hvězda prožívala sportovní tragédii, druhá se zrodila. Zuzana Maděrová, která dosud nevyhrála ani závod Světového poháru, šokovala svět a dojela si pro olympijské zlato. Ledecká, i přes svůj hluboký smutek, dokázala své nástupkyni okamžitě pogratulovat a vyjádřit radost nad jejím úspěchem. Ukázala tím, že i když prohrála závod, jako osobnost vnitřně vyrostla a dokáže unést porážku s nesmírnou grácií.
Zklamání střídá nová šance. Ledecká se chystá na super-G
Pro Ester Ledeckou však italské hry nekončí. I když kvůli snowboardu musela obětovat sjezd, stále má před sebou svou druhou silnou disciplínu. Šanci na reparát a další olympijskou medaili bude mít už ve čtvrtek v super-G na lyžích. Přestože se tentokrát nebude řadit mezi největší favoritky, její schopnost oklepat se z neúspěchu a bojovat dál z ní stále dělá mimořádnou sportovkyni, která může v Cortině znovu překvapit. Jak sama naznačila, tento bolestivý zážitek ji může do budoucna udělat ještě silnější.