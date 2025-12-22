Dnes je pondělí 22. prosince 2025., Svátek má Šimon
22. 12. 2025 – 16:00 | Magazín | Jana Szkrobiszová

Běžná luštěnina byla odborníky označena za „nejjedovatější potravinu roku“
zdroj: Freepik.com
Na talíři ji většina z nás bere jako samozřejmost. Je levná, sytá, tradiční a v období půstu téměř nepostradatelná. Fazole patří k jídlům, která máme pocit, že známe dokonale. Právě proto ale letos vzbudila pozornost – a ne zrovna příjemnou.

Botanická zahrada Hamburg-Wandsbek jí pro rok 2026 udělila titul „nejjedovatější potravina roku“. Ne proto, že by fazole byly samy o sobě nebezpečné, ale proto, že je často podceňujeme. A s nimi i základní pravidla jejich přípravy.

Smyslem tohoto označení není strašit ani vyvolávat paniku. Je to spíš varování, že i to nejběžnější jídlo může mít svá rizika, pokud se s ním zachází ledabyle.

top-view-delicious-healthy-food zdroj: Freepik.com

Co se skrývá v syrových fazolích

Syrové nebo nedostatečně uvařené fazole obsahují phasin – přírodní toxin ze skupiny lektinů. V těle může způsobit shlukování červených krvinek a podráždit trávicí systém. Ve větším množství už nejde jen o nepříjemnost, ale o skutečné zdravotní riziko.

Příznaky se obvykle objeví dvě až tři hodiny po konzumaci a nejsou nijak nenápadné:

  • silná nevolnost
  • bolesti břicha
  • zvracení
  • průjem

Právě na tato rizika dlouhodobě upozorňují toxikologové i instituce zabývající se bezpečností potravin.

Dobrá zpráva: fazole nejsou problém. Problém je příprava

To nejdůležitější je říct hned: fazole nejsou jedovaté, pokud se připravují správně.

Phasin se totiž zcela rozkládá při varu – při teplotě okolo 100 °C a minimálně po dobu 15 minut. Tradiční postupy, jako je namáčení a následné delší vaření, nejsou přežitek. Jsou to osvědčená pravidla, která mají svůj velmi praktický důvod.

Riziko se netýká jen jedné konkrétní odrůdy. Vyšší obsah phasinu mají například:

  • červené ledvinové fazole
  • černé fazole a v menší míře také cizrna nebo zelené fazolky.
Jak se z „jedu“ stane superpotravina

Jakmile jsou fazole správně uvařené, jejich pověst se obrací o sto osmdesát stupňů. Z nutričního hlediska patří mezi nejhodnotnější rostlinné potraviny, což potvrzují i dlouhodobé výživové studie.

Vařené fazole:

  • dodávají tělu vlákninu, která pomáhá snižovat cholesterol
  • jsou kvalitním zdrojem rostlinných bílkovin
  • obsahují draslík a hořčík, důležité pro srdce, cévy a nervovou soustavu
  • podporují zdravé trávení a stabilní hladinu cukru v krvi

Není náhoda, že jsou základem středomořské kuchyně i tradičních postních jídel.

Kdo by měl být opatrnější

Stejně jako u jiných zdravých potravin existují i tady výjimky. Fazole mohou dělat potíže lidem:

  • se syndromem dráždivého tračníku
  • s Crohnovou chorobou nebo jinými zánětlivými onemocněními střev
  • se vzácným genetickým deficitem enzymu G6PD
  • se sklonem k ledvinovým kamenům

V těchto případech je vždy lepší poradit se s lékařem nebo nutričním specialistou.

Proč má smysl o fazolích mluvit jinak

Označení „nejjedovatější potravina roku“ zní dramaticky. Ve skutečnosti ale míří jinam – k připomenutí, že i tradiční a obyčejné jídlo si zaslouží respekt.

Fazole nejsou hrozbou. Hrozbou je spěch, podcenění a zkratky v kuchyni.

A právě to je dobré si připomenout u potraviny, která nás provází po generace – a která může být stejně tak léčivá, jako problematická, pokud zapomeneme na úplné základy.

