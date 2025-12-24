Bramborový salát se salámem nebo bez něj? Jedna otázka, která každé Vánoce rozdělí Česko
24. 12. 2025 – 8:30 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Stačí jedna věta při přípravě salátu ke štědrovečernímu stolu a atmosféra se může během okamžiku změnit. Kdo by řekl, že právě ingredience do bramborového salátu dokážou rozpoutat takovou debatu? A jak to máte vy – se salámem, nebo bez něj?
Bramborový salát není jen příloha. Je to rodinný rituál, vzpomínka na dětství a test toho, odkud pocházíte. Protože tahle otázka není o chuti. Je o tradici. A hlavně o tom, jakou roli má salát na talíři.
Když vládne řízek: proč má být salát bez masa
V tradiční české kuchyni měl bramborový salát jasně dané místo – jako příloha k masu, nejčastěji ke smaženému řízku. Tahle kombinace se v domácnostech masově ustálila po druhé světové válce, kdy se začala formovat dnešní podoba štědrovečerní večeře.
Starší kuchařky i gastronomické normy (například recepty Marie Janků-Sandtnerové nebo pozdější normy ČSN) pracují s jednoduchým principem:
- maso patří na talíř jako hlavní chod,
- salát má maso doplnit, ne ho nahrazovat.
Z tohoto pohledu je salám v salátu zbytečný – zdvojuje masovou složku, zatěžuje chuť i trávení a konkuruje řízku, který má být hvězdou večera. Proto pro mnoho lidí platí jednoduché pravidlo: Je-li řízek, salát musí být bez masa.
Když salát nahrazuje hlavní chod: tady přichází salám
Jenže česká realita nebyla vždy učebnicová. Ne každá domácnost měla řízky. A už vůbec ne každý den.
V 70. a 80. letech se bramborový salát často jedl jako samostatné jídlo – na Štědrý den přes den, mezi svátky nebo ve dnech, kdy se nesmažilo. A právě tehdy se do něj začal přidávat salám.
Podle etnologů a pamětníků české kuchyně šlo o praktické řešení:
- salám byl dostupnější než maso,
- vydržel déle,
- zasytí,
- a udělal ze salátu plnohodnotné jídlo.
Důležité je jedno: salám v salátu není původní tradice, ale domácí adaptace. Vznikl z potřeby, ne z receptu.
A co kapr? Tady se rozhoduje definitivně
Jakmile se na talíři objeví kapr, pravidla se zpřísňují. Zatímco u řízku se o salámu v bramborovém salátu ještě vede debata, u kapra má většina domácností jasno.
Kapr je chuťově výrazný, specifický a tradiční. A právě proto k němu patří lehčí bramborový salát bez masa, který rybu nepřebíjí, ale doplňuje. Přidání salámu by v tomto případě znamenalo narušení rovnováhy chutí – a pro mnoho lidí i porušení sváteční tradice.
Historicky se navíc kapr na štědrovečerní tabuli objevoval jako hlavní a často jediné maso. Bramborový salát měl zůstat přílohou, která rybu podpoří, nikoli konkuruje. Proto se u kapra salám do salátu prakticky neprosadil – nebyl k tomu důvod ani chuťový prostor.
Jinými slovy: Kapr = salát bez salámu. A právě tady se shodnou i domácnosti, které se jinak v názoru na salát rozcházejí.
Co na to výživa a dnešní odborníci
Moderní výživoví poradci dnes upozorňují hlavně na množství a kvalitu. Neřeší se tolik ano či ne, ale kolik a jaký.
- průmyslově zpracované salámy - více soli, tuku a aditiv
- kvalitní šunka nebo libový salám - menší zátěž
Z nutričního hlediska dává smysl buď:
- řízek + salát bez masa,
- nebo salát se salámem jako hlavní chod, ale bez další masové přílohy.
Kombinace řízku a salátu plného salámu už patří spíš do kategorie svátečních excesů než tradice.
Tak kdo má pravdu?
Obě strany. Protože každá vychází z jiného pojetí jídla.
- Máte na talíři řízek? - salát bez salámu
- Jíte salát samotný? - salám dává smysl
A právě proto se o tom v českých domácnostech hádáme dodnes. Nejde jen o ingredienci. Jde o chuť, vzpomínky a osobní volbu. Každý si vybírá to, co mu chutná nejvíc, protože ten „nejlepší“ bramborový salát máme většinou zažitý už od dětství. Ať byl se salámem, nebo bez něj, s úctou ho připravujeme přesně tak, jak nás to naučili rodiče – a oni zase ti jejich.
A to je důvod, proč se otázka „Bramborový salát se salámem nebo bez něj?“ nikdy nevyřeší jednou provždy.