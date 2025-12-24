Dnes je středa 24. prosince 2025., Svátek má Adam a Eva
Počasí dnes 1°C Polojasno

Nejsmradlavější a nejbizarnější jídla světa

24. 12. 2025 – 6:43 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Nejsmradlavější a nejbizarnější jídla světa
balutzdroj: Profimedia
Sledovat v Google Zprávách

Svět gastronomie nabízí nejen skvosty, které potěší chuťové buňky, ale také pokrmy, které dokážou šokovat – zápachem, vzhledem nebo samotnou představou, že by je někdo mohl dobrovolně jíst.

Připravili jsme přehled těch nejnechutnějších, nejsmradlavějších a nejbizarnějších jídel světa, která dokazují, že hranice lidské odvahy v kulinářství neznají mezí.

I. Nejsmradlavější jídla světa

Surströmming (Švédsko)

Fermentovaný sleď, známý jako nejzapáchající jídlo na světě. Otevírá se výhradně venku – jeho vůně připomíná směs zkažených vajec a kanalizace. Milují ho hlavně severošvédští rybáři.

profimedia-0265305145 Surströmmingzdroj: Profimedia

Hakarl (Island)

Sušené a fermentované maso žraloka grónského. Proces trvá několik měsíců, během nichž se rozkládají toxiny. Zápach čpí po amoniaku a zkažené rybě.

žralok Hakarl zdroj: Profimedia

Stinky tofu (Tchaj-wan, Čína)

Fermentovaný tofu s pronikavým zápachem, který mnozí přirovnávají ke zkaženému sýru nebo odpadní vodě. Přesto patří mezi oblíbené pouliční speciality.

profimedia-1048713915 Stinky tofuzdroj: Profimedia

Vieux Boulogne (Francie)

Sýr s nejsilnějším zápachem na světě, má charakteristickou vůni po zkaženém mléce a pivním sladu. Vieux Boulogne zdroj: mundoquesos.com

Pidan (Čína)

Kachní vejce konzervované několik měsíců v popelu a hlíně. Bílky zčernají a žloutek má zelenošedý odstín. Vůně síry a čpavku je nezaměnitelná.

Pidan zdroj: Facebook

Durian (Jihovýchodní Asie)

Ovocný král s extrémním zápachem, který mnohým připomíná směs cibule, benzínu a shnilého masa. V některých zemích je zakázáno ho převážet v MHD.

profimedia-0168455008 Durianzdroj: Profimedia

Hongeo (Jižní Korea)

Fermentovaný rejnok, který se podává syrový. Jeho maso vydává intenzivní pach amoniaku, který mnohým způsobuje až slzení.

Korean_cuisine-Samhap-01 Hongeo-hoezdroj: By egg (Hong, Yun Seon)

 

II. Nejpodivnější a nejbizarnější jídla světa

Balut (Filipíny)

Oplodněné kachní vejce s částečně vyvinutým embryem. Jí se vařené, včetně zobáčku a kostí.

balut zdroj: Profimedia

Vejce vařená v moči chlapců (Čína)

Tradiční specialita z provincie Če-ťiang, kde se vejce vaří v moči malých chlapců mladších deseti let. Věří se, že má léčivé účinky jako zlepšení krevního oběhu, snížení tělesné teploty a posilující účinky a zvyšuje vitalitu.. To všechno prý svým konzumentům zajišťuje jarní specialita města Tung-Jang v provincii Če-ťiang na jihovýchodě Číny. Její hlavní složkou jsou vejce, která se vaří v moči chlapců mladších deseti let. Funguje to takhle už po staletí a místní vláda dokonce laskominu zapsala na seznam kulturního dědictví.

vejce zdroj: Wikipedia

Casu marzu (Itálie, Sardinie)

Ovčí sýr plný živých larev much. Považuje se za delikatesu, ale je v EU oficiálně zakázaný. Casu marzu je druh sýra vyráběný na Sardinii. Sýr je zvláštní tím, že je záměrně infikovaný larvami sýrohlodky drobné. Casu marzu se vyrábí z místní varianty sýra Pecorino Sardo. Pojídá se ve vysokém stadiu rozkladu a s živými larvami. Sardinsky znamená casu marzu „shnilý sýr“.

Casu_Marzu_cheese zdroj: Profimedia

Fugu (Japonsko)

Jedovatá ryba, jejíž špatná příprava může být smrtelná. Vysoká jedovatost ryby neodrazuje japonské labužníky, kteří oceňují zvláštní chuť způsobenou minimálním množstvím jedu v pokrmu. Připravovat tuto rybu mohou pouze licencovaní kuchaři, takže pokrmy podávané v restauracích jsou bezpečné. Každoročně nicméně zahyne několik lidí na otravu z neodborně připravené ryby nebo podcenění množství jedu ve vysoce jedovatých orgánech. Jedna ryba obsahuje smrtelnou dávku tetrodotoxin pro cca 30 lidí.

San-nakji (Jižní Korea)

Živá chobotnice nakrájená na kousky, které se na talíři ještě hýbou.

Korean.cuisine-Sannakji.hoe-01 zdroj: by LWY

Tarantule na grilu (Kambodža)

Pavouci se smaží v oleji do křupava. Mají prý chuť jako kuřecí maso s oříšky. profimedia-0053416468 Tarantule na griluzdroj: Profimedia

Haggis (Skotsko)

Tradiční národní pokrm z ovčích vnitřností (plíce, játra, srdce), vařených v ovčím žaludku s ovesnými vločkami.

profimedia-0004276124 Haggiszdroj: Profimedia

Escamoles (Mexiko)

Jikry mravenců odebírané z kořenů agáve, přezdívané ‚mexický kaviár‘.

Ať už byste některé z těchto pokrmů chtěli ochutnat ze zvědavosti, nebo se jim z dálky vyhnout, ukazují, jak rozmanité jsou tradice a chuťové preference různých kultur. Někde se to, co nám připadá nechutné, považuje za poklad nebo lék.

profimedia-0108378456 Escamoleszdroj: Profimedia

Tagy:
jídlo smrad bizarni
Zdroje:
wikipedia, ChatGPT

Předchozí článek

Albert na Vánoce rozjel velkorysou akci

Následující článek

Bramborový salát se salámem nebo bez něj? Jedna otázka, která každé Vánoce rozdělí Česko

Nejnovější články