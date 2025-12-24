Nejsmradlavější a nejbizarnější jídla světa
24. 12. 2025 – 6:43 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Svět gastronomie nabízí nejen skvosty, které potěší chuťové buňky, ale také pokrmy, které dokážou šokovat – zápachem, vzhledem nebo samotnou představou, že by je někdo mohl dobrovolně jíst.
Připravili jsme přehled těch nejnechutnějších, nejsmradlavějších a nejbizarnějších jídel světa, která dokazují, že hranice lidské odvahy v kulinářství neznají mezí.
I. Nejsmradlavější jídla světa
Surströmming (Švédsko)
Fermentovaný sleď, známý jako nejzapáchající jídlo na světě. Otevírá se výhradně venku – jeho vůně připomíná směs zkažených vajec a kanalizace. Milují ho hlavně severošvédští rybáři.
Hakarl (Island)
Sušené a fermentované maso žraloka grónského. Proces trvá několik měsíců, během nichž se rozkládají toxiny. Zápach čpí po amoniaku a zkažené rybě.
Stinky tofu (Tchaj-wan, Čína)
Fermentovaný tofu s pronikavým zápachem, který mnozí přirovnávají ke zkaženému sýru nebo odpadní vodě. Přesto patří mezi oblíbené pouliční speciality.
Vieux Boulogne (Francie)
Sýr s nejsilnějším zápachem na světě, má charakteristickou vůni po zkaženém mléce a pivním sladu.
Pidan (Čína)
Kachní vejce konzervované několik měsíců v popelu a hlíně. Bílky zčernají a žloutek má zelenošedý odstín. Vůně síry a čpavku je nezaměnitelná.
Durian (Jihovýchodní Asie)
Ovocný král s extrémním zápachem, který mnohým připomíná směs cibule, benzínu a shnilého masa. V některých zemích je zakázáno ho převážet v MHD.
Hongeo (Jižní Korea)
Fermentovaný rejnok, který se podává syrový. Jeho maso vydává intenzivní pach amoniaku, který mnohým způsobuje až slzení.
II. Nejpodivnější a nejbizarnější jídla světa
Balut (Filipíny)
Oplodněné kachní vejce s částečně vyvinutým embryem. Jí se vařené, včetně zobáčku a kostí.
Vejce vařená v moči chlapců (Čína)
Tradiční specialita z provincie Če-ťiang, kde se vejce vaří v moči malých chlapců mladších deseti let. Věří se, že má léčivé účinky jako zlepšení krevního oběhu, snížení tělesné teploty a posilující účinky a zvyšuje vitalitu.. To všechno prý svým konzumentům zajišťuje jarní specialita města Tung-Jang v provincii Če-ťiang na jihovýchodě Číny. Její hlavní složkou jsou vejce, která se vaří v moči chlapců mladších deseti let. Funguje to takhle už po staletí a místní vláda dokonce laskominu zapsala na seznam kulturního dědictví.
Casu marzu (Itálie, Sardinie)
Ovčí sýr plný živých larev much. Považuje se za delikatesu, ale je v EU oficiálně zakázaný. Casu marzu je druh sýra vyráběný na Sardinii. Sýr je zvláštní tím, že je záměrně infikovaný larvami sýrohlodky drobné. Casu marzu se vyrábí z místní varianty sýra Pecorino Sardo. Pojídá se ve vysokém stadiu rozkladu a s živými larvami. Sardinsky znamená casu marzu „shnilý sýr“.
Fugu (Japonsko)
Jedovatá ryba, jejíž špatná příprava může být smrtelná. Vysoká jedovatost ryby neodrazuje japonské labužníky, kteří oceňují zvláštní chuť způsobenou minimálním množstvím jedu v pokrmu. Připravovat tuto rybu mohou pouze licencovaní kuchaři, takže pokrmy podávané v restauracích jsou bezpečné. Každoročně nicméně zahyne několik lidí na otravu z neodborně připravené ryby nebo podcenění množství jedu ve vysoce jedovatých orgánech. Jedna ryba obsahuje smrtelnou dávku tetrodotoxin pro cca 30 lidí.
San-nakji (Jižní Korea)
Živá chobotnice nakrájená na kousky, které se na talíři ještě hýbou.
Tarantule na grilu (Kambodža)
Pavouci se smaží v oleji do křupava. Mají prý chuť jako kuřecí maso s oříšky.
Haggis (Skotsko)
Tradiční národní pokrm z ovčích vnitřností (plíce, játra, srdce), vařených v ovčím žaludku s ovesnými vločkami.
Escamoles (Mexiko)
Jikry mravenců odebírané z kořenů agáve, přezdívané ‚mexický kaviár‘.
Ať už byste některé z těchto pokrmů chtěli ochutnat ze zvědavosti, nebo se jim z dálky vyhnout, ukazují, jak rozmanité jsou tradice a chuťové preference různých kultur. Někde se to, co nám připadá nechutné, považuje za poklad nebo lék.