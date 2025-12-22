Dnes je pondělí 22. prosince 2025., Svátek má Šimon
Čína staví vodní kolos v srdci Himálaje. Největší elektrárna světa má změnit energetiku – i osudy milionů lidí

22. 12. 2025 – 14:00 | Zpravodajství | Jana Szkrobiszová

zdroj: Profimedia
Na mapě světa ji snadno přehlédnete. Hluboko v Himálaji, v oblasti, kde se řeka Jarlung Cangpo láme do obřího oblouku a během krátké vzdálenosti padá o tisíce výškových metrů, vzniká projekt, který může přepsat pravidla globální energetiky. Čína zde buduje nejvýkonnější vodní elektrárnu světa.

Podle dostupných informací má stavba stát zhruba 168 miliard dolarů a svým výkonem překonat všechny dosavadní vodní elektrárny. Peking ji označuje za klíčový krok k zelené transformaci a energetické bezpečnosti. Zároveň ale vyvolává obavy ekologů, odborníků i sousedních států, které na toku řeky existenčně závisejí.

Řeka, která dodává energii celému kontinentu

Jarlung Cangpo je nejvýše položená velká řeka světa. Pramení v himálajských ledovcích, protíná tibetskou náhorní plošinu a po překročení hranic se mění v Brahmaputru – jednu z klíčových tepen Indie a Bangladéše. Právě v místě zvaném Velký ohyb ztrácí řeka během necelých 50 kilometrů přibližně 2 000 metrů výšky.

Pro inženýry je to sen. Pro krajinu a místní obyvatele obrovská zkouška.

Podle analýz by tento jediný úsek mohl ročně vyrobit až 300 miliard kilowatthodin elektřiny, tedy téměř trojnásobek výkonu přehrady Tři soutěsky – dosavadního symbolu čínské vodní energie.

Technologický zázrak pod zemí

Projekt nepočítá jen s jednou přehradou. Podle otevřených zdrojů a satelitních snímků má jít o soustavu nádrží, tunelů a podzemních elektráren, propojených v délce až 150 kilometrů. Voda bude odváděna skrze hory, postupně pohánět několik elektráren a následně se vracet zpět do hlavního toku.

Odborníci mluví o nejsofistikovanějším hydroenergetickém systému, jaký byl kdy navržen. Současně ale upozorňují, že vzniká v jedné z nejseismičtějších oblastí světa, kde se hory každoročně nepatrně pohybují a kde sesuvy půdy či náhlé povodně nejsou výjimkou.

Zelená energie versus křehká příroda

Oficiální rétorika staví projekt do role bojovníka proti klimatickým změnám. Vodní energie má Číně pomoci snížit závislost na uhlí a napájet elektromobilitu i energeticky náročná datová centra.

Jenže Velký ohyb Jarlung Cangpo je zároveň jedním z nejcennějších ekosystémů planety. Na relativně krátké vzdálenosti se zde střídají ledovce, horské lesy i subtropická džungle. Žijí zde tygři, leopardi, červené pandy i řada dosud málo prozkoumaných druhů rostlin.

Vědci opakovaně upozorňují, že bez zveřejnění kompletních studií dopadů na životní prostředí nelze skutečné následky projektu seriózně posoudit.

Když se stěhují vesnice, vzpomínky zůstávají

Energetický zisk má i lidskou cenu. Čínské úřady přiznávají, že projekt si vyžádá přemístění místních komunit v Tibetu. Na sociálních sítích se objevují záběry dlouhých kolon aut, které převážejí obyvatele z jejich rodových domovů do nových sídel.

Lidé a majetek se přestěhují, ale vzpomínky zůstávají,“ napsala jedna z žen, které se přesun týká. Právě tyto tiché osobní příběhy často zůstávají ve stínu geopolitických debat.

Strach po proudu: voda jako politická zbraň?

Největší napětí ale panuje mimo Čínu. V Indii a Bangladéši se objevují obavy, že přehrada by mohla být v krajním případě využita jako nástroj nátlaku – zadržováním nebo náhlým vypouštěním vody. Indičtí politici mluví o možné „vodní bombě“, která by ohrozila miliony lidí po proudu.

Peking tyto obavy odmítá a tvrdí, že projekt může naopak pomoci regulovat povodně. Bez sdílení detailních dat ale zůstává důvěra křehká, zvlášť vzhledem k předchozím sporům kolem správy jiných přeshraničních řek.

Stavba, která přesahuje hranice

Hydroelektrárna na Jarlung Cangpo není jen technickým dílem. Je to symbol doby, kdy se energie, klima, bezpečnost i lidské osudy sbíhají na jednom místě. Čína sází na výkon, který má vydržet desetiletí. Otázkou zůstává, jak hlubokou stopu po sobě tato stavba zanechá – v krajině, v životech lidí i v geopolitické rovnováze celé Asie.

Právě proto patří k nejsledovanějším projektům současného světa. A teprve čas ukáže, zda půjde o triumf techniky, nebo o varování, že i zelená energie může mít velmi složitou cenu.

