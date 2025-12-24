Dnes je středa 24. prosince 2025., Svátek má Adam a Eva
Bramborový salát se salámem nebo bez něj? Jedna otázka, která každé Vánoce rozdělí Česko

24. 12. 2025 – 8:30 | Magazín | Jana Szkrobiszová

zdroj: Freepik.com
Stačí jedna věta při přípravě salátu ke štědrovečernímu stolu a atmosféra se může během okamžiku změnit. Kdo by řekl, že právě ingredience do bramborového salátu dokážou rozpoutat takovou debatu? A jak to máte vy – se salámem, nebo bez něj?

Bramborový salát není jen příloha. Je to rodinný rituál, vzpomínka na dětství a test toho, odkud pocházíte. Protože tahle otázka není o chuti. Je o tradici. A hlavně o tom, jakou roli má salát na talíři.

fried-sliced-weiner-schnitzel-wooden-board-with-herbs-black-background-top-view zdroj: Freepik.com

Když vládne řízek: proč má být salát bez masa

V tradiční české kuchyni měl bramborový salát jasně dané místo – jako příloha k masu, nejčastěji ke smaženému řízku. Tahle kombinace se v domácnostech masově ustálila po druhé světové válce, kdy se začala formovat dnešní podoba štědrovečerní večeře.

Starší kuchařky i gastronomické normy (například recepty Marie Janků-Sandtnerové nebo pozdější normy ČSN) pracují s jednoduchým principem:

  • maso patří na talíř jako hlavní chod,
  • salát má maso doplnit, ne ho nahrazovat.

Z tohoto pohledu je salám v salátu zbytečnýzdvojuje masovou složku, zatěžuje chuť i trávení a konkuruje řízku, který má být hvězdou večera. Proto pro mnoho lidí platí jednoduché pravidlo: Je-li řízek, salát musí být bez masa.

Když salát nahrazuje hlavní chod: tady přichází salám

Jenže česká realita nebyla vždy učebnicová. Ne každá domácnost měla řízky. A už vůbec ne každý den.

V 70. a 80. letech se bramborový salát často jedl jako samostatné jídlo – na Štědrý den přes den, mezi svátky nebo ve dnech, kdy se nesmažilo. A právě tehdy se do něj začal přidávat salám.

Podle etnologů a pamětníků české kuchyně šlo o praktické řešení:

  • salám byl dostupnější než maso,
  • vydržel déle,
  • zasytí,
  • a udělal ze salátu plnohodnotné jídlo.

Důležité je jedno: salám v salátu není původní tradice, ale domácí adaptace. Vznikl z potřeby, ne z receptu.

front-close-view-delicious-fried-fishes-lemon-slices-brown-plate-pepper-mix-colors-table-with-free-space zdroj: Freepik.com

A co kapr? Tady se rozhoduje definitivně

Jakmile se na talíři objeví kapr, pravidla se zpřísňují. Zatímco u řízku se o salámu v bramborovém salátu ještě vede debata, u kapra má většina domácností jasno.

Kapr je chuťově výrazný, specifický a tradiční. A právě proto k němu patří lehčí bramborový salát bez masa, který rybu nepřebíjí, ale doplňuje. Přidání salámu by v tomto případě znamenalo narušení rovnováhy chutí – a pro mnoho lidí i porušení sváteční tradice.

Historicky se navíc kapr na štědrovečerní tabuli objevoval jako hlavní a často jediné maso. Bramborový salát měl zůstat přílohou, která rybu podpoří, nikoli konkuruje. Proto se u kapra salám do salátu prakticky neprosadil – nebyl k tomu důvod ani chuťový prostor.

Jinými slovy: Kapr = salát bez salámu. A právě tady se shodnou i domácnosti, které se jinak v názoru na salát rozcházejí.

Co na to výživa a dnešní odborníci

Moderní výživoví poradci dnes upozorňují hlavně na množství a kvalitu. Neřeší se tolik ano či ne, ale kolik a jaký.

  • průmyslově zpracované salámy -  více soli, tuku a aditiv
  • kvalitní šunka nebo libový salám -  menší zátěž

Z nutričního hlediska dává smysl buď:

  • řízek + salát bez masa,
  • nebo salát se salámem jako hlavní chod, ale bez další masové přílohy.

Kombinace řízku a salátu plného salámu už patří spíš do kategorie svátečních excesů než tradice.

Tak kdo má pravdu?

Obě strany. Protože každá vychází z jiného pojetí jídla.

  • Máte na talíři řízek? - salát bez salámu
  • Jíte salát samotný? - salám dává smysl

A právě proto se o tom v českých domácnostech hádáme dodnes. Nejde jen o ingredienci. Jde o chuť, vzpomínky a osobní volbu. Každý si vybírá to, co mu chutná nejvíc, protože ten „nejlepší“ bramborový salát máme většinou zažitý už od dětství. Ať byl se salámem, nebo bez něj, s úctou ho připravujeme přesně tak, jak nás to naučili rodiče – a oni zase ti jejich.

A to je důvod, proč se otázka „Bramborový salát se salámem nebo bez něj?“ nikdy nevyřeší jednou provždy.

